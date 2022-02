Palermo Polo HSBC: el nuevo circuito para disfrutar de buena gastronomía, deporte y entretenimiento

Palermo Polo HSBC es la nueva propuesta gastronómica y de entretenimientos de la Asociación Argentina de Polo (AAP) que abrió sus puertas el sábado pasado. Con gran convocatoria y acceso libre y gratuito, desde la tarde se pudo disfrutar de una cocina variada con acento gourmet y opciones para todos los gustos. Quienes se acercaron también pudieron presenciar el partido que se disputó en la cancha principal y los shows musicales: Topa divirtió a los más chicos con una performance a puro baile, luego siguieron Bandalos Chinos, el DJ Set de La Coneja China y el más esperado fue el cierre de Miranda, el broche de oro de una jornada inolvidable.

Abierto Argentino de Polo

En uno de los lugares más icónicos de la ciudad, el Campo Argentino de Polo se reinventa y acerca una experiencia única para vivir en familia y con amigos. Gastronomía a cargo de los mejores chefs argentinos, áreas recreativas, juegos para los más chicos, un gimnasio al aire libre, bandas en vivo, y lo mejor de Palermo Polo HSBC es que puede visitarse durante todo el año. Bajo la consigna “Palermo Polo HSBC: abierto para vos”, la idea es que la propuesta se convierta en un punto de encuentro. “Hace cuatro años vine a jugar al polo en taxi y recuerdo que el taxista me preguntó si podía entrar y le contesté que si porque la entrada es libre y gratuita pero igualmente me preguntó: ‘¿me dejarán pasar?’. Entonces me di cuenta de que el polo tenía que cambiar y tenía que abrirse”, cuenta Delfín Uranga, presidente de la AAP.

En un momento en que la pandemia aceleró la demanda por los espacios verdes, la Asociación Argentina de Polo trabajó intensamente para que un lugar tan extraordinario como el Campo Argentino de Polo abriera sus puertas para disfrutarlo en familia.

Este lanzamiento inaugura una nueva era del vínculo entre el predio y la ciudad. “Palermo Polo HSBC es el nuevo concepto para este lugar tan emblemático y querido, con una propuesta familiar, en donde la gente va a poder conocer más de este deporte tan hermoso que nos representa en el mundo, además de encontrar a los mejores chefs de la Argentina. Durante todo el año, hay campeonatos de índole internacional para disfrutar, y culmina con un gran cierre a fin de año: el Abierto Argentino de Polo, que se realiza todos los años en el mes de noviembre y reúne lo mejor de este deporte”, explica Lucas Adur, CEO de la AAP.

Un paseo para divertirse en familia.

El paseo gastronómico es una de las principales atracciones con propuestas variadas como la de Bocha, en el sector central bajo las tribunas. Se trata de 15 restaurantes bajo la curaduría de la reconocida chef Narda Lepes, que incluye alternativas como las tapas asiáticas de Apunena, la cocina vegetal de Planta, pizza al estilo de Máximo Togni, hamburguesas y hot dogs americanos de Dogg, la cocina armenia de Vika o la selección del sushi de Haiku, se suma Bardo, coctelería de autor a cargo de la reconocida bartender Inés de los Santos o el bar de vinos Capital, entre otras. Por su parte, Narda Lepes sorprende con una carta exclusiva en el espacio Epicúreo de HSBC, también Imperial Beerhouse con un maridaje perfecto entre buena cocina y cerveza para disfrutar con amigos, o Pepe Parrilla para degustar los mejores cortes de carne local. Próximo a la entrada del predio, Cruza acerca un after con tragos y buena cocina.

Una experiencia que se vive al aire libre, con amigos, rodeados de verde.

Para quienes busquen vivir el mundo del polo bien de cerca, Nómade (con acceso desde Av. Dorrego) propone un gran sector vip, cerca de los palenques, un lugar para dejarse llevar por su ambientación, su gastronomía y su ubicación estratégica para ver los partidos.

"El Campo Argentino de