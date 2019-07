Oda al frío

Bajó la temperatura y es momento de abrigarse. Propuestas para sumar prendas sin resignar estilo de la mano de Club.

Es un hecho que la ropa de invierno suele ser más cara. Más tela, más tejidos y mayor cantidad de prendas equivalen a un presupuesto más alto. Por eso, nada mejor que encarar estos primeros días de invierno y frío con los beneficios de Club de nuestro lado.

Si se quiere empezar por los pies, Donne sorprende con botas y zapatos de distintas bases y diseño en los infaltables colores de la temporada, mientras que sus maxizapatillas se roban miradas y suman comodidad. Desde Dafiti, en tanto, proponen un abanico enorme de marcas y talles con el confort del shopping online. Aunque su especialidad es el calzado y tienen una gran variedad, también ofrecen todo tipo de prendas y grandes promociones para tener en cuenta.

En plan de abrigarse, Ted Bodin se destaca con camperas, abrigos y tapados tan cancheros como urbanos, perfectos para disfrutar el frío en la ciudad. Los de estilos clásicos y atemporales o modernos y bien de tendencia pueden encontrar sus elegidos en cualquiera de sus locales. Y si de inclusión se trata, Mamy Blue es el lugar. Sus diseños contemplan todos los talles, por lo que no hay excusas para salir desabrigada (ni fuera de moda).

Para quienes no dejan el entrenamiento de lado ni aun en días gélidos, tres marcas son ideales para cubrir sus necesidades. En Citadium se combina el mundo deportivo indoor y outdoor, con opciones térmicas y de alta tecnología para ejercitarse con practicidad. On Sports, por su parte, es hogar de múltiples marcas de ropa y accesorios y promete una experiencia completa y equipadísima. Finalmente, Pro Team ofrece bolsos, indumentaria, calzado y protectores con el máximo confort para un buen entrenamiento. Su premisa es ideal: ¡que el frío no detenga el rendimiento!

Guardarropa completo

1. Donne

30% para socios BLACK y 25% para Premium y Classic todos los días

Honduras 4783, Palermo

2. Pro Team

20% todos los días

Pardo 1609, Bellavista

3. Dafiti

15% todos los días para compra online

www.dafiti.com.ar

4. Citadium

20% para socios BLACK los domingos y lunes

Arce 940, Palermo

5. On Sports

20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días

Av. Presidente Juan Domingo Perón 9106, Ituzaingó

6. Ted Bodin

20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días

Bulnes 1059, Almagro

7. Fez y Mamy Blue

20% todos los días

Av. Cabildo 1858, Belgrano