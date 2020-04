Objeto deseado. La cafetera de Diego Frenkel

Fuente: Brando - Crédito: Sol Santarsiero

El café es la única bebida caliente que toma Diego Frenkel. No toma té, tampoco mate. "El rito del café de la mañana es uno de los más maravillosos de la vida", cuenta el artista y agrega que, con el tiempo, empezó a valorar cada vez más la materia prima de calidad. "Lo compro en San Vicente, que queda en San Telmo. Es un café excelente". Lo prefiere con leche de almendras y lo toma después de un largo derrotero matutino.

Es que Frenkel se despierta y empieza el día tomando agua. Después hace una sesión de 40 minutos de yoga y luego come algunas frutas: "Cuando me despierto, solo pienso en ese café que me voy a tomar, pero antes hago un largo trayecto de sacrificio para llegar a él".

Para prepararlo elige el clásico método italiano Moka. "Es la mejor manera de tomar café", explica. Y aunque no sea de la célebre marca Volturno, su cafetera es sumamente especial: La compró mi mujer en un viaje a Italia, al que fuimos por una gira. Paseábamos por Orvieto, un pueblo medieval, y en una vidriera vio la cafetera y le encantó. La compró en ese instante, pero como era mi regalo de cumpleaños, tuve que esperar: por suerte faltaba poco", cuenta Diego.

"Dicen que los argentinos no podemos reunirnos sin tener de por medio alguna ingesta, pero no todas proponen la misma clase de diálogo. Mientras que el vino, por ejemplo, se vincula más con lo sensual y abre otros caminos, el café activa lo intelectual y lo verbal. Y a la mañana, que es cuando lo tomo yo, te despierta", reflexiona el ex La Portuaria.

¿En qué anda Diego Frenkel?

Hace cuatro meses, el músico dio a conocer su nuevo trabajo, FrenkelTronic, una exploración performática musical del género electrónico. Son 10 canciones que representan un gran abanico de mezclas que van desde temas muy bailables hasta piezas experimentales, pasando por otras que incluyen rap y ritmos africanos como los que ya había explorado en La Portuaria.

"Hace más de 10 años que soy solista. Hice varios discos; entre ellos, uno acústico y dos electrónicos. Hicimos muchos conciertos acústicos con mi banda, que se llama Diego Frenkel y Las Células". Desde hace tres años, después de publicar el libro A través de las canciones, investiga el fenómeno de la música electrónica. A partir de ese estudio, surge su nueva obra.