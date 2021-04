Padres luchadores. “Iba a ser un vegetal, les dijeron, pero entré a la facultad con el mejor promedio”

Alejandro Gorenstein PARA LA NACION

Para definir la historia de Johanna Mena (20) se puede recurrir a las siguientes palabras: fortaleza, perseverancia, nunca bajar los brazos, superar la adversidad e ir en busca de sus sueños. Sin embargo, hay muchas más cosas que la identifican.

Todo comenzó cuando a los seis meses de vida sus padres, Mónica y Miguel, se dieron cuenta de que ella no hacía lo que los bebés realizaban conforme a su desarrollo para esa edad. Después de muchos estudios le diagnosticaron parálisis cerebral que en su caso afecta a los miembros superiores e inferiores y también su parte motora.

La importancia del apoyo de la familia

“Algunos profesionales cuando era chiquita le han llegado a decir a mis papás que iba a ser un vegetal y que podía llegar a hablar bien, pero que no iba a ser consciente de lo que decía. A mis padres les dolieron mucho esas palabras, pero decidieron luchar por mí. Ellos me contaron que se desahogaron juntos y que nunca se arrepintieron de haberme tenido. Y siempre me dicen que están orgullosos de mí. El apoyo de mis padres y de mi hermana (Mayra) estuvo siempre y gracias a ellos soy lo que soy. Yo siempre digo que elegí salir adelante, pero los que me motivaron fueron ellos, especialmente mi mamá”, se emociona Johi.

Aquellas palabras de esos médicos contrastarían años después con los esfuerzos y la perseverancia de esta joven que no cree en imposibles y que, pese a algunas dificultades, siempre va en busca de las metas que se plantea.

Johi junto a sus padres, su hermana y su sobrino Benjamín, el amor de su vida.

Discriminación

Al principio, Johi utilizó un cochecito tradicional de bebé pero desde los cuatro hasta los siete años usó uno más grande, de material duro, especialmente para personas con discapacidad, donde ella podía estar mucho más cómoda. A los siete empezó a utilizar la silla de ruedas.

“Cuando terminé el jardín algunos profesionales les decían a mis papás que yo tenía que ir a una escuela especial porque iba a repetir de grado y me iba a frustrar muchísimo. Sin embargo, mis papás me anotaron en un colegio común. Cuando empecé no podía escribir ni mi nombre, pero intentando y siguiendo a pesar de todo y con adaptaciones logré terminar la primaria en una escuela sin repetir”, se enorgullece.

“Bajar los brazos, para mí, nunca fue una opción”

Tanto en la escuela primaria como en la secundaria (que también la cursó en una escuela común con adaptación) Johi sufrió mucha discriminación por parte de sus compañeros. “Fueron muchos años de angustia, de no saber qué hacer. Por un lado, tenía ganas de estudiar pero no quería ir al colegio por lo mal que me sentía porque se reían de mí. Hasta que un día, con la ayuda de mi familia, me hice fuerte y hoy en día les agradezco a las personas que me hicieron bullying porque soy más fuerte, tengo más carácter para afrontar la vida. Fue una etapa muy fea, pero que me dejó un gran aprendizaje”, afirma.

En su ADN no estaba rendirse ni mucho menos. Johi dice que la fortaleza que tiene la fue adquiriendo con los años y a pesar de todos los golpes que recibió. “Es algo que nos sucede a todos: nos caemos y nos levantamos. Siempre digo que el hecho de querer seguir está en cada uno. Yo siempre elegí vivir y mi familia estuvo al pie del cañón para que no bajara nunca los brazos. Bajar los brazos, para mí, nunca fue una opción”.

Mientras terminaba la secundaria, Johi hizo el ingreso a la carrera de Nutrición e ingresó con el mejor promedio.

