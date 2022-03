Orgullo nacional

Hay una bailarina carismática y superestar. Un médico que opera cerebros sin abrir la cabeza. Un experto en chicles, chocolates y golosinas que vende millones sin engordar. Una doctora que cuida a toda América latina. Un diseñador que viaja con sus telas por el mundo. Un cordobés que dejó el serrucho para triunfar como tenor. Un abogado que defiende a todo el continente. Un físico que desnuda el Big-Bang. Un director de orquesta precoz. Y una ex Olimpia de Plata que fue ministra de Deportes en Kosovo.

En la era del default, las negociaciones con el FMI y los pedidos de extradición hay miles de argentinos y argentinas que nos hacen quedar bien en el exterior. La Revista seleccionó algunos de ellos. Aquí, diez historias que merecen ser contadas.

Alejo Perez

El seductor de orquestas

Edad: 29 años

Profesión: director de orquesta y pianista (medalla de oro, UCA)

Trayectoria: creó la agrupación Ensambles XXI (música contemporánea), fue el director más joven de la Filarmónica en el Colón y triunfa en Europa

Maestros: Helmuth Rilling, Marcela Fiorillo, sir Colin Davis. Discípulo de Peter Eötvös

Residencia: Alemania/ Francia

Más datos: www.ensambles21.com

A los 8 años encontró a Beethoven escondido en un armario. Puso los cassettes y escuchó la Novena.

De aquel hallazgo surgió el director de música más joven en estar al frente de la Filarmónica en el Teatro Colón, por si fuera poco, sin partituras a la vista.

Director, compositor y pianista, Alejo Pérez Pouillieux fundó Ensamble XXI antes de emigrar a Alemania y París, donde ganó numerosas becas y hoy es discípulo de Peter Eötvös, director de música contemporánea número uno del mundo al que acompaña y asiste ante los ensambles más prestigiosas de Europa.

Lamenta conocer tan poco las orquestas: "Entre que me presentan a los músicos y la función, no pasan más de 5 días y 3 ensayos. ¿Seducción? Casi no cambiamos palabras. ¡No hay tiempo que perder!"

Polígloto (habla alemán, francés e inglés), compone mientras viaja en tren y sueña "con escribir una ópera inspirada en el Adán Buenosayres, de Marechal".

Acostumbrado a teatros centenarios, Alejo también hace excepciones. Un amigo de la secundaria celebró una boda cálida y austera. No había música y ella siempre había soñado con la Marcha nupcial. Alguien le dio un organito y se puso a tocar. La novia lloraba. Para Alejo, "fue uno de las mejores funciones de mi vida".

Cecilia Rodríguez

Ministra for export

Edad: 35 años

Profesión: Lic. en C. Políticas

Trayectoria: ex Olimpia de Plata, fue secretaria del Ministerio de Deportes en Kosovo, por la ONU

Referentes: Sergio Vieira de Mello (asesinado en Irak, el 20 de agosto último)

Residencia: Buenos Aires

Más datos: www.un.org/spanish

Una tarde apuró las valijas porque entraron en clave roja. Otra, esquivó el acoso sexual de un colega egipcio. Aprendió frases básicas en serbio, albanés y dialectos ashkalies. De 2002 a 2003, Cecilia Rodríguez dirigió el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Kosovo, por la ONU, que controla la región desde 1999.

"El objetivo continúa siendo integrar las minorías serbias (2%) y gitanas (1%) con los albaneses (97%) por medio del deporte. La convivencia es muy difícil: tras años de opresión, el odio y la sed de venganza entre ellos se respira en las calles", explica Cecilia.

Ex Olimpia de Plata en cestobol (1992), se sumó a los Cascos Blancos y pasó 2001 entre El Salvador y Belice.

De regreso en Buenos Aires, sueña con difundir el voluntariado: "Me apasiona la ayuda humanitaria y también creo en su sentido estratégico: las misiones de paz generan empleo y oportunidades. No podemos darnos el lujo de ser indiferentes".

Santiago Canton

La otra cara de América

Edad: 40 años

Profesión: abogado

Trayectoria: secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Referentes: Jimmy Carter

Residencia: Washington

Más datos: http://cidh.oas.org

Desde hace 15 años, Santiago Cantón piensa en volver. Abogado, fue a Washington en 1988 por un máster y no regresó más. Cantón extraña los amigos, pero su nombre es conocido en el mundillo de la Casa Blanca. ¿Por qué?

En plena era Clinton, fue el primer no estadounidense en ser director de Asuntos Internacionales de América y el Caribe por el Partido Demócrata y llegó a asesorar a Jimmy Carter.

