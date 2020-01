Jimena Barrionuevo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020 • 00:01

Lo habían intentado, querían tener su oportunidad en la ciudad que los había visto crecer y enamorarse. Pero las dificultades económicas y la situación del país, los llevó a barajar y dar de nuevo. Sí, era cierto que la pequeña empresa de Valeria Mazzitelli y Juan Soldati, que fabricaba productos de cosmética en Mar del Plata, había tenido su momento de esplendor. Sin embargo, las condiciones del país cambiaron de forma paulatina y la pyme terminó fundiendo. Decidieron entonces que era momento de probar suerte en Barcelona, España.

"No estábamos asustados. Ya habíamos estado de vacaciones en Europa antes y, a mis 20, yo había hecho una pequeña experiencia de vivir dos años en Italia. Aunque no teníamos nada de plata yo pensaba que iba a ser relativamente fácil estar bien. Tuvimos un poco de incertidumbre, no estaba muy seguro de qué hacer, esa etapa duró unos seis meses, hasta que surgió la idea de los souvenirs. Pensé que podía ser una buena oportunidad vender souvenirs para los turistas. Un día se me ocurrió comprar unos llaveros de unos ositos y en casa, con la impresora, les hicimos unos corazoncitos que decían Barcelona. Hicimos 200 y los dejamos en un negocio donde el dueño se mostró interesado. Fue un viernes. Cuando volví el lunes, se habían vendido todos, en ese momento supe que tenía el negocio".

Entonces comenzó la búsqueda por aumentar la cantidad de productos para vender. Consiguieron hacer un acuerdo con una empresa de Barcelona que fabricaba en China y, además de llaveros, también hacían unos almohadones anti estrés en forma de corazón. El problema era que vendían todo lo que traían y después tenían que esperar dos meses para que llegara un nuevo cargamento de China. Ya contaban con la ciudadanía italiana y ese fue un hecho que los ayudó a seguir adelante. "Fui al banco para averiguar si nos daban un préstamo (con pocas esperanzas) y lograr traer el producto de China directamente nosotros. Hablé con la gerenta y me dijo que necesitaba tener un plan de negocios para estudiar. Esa noche estuvimos hasta la madrugada haciendo números y a la mañana siguiente entregamos el documento", recuerda Juan Soldati.

Hacia el mercado chino

Pasaron algunos días. Todo siguió en su curso normal hasta que una tarde sonó el teléfono. Desde el banco les informaron que tenían el préstamo concedido. Habían pedido 70.000 euros. "Una de las condiciones del préstamo era que el dinero no iba a entregarse en efectivo sino que el pago se realizaría directamente al proveedor chino que supuestamente teníamos. Pero la realidad es que no lo teníamos. Así que ese mismo día nos pusimos a buscar proveedor por Internet. Era 2006 y no era tan fácil como ahora pero conseguimos uno que nos iba a hacer los almohadones, que era el producto que queríamos. Esto fue un lunes y el jueves ya estábamos los dos arriba de un avión yendo a China, era algo que una semana antes nunca hubiéramos imaginado".

Llegaron a Shanghái. Habían acordado que el proveedor los iba a esperar en el aeropuerto para trasladarse a Yiwu, a 300 kilómetros de Shanghái. "Íbamos con los nervios de ir por primera vez a China y dudando sobre el proveedor, el único que habíamos conseguido y con el que solo habíamos tenido contacto por Internet. No teníamos plan B. Llegamos y a la salida del aeropuerto había cientos de chinos con cartelitos pero ninguno con uno que dijera Mr. Soldati". La ansiedad comenzó a jugarles una mala pasada, salieron del hall central y, mientras buscábamos un teléfono público para llamar, vieron a dos chinos que entraban al aeropuerto corriendo, todos transpirados y con un cartel que decía efectivamente Mr. Soldati.

Desde allí viajaron en auto directo a Yiwu. Durante el camino mantuvieron una charla formal sobre la importancia del negocio que estaban por comenzar. "Pero la realidad era que esa era la primera vez que nosotros íbamos a fabricar algo en China por nuestra cuenta y ¡nosotros éramos sus primeros clientes fuera de China! Con los años nos hicimos muy amigos. Hoy nuestras familias son muy amigas y hemos compartido mucho. Siempre nos reímos cuando nos acordamos cómo empezó todo".

El negocio creció en forma explosiva y, desde ese momento a la fecha, los Soldati le han comparado a su proveedor más de tres millones de unidades de almohadones. Los chinos son líderes del mercado, tienen más de quinientos trabajadores y fabrican para Disney y Coca Cola, entre otras grandes empresas.

Expandirse, diversificarse

Con el crecimiento del negocio, también llegó la competencia. Hoy venden en seis países (Italia, España, Portugal, Francia, Finlandia y Reino Unido) a más de cuatrocientos clientes. "Hace dos años, cuando a dos de mis hijos los diagnosticaron con celiaquía y viendo los pocos productos sin gluten que había en el mercado fundamos una nueva empresa Soldati Gluten Free, con la que ya estamos presentes en 18 ciudades de España. Este años estuvimos también en la feria de alimentación mas importante de Europa, la Sial de París".

La familia no se queda quieta. El año pasado comenzaron a trabajar en su propia marca de bolsos de cuero que fabrican totalmente en Italia. Aunque la empresa es nueva, ya lograron posicionarse en España, Italia, Francia y Portugal. Aseguran que tienen planes muy ambiciosos y que este va a ser su proyecto más internacional: la idea para 2020 es estar presentes en Asia y Estados Unidos.

"Nuestra vida ahora es más tranquila, solo vive con nosotros el más chiquito de mis seis hijos. Los demás ya viven solos y yo particularmente me estoy acomodando a eso, me hubiera gustado que vivan siempre en casa. Vivimos en Barcelona, tenemos una casa muy linda que ahora nos quedó muy grande para nosotros solos. No somos millonarios pero vivimos muy bien y pudimos cumplir todos nuestros viejos sueños, ahora tenemos nuevos. Le dedicamos muchísimo tiempo al deporte, al menos dos o tres horas por días, hacemos de todo y aunque hemos tenido la suerte de viajar mucho por el trabajo, nos sigue gustando recorrer el mundo y, por supuesto, siempre volver a nuestro querido país".

