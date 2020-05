Países Bajos: cinco experimentados surfistas murieron tras una fuerte tormenta

Los cinco fallecidos fueron homenajeados en una escuela de surf con algunas de sus tablas. Crédito: Captura de pantalla

13 de mayo de 2020 • 16:30

En las últimas horas se confirmó la quinta víctima fatal perteneciente al grupo de experimentados surfistas que desaparecieron el lunes por la noche, tras producirse una tormenta que desató fuertes vientos mientras practicaban en las aguas de la costa de La Haya, Países Bajos.

En principio, la guardia costera neerlandesa logró rescatar a tres de los surfistas de entre 22 y 38 años. Uno de ellos fue hospitalizado, mientras que los otros dos fallecieron pese a los intentos de reanimación, según explicó en un comunicado la Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM).

La búsqueda del resto, del total de seis, se complicó debido a que anocheció y a la profusa cantidad de espuma marina acumulada en la costa de Scheveningen , generada por la agitación del agua.

En consecuencia, las tareas de rescate se reanudaron a primera hora del martes. Tras una intensa búsqueda, en la que se utilizaron cuatro botes salvavidas, un helicóptero y la colaboración de varios voluntarios, encontraron tres cuerpos sin vida . La cifra, entonces, se elevó a cinco.

No obstante, aún no se sabe con precisión el número exacto de personas que se encontraban en el agua al momento de la tormenta. Según el medio británico The Guardian, hasta donde se supo, eran diez los surfistas que estaban dentro del mar antes del evento meteorológico.

Las víctimas fatales, entre quienes se encontraban instructores y socorristas (que contaban con una vasta experiencia en el mar), fueron homenajeadas anoche en una escuela de surf de la localidad de Scheveningen.