Desde 2001, es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Su misión? "Fortalecer las democracias y la libertad de expresión: aún hay 17 países con leyes vigentes de desacato", remarca. Sobre las leyes del perdón en la Argentina, asegura que "la CIDH coincide con la ONU en la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

"Conocí bien todo el continente y vi cómo millones de personas que fueron víctimas de torturas, enfermedades y hambre siguen adelante. Me emocionan sus ganas de vivir."

Marianela Nuñez

Carisma, alas y simpatía

Edad: 21 años

Profesión: bailarina

Trayectoria: primera bailarina del Royal Ballet de Londres

Referentes: Katy Gallo, Raúl Candal, Graciela Sultanic, Olga Ferri, Maximiliano Guerra

Residencia: Londres

Más datos: www.royalopera.org

Simpática y desfachatada abajo del escenario, carismática y elegante en acción, Marianela Núñez es, a los 21 años, la estrella del Royal Ballet de Londres.

A los 15, cuando no hablaba nada de inglés, se fue a la escuela del Royal en Londres. "Al principio lloré todos los días, gasté fortunas en teléfono y me dormía a las 7 de la tarde." Al año siguiente, el éxito: fue admitida en la escuela y al tiempo era una de sus figuras.

Adaptada a la vida londinense, ya tiene amigos, "pero fuera del ambiente, porque es muy competitivo".

Cuando baila, dice, "siento que soy otra persona". Sólo recupera la conciencia después del último giro, cuando descubre que esos aplausos no son para sus personajes, sino para ella.

Mirta Roses

Fanática de la prevención

Edad: 57 años

Profesión: médica

Trayectoria: es la primera mujer en desempeñarse como directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Residencia: Washington

Referentes: compañeros del hospital Rawson, en su formación

Más datos: www.paho.org

La bandera argentina brilla desde su ojal. El prendedor se lo regaló su madre y Mirta Roses lo lleva a todos lados.

Santafecina, casada, con cuatro hijos, Roses es la primera mujer en llegar a la dirección de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo centenario que depende de la ONU y maneja un presupuesto de 125 millones de dólares anuales.

Se declara "fanática de la prevención, porque es la mejor política", y no teme a las polémicas cuando asegura que "el aborto debería ser despenalizado para evitar la clandestinidad y proteger a la mujer".

Cree que "los principales obstáculos están siempre dentro de uno" y detesta a los "profesionales que no apuntan a la excelencia y caen en la mediocridad". Más que su éxito profesional, "valoro mi familia y mis amistades, profundas y duraderas, que no pueden ser derrotadas por la distancia ni el tiempo".

Pedro Lylyk

Otro antropólogo en Marte

Edad: 53 años

Profesión: neurocirujano

Trayectoria: pionero de los stents cerebrales y de cirugías mínimamente invasivas

Referentes: Raúl Carrea, Fernando Biñuela, Charly Drake

Residencia: Buenos Aires

Más datos: www.lylyk.com.ar

Hijo de ucranios, de joven amó el ballet y llegó a bailar en el Colón. "Eran bailes típicos, pero hice bien en dedicarme a la medicina", admite Pedro Lylyk. Las cartas de sus pacientes que se leen en la sala de espera lo confirman: "Le debo la vida. Mi deuda es eterna y me hace feliz que así sea".

Lylyk no es un médico más. Es un innovador. En 1989, desde la Universidad de California (UCLA), fue uno de los pioneros mundiales en operar aneurismas sin abrir la cabeza: "Se hace un agujerito en la pierna y se pasa un stent más fino que un cabello hasta el cerebro", grafica. Lylyk promueve estas cirugías mínimamente invasivas, y volvió del exterior para fundar Eneri, un instituto modelo.

Para su colega Oliver Sacks, estudiar el cerebro es como ser un "antropólogo en Marte". Esa fascinación llevó a Lylyk a la neurocirugía.

¿Cómo ve la muerte un hombre que realizó más de 6000 neurocirugías de alto riesgo? "Evito el idilio y trato de ignorarla. Cada vez que entro en un quirófano se transforma en un enemigo por vencer. Y aunque a la larga ella siempre gana, es un gusto vencerla día tras día."

Marcelo Alvarez

Nunca es tarde para cantar

Edad: 41 años

Profesión: tenor

Trayectoria: cantó y canta en los teatros líricos más prestigiosos del mundo

Referentes/padrinos: Liborio Simonella, Norma Rizzo

Residencia: Italia

Más datos: www.marceloalvarez.com

Hasta los 30 años serruchó algarrobos en su fábrica de muebles en Córdoba. Sólo cantaba en la ducha. "Yo no tenía pasión, la música era un hobbie, estaba harto de la fábrica", recuerda. Y su mujer le dio una idea. "¿Opera? Qué sé yo de ópera, le dije, pero ella siempre tiene una respuesta a mano y me convenció."

