Oda al brunch

Para muchos es la comida más importante del día. Y eran varios los que, en la vida precuarentena, disfrutaban de salir a desayunar afuera, sentados en alguna mesa al sol o leyendo el diario en su bar favorito. Por eso no sorprende que muchos comercios hayan pensado en acercar también esta variante vía delivery o take away , en pos de conservar los mejores sabores de este ritual. A continuación, propuestas que vale la pena agendar para empezar el día como un rey.

Gourmand Food Hall fue uno de los primeros en entender la importancia de esta comida. Y así, ofrece sus desayunos y brunches (pero también meriendas) al alcance de la propia casa, tanto en versiones saludables, internacionales -con desayunos americanos típicos-, clásicas o francesas. Por su parte, Scarlett vio cómo sus desayunos, a la venta desde antes de este aislamiento, crecieron en demanda hasta convertirse en la estrella de sus pedidos. En cajas especiales con una presentación de lo más elegante, proponen desde opciones fit hasta brunches bien power y completos, así como variantes posibles de adaptar para la hora del té.

Ninina , una de las cadenas que más crecieron en los últimos años, es otro emprendimiento que supo reinventarse muy bien en estos tiempos. Su "brunch en casa" contiene una tostada con palta, un bagel de salmón ahumado, panqueques americanos con miel orgánica y frutas, un croissant , un roll de canela y un pain au chocolat , conformando una delicia para todos los gustos.

Finalmente, Möoi decidió estar a la altura de la ocasión presentando un box de desayuno que incluye opciones de pastelería, té en hebras, alternativas gluten free a elección y una taza de regalo.

E incluso existen comercios que brindan la posibilidad de armar las propias versiones de desayuno, permitiendo una bandeja bien personal con opciones flexibles dentro de la carta. Queda claro que, incluso en cuarentena, un desayuno profesional no tiene por qué resignarse.

