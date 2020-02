Oscars. Tres tendencias que dominaron la alfombra roja

Fuente: OHLALÁ! - Crédito: ilustraciones de Ariel Escalante

Agustina Vissani SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2020 • 11:26

La entrega número 92 de los premios de la Academia nos dejó muchísimo para comentar. Desde ganadores que fueron una revelación hasta looks de alfombra roja con impronta feminista ( la capa que llevó Natalie Portman llevaba bordados los nombres de todas las directoras mujeres que no fueron nominadas a los Oscar donde todos los candidatos a Mejor Dirección fueron hombres). Pero en este especial de moda queremos destacar tres tendencias que se impusieron entre los mejores looks y adelantan lo que se viene en vestidos de fiesta.

Rosé + Negro (arriba)

El rosa se vio en todas sus variantes, pero el más desaturado se combinó con negro en un match que se viene a full para el invierno. Lo eligieron Gal Gadot (con un vestido de Givenchy), Laura Dern (de Armani Privé) y Caitriona Balfe (con vestido de Maison Valentino). Las tres jugaron también con transparencias, superposiciones y encaje.

Es importante destacar, que el monocromo negro también se vio muchas. Algunas de las que acertaron con vestidos total black fueron: Charlize Theron (Dior), Penélope Cruz (Chanel) y Margaret Qualley (Chanel).

Golden spark

Fuente: OHLALÁ! - Crédito: ilustraciones de Ariel Escalante

El 2020 vuelve el brillo al 100%. En la alfombra roja, esto terminó de confirmarse. Sobre todo en tonos dorados, pero también en plateados y metalizados de varios colores. Las elegidas: Rebel Wilson (con un diseño de Jason Wu), Sandra Oh (de Elie Saab) y Brie Larson (con un mega atuendo, capa incluida).

Escote vértigo

Fuente: OHLALÁ! - Crédito: ilustraciones de Ariel Escalante

Los escotes, en general, se convirtieron en protagonistas. Ya sea por sus propuestas irregulares, las joyas millonarias o por su cavado vertiginoso. La V profunda (a veces real y otras simulada por un recorte de tela a tono con la piel) llamó la atención en los vestidos elegidos por Geena Davis, Molly Sims y Saoirse Ronan (un diseño con mucha personalidad de Gucci). Otras con escotes jugados fueron Brie Larson, Lily Aldridge, Sandra Oh y Blac Chyna.