A lo largo de su vida se sometió a 10 cirugías con el objetivo de mejorar la movilidad. Las últimas que le realizaron, cuenta, la marcaron mucho porque gracias al Dr. Roberto Andreozzi, traumatólogo de los miembros superiores, hoy en día puede hacer un “montón” de cosas que antes no podía hacer como, por ejemplo, escribir. “Por supuesto que lo hago a mis tiempos, pero fue algo muy importante y le estoy muy agradecida”.

“Lo que estoy viviendo es un sueño”

Johi, que tiene un sobrino de tres años, Benjamín, a quien define como el amor de su vida, terminó la secundaria en 2019 y mientras cursaba el último año realizó el ingreso a la Universidad Nacional de la Matanza para la carrera de licenciatura en Nutrición a la que terminó entrando con el mejor promedio: 8,97. “Siempre fue la carrera que me gustó porque tiene que ver con el ámbito de la salud. Hace muchos años que quiero ser nutricionista y poder vivir de esto, pero jamás me imaginé que iba a entrar con el mejor promedio. Mi familia y yo lo vivimos de una manera muy feliz porque la Universidad de La Matanza fue siempre el lugar donde quise estudiar. Lo que estoy viviendo hoy en día es un sueño”.

Actualmente, Johi está cursando, de manera virtual, el Segundo Año de la carrera y no se olvida de agradecer el apoyo de tres profesores (Claudio, Victoria y Luciana) que son fundamentales para darle una mano y para recordarle que ella siempre puede.

Johi está convencida de que su vida dio un giro de 180 grados desde que empezó a estudiar en la facultad porque tiene muchos compañeros que, dice, la apoyan, la sostienen y le mandan los apuntes por mail cuando, sobre todo, ella no alcanza a escribir en clase. Además, destaca que conoce a otros chicos y chicas de otras carreras que también son amigos y que están siempre para compartir diferentes momentos a su lado, dentro y fuera del ámbito universitario, algo con lo que soñó durante los años en que fue discriminada.

La vida en silla de ruedas

Hace unos años Johi creó el perfil de Instagram @unavidaensilladeruedas con el objetivo de poder difundir su historia de superación personal para lograr incentivar a más personas a cumplir sus sueños. Al principio, pensó que no la iba a seguir nadie, pero de a poquito, cuenta, comenzaron a seguirla personas con alguna discapacidad. “Yo quiero que la cuenta sea un servicio para las personas con y sin discapacidad porque así es el mundo. Quiero que el mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible”.

"No existen limitaciones cuando se sueña y finalmente en algún momento la vida nos premia por nuestro esfuerzo y podemos lograr todo lo que nos proponemos”, dice Johi

“Creo que las metas en la vida de una persona son fundamentales porque considero que por más que cuesten nos ayudan a demostrar que si nos proponemos lo que queremos lo vamos a lograr. Hace unos años una de mis metas más importantes era entrar a la Universidad de La Matanza y terminar el secundario. Por momentos creía que era algo inalcanzable y más de una vez quería tirar la toalla, pero luego de un rato respiraba y seguía porque de eso se trata de respirar y seguir. Al final mis metas se cumplieron y tengo muchas más. Pero la principal es la mayor parte de mi tiempo ser feliz”, publicó en marzo del 2020.

A Johi le gustaría dedicarse, principalmente, a lo que es la nutrición en el área de la discapacidad, pero sin descuidar otras facetas. “Me agradaría tener planes para todo tipo de pacientes, no me quedaría afuera de nada porque me encanta lo que estoy estudiando y lo disfrutaría en todas las áreas de la profesión. Sueño todos los días con progresar un poquito más y mi gran logro es poder recibirme”, se ilusiona.

Por último, desea compartir unas palabras de aliento con aquellas personas que se encuentran afrontando una adversidad. “El mensaje es que se puede salir adelante aunque tengamos un dolor muy grande. En algún momento deja de doler y pasa a ser un aprendizaje. Si uno se lo propone no hay límites, el ´no´ está en cada uno y el límite está en el cielo. No existen limitaciones cuando se sueña y finalmente en algún momento la vida nos premia por nuestro esfuerzo y podemos lograr todo lo que nos proponemos”.