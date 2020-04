En la primera clase online de OHLALÁ! Makers, Alexis Caporal, nos muestra un rayo de oportunidad en medio de tanta crisis. Fuente: OHLALÁ!

Seguramente alguna vez escuchaste decir que donde hay crisis, hay oportunidad . Esto fue exactamente lo que demostró Alexis Caporale durante la primera clase online de OHLALÁ! Makers, exclusiva para suscriptoras. Desde Madrid, nos dio una charla súper interesante, en la que aprendimos varios conceptos clave para poder ordenar nuestros negocios. Hoy compartimos con vos nuestros apuntes para que puedas refrescar lo aprendido y empieces a ponerlo en práctica.

Es un momento para no dudar

El primer paso es identificar cuáles son las decisiones clave a tomar y hacerlo, incluso si se trata de cosas drásticas como pasar de un negocio físico a un negocio online. Este es el momento de actuar.

Más analíticas, menos arriesgadas

Por lo general, los emprendedores solemos tomar decisiones que en principio pueden parecer más interesantes a nivel emocional, o que podrían tener un mayor potencial. Nos apasionan los riesgos. Si no fuese así probablemente muchas empresas no existirían y no estaríamos acá, leyendo un artículo para entender cómo salvarlas. Ser arriesgada es genial, pero en este momento puede que sea más conveniente evitar riesgos innecesarios aunque eso implique ir en contra de nuestros instintos. Pero basta de hablar de los no y empecemos a hablar los sí.

Oportuncrisis #1: hacer trabajo analítico

Estamos en un gran momento para ser analíticas, para preguntarnos cómo hacemos para que nuestra empresa siga existiendo en los próximos dos años, y si esto no es posible, entonces la pregunta es cómo abandonar el proyecto con el menor daño económico y emocional posible.

El desafío está en sobrevivir, en tomar estos dos años que vienen como una oportunidad para trabajar sobre lo que logramos y potenciarlo. Podríamos decir que el nuevo mantra Maker es: "seguir existiendo en el 2022".

Oportuncrisis #2: hablarle a los nichos clave

Decíamos que vamos a tener que tomar algunas decisiones clave, veamos un ejemplo. Si estás en el negocio de los eventos deberías preguntarte cuáles son los que efectivamente pueden llegar a ocurrir. Por el riesgo que implica, es probable que las empresas dejen de hacerlos - al menos por un tiempo. Entonces no conviene seguir apuntando a los eventos corporativos, pero quizás esto no aplica a los casamientos. Las personas que ya empezaron a organizar su fiesta, seguramente sean los últimos en cancelar. Acá hay una oportunidad: empezar a hablarle a ellos. Puede que surja cierta resistencia a este cambio, que pienses que tu negocio no está preparado para ese tipo de eventos o clientes. Pero volviendo al mantra Maker, es una decisión que hay que tomar si queremos "seguir existiendo en el 2022".

Oportuncrisis #3: tener una charla honesta con tus empleados

No saber qué decirle a los empleados es un tema que angustia. De acuerdo con Alexis, una charla sincera y abierta con cada uno de ellos puede ayudar a disminuir su ansiedad y a evitar especulaciones. Abrir la puerta al diálogo es una excelente oportunidad para que surjan nuevas ideas, ellos conocen el negocio tanto como vos. Este es un momento para ser humanos, para apelar a la empatía de las personas. Todos estamos en la misma y esto también incluye a tus proveedores. Entonces, si por algún motivo ya te diste cuenta de que tu cadena de pagos puede romperse, estaría bueno que te anticipes pero no con una actitud especulativa, sino con una actitud humana. Poder hablar con ellos para encontrar soluciones conjuntas. Estos vínculos serán los cimientos de tu proyecto en el 2022.

A pesar del contexto, el show debe continuar. Si se deja de intentar vender, es probable que el emprendimiento comience a apagarse. Recordemos que las ventas son una oportunidad para conversar con los clientes, los proveedores y los empleados.

Estrategias proactivas y diferenciación

Nadie quiere recibir un newsletter con ofertas porque nadie está de ánimo para comprar. Pero, hay una gran oportunidad: la gente está cansada de estar sola, de verle la cara a la persona con quien está haciendo la cuarentena y todos tenemos ganas de charlar. Esto es ideal para aplicar estrategias de ventas más conversadas e íntimas. Seamos proactivas, contactemos a nuestros clientes más frecuentes para preguntarles cómo están. Algo así de simple puede diferenciarnos de la competencia. Es importante evitar que el mensaje suene genérico, incluso si estamos usando una herramienta de contacto masiva. En tiempos de crisis, los mercados se achican y la competencia aumenta, entonces cualquier estrategia de diferenciación y de fidelización de clientes pueden ayudarnos a "seguir existiendo en el 2022".

Oportuncrisis #5: crear una base de datos que de orgullo

Contar con una buena base de datos y analizarla es clave. Este es el momento para mirar lo que hicimos y aprender, para formalizar esas cosas que sabemos y que no están en ningún papel. Es probable que cuando hagamos este trabajo descubramos información útil, oportunidades que en otro momento no veríamos. La solución para seguir existiendo en el 2022 está escondida en algún lugar de nuestra empresa.

Oportuncrisis #6: hablar con tus competidores

Si la primera fuente genuina de información es nuestra empresa, la segunda es la competencia. Ellos también conocen el mercado. Estaría bueno que los contactes usando un enfoque colaborativo y humano, preguntarles cómo están sobrellevando el momento. Puede ser muy útil.

Oportuncrisis #7: costos divinos

Crear un excel fantástico de costos y sentarte a entenderlo es prioridad. Buscar alternativas más baratas y limpiar los gastos que podés estar teniendo por comodidad, también. Ahorrar en costos innecesarios puede llegar a significar vida extra para tu proyecto.

Abrir tu negocio online

Lo ideal es vender a través de todas las plataformas posibles, como Tienda Nube, Mercado Libre y OLX, ya que cuentan con tráfico propio y eso puede ayudarte. Si no tenés stock, publicá el artículo igual, recordá que las consultas también son oportunidades para charlar con tus clientes.

Datazos

Antes de registrarte en cualquier plataforma online, googleá "Covid+discount+sitio". Muchas están ofreciendo descuentos.

Bajate Business Model Canvas, una app para crear tu plan de negocio: business-model-canvas.app/