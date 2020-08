Oscar Ruggeri se quejó del asado vegetariano que debió preparar para su familia

Oscar Ruggeri mostró su parrilla y se quejó porque su familia no consume carne. Crédito: Captura Instagram

10 de agosto de 2020 • 14:28

Oscar Ruggeri se mostró en su cuenta de Instagram mientras hacía un asado en su casa. En el video, el campeón del mundo en México 86 se ve algo molesto porque en la parrilla sólo había dos trozos de carne, mientras que el resto eran verduras ya que su familia es vegetariana.

La indignación de Ruggeri en un asado familiar 00:26

Video

"Haciendo un... qué se yo, no sé como se llama. Asadito no, porque son solo dos costillitas. Son todos vegetarianos acá. Todas verduras y hay una costilla allá atrás para mí, nada más. No puedo tocar la carne, no puedo tocar las verduras, es un lío", describió el ex jugador de River, San Lorenzo y Boca, mientras mostraba su parrilla en alusión a su esposa y a su hija que no consumen carne.

Al rato, comenzaron a sumarse los diversos comentarios entre los que se destacaron los que se lo tomaron con humor, otros que se burlaban del Cabezón porque consideraban que el fuego era desproporcionado de acuerdo a la cantidad de alimentos, mientras que también aparecieron los vegetarianos que cuestionaron el consumo de carne.