Empezó a estudiar y a sentir algo familiar mientras oía más y más óperas. Entonces vendió la fábrica y se fue a Italia a probar suerte. Al mes debutó en Venecia.

Hoy da 50 recitales al año en los teatros más reconocidos del mundo, tiene agenda completa hasta 2006 y cerrará 2003 con 10 shows de La Bohémme, en París, y 10 de Lucia di Lammermoor, en Londres.

En 2002 recibió el Echo Klassik Award 2002 al cantante del año, por encima de Luciano Pavarotti y Plácido Domingo.

Los críticos destacan su técnica y dicen que "Alvarez es un latino que canta con el corazón". El aún escucha a Pink Floyd y a Gardel (grabó un disco de ópera-tango donde mezclaron sus voces), y agradece "haberme dado cuenta de que nunca es tarde para encontrar lo que a uno le gusta".

Martín Churba

El hombre-vestido

Edad: 32 años

Profesión: diseñador/empresario

Trayectoria: exportó la marca Trosmanchurba al mundo. Recientemente abrió otra empresa

Referentes: León y Alberto Churba (tíos), Jessica Trosman y Miuccia Prada

Residencia: Buenos Aires

Más datos: www.tramando.com.ar

Martín Churba no tiene poderes mágicos para estar en todos lados al mismo tiempo: en lugar de alfombras, vuela en sus telas y diseños que visten al mundo.

A los 30 años, estampó su apellido con el de Jessica Trosman y su marca fue premiada en Estados Unidos y Europa, exportada a Oriente y Occidente, y en su segundo año facturó un millón de pesos. Pero en 2003 le vendió su parte a su amiga y socia: "El divorcio fue un shock. Jessica es mi colega más influyente. Tuve dos meses de duelo y de ahí salió mi nueva empresa".

Churba explica que Tramando impulsa diseños textiles "para vestir el hogar". Desmiente que "los porteños seamos finos. En el mercado faltan ofertas de calidad y se pagan fortunas por cosas berretas".

Sincero, creativo y desprejuiciado, hace poco le preguntaron en qué tipo de mujer pensaba cuando diseñaba su ropa: "En la que sería yo", remató.

Diego kremer

Embajador del chocolate

Edad: 34 años

Profesión: Lic. en Ad. de Empresas, contador

Trayectoria: gerente de Marketing de Cadbury Schweppes, Inglaterra

Trayectoria: redefinió la estrategia global de la empresa

Referentes: Jorge Stern, E. Kastika, R. Branson y su padre

Residencia: Birmingham

Más datos: www.cadburyschweppes.com

Diego Kerner es el director de Cadbury Schweppes, la mayor empresa de golosinas del mundo.

Antes de cumplir 30 años, Kerner ya había logrado subir las ventas de Beldent (1999), Sprite (14%), duplicar el consumo de Baileys (de 1996 a 1997), y llevar a JB del cuarto lugar al primero. A los 32, sus éxitos tuvieron premio: la casa matriz de Cadbury Schweppes decidió llevarlo a Inglaterra como gerente de la división de azúcar.

"Contribuí a redefinir las tres principales marcas del grupo y a lanzar nuevos productos en Inglaterra, pero también en Dinamarca", cuenta desde su embajada de las golosinas en Birmingham.

Casado, con dos hijos, egresado de la UBA y amante del tai-chi, Kerner añora el país, pero no por mucho más: a fines de este mes volverá a la Argentina como director de Desarrollo de Negocios del Cono Sur, con sede en Buenos Aires.

Juan Maldacena

Sentir el universo

Edad: 35 años

Profesión: físico

Trayectoria: en 1999 lanzó una teoría del todo y revolucionó la física en el mundo

Residencia: Harvard, Estados Unidos

Más datos: www.researchmatters.harvard.edu/people.php

Juan Maldacena vive para pensar el Big-Bang. En 1999 tuvo una idea brillante, que podría unificar las dos ramas de la física (relatividad general y cuántica) y revolucionar la historia. "La conjetura fue el mayor éxito de mi carrera y la meta es explicar el origen del Big-Bang en una sola teoría", dice. Maldacena, que da clases en Harvard, se esfuerza por hacer cálida una charla de protones y resume la Teoría M: "Todas las partículas del universo son como notas musicales producidas por cuerdas infinitamente pequeñas que vibran en un mundo de 10 dimensiones. Además de las supercuerdas, pensé que puede haber membranas que formaron un andamiaje sobre el que se construyó todo el universo".

Casado y con dos hijos, hoy intenta “saber qué pasa en el interior mismo de los agujeros negros”. ¿Qué me falta? Una buena idea que aún no tuve y que puede venir en 10 minutos, 10 años o 10 siglos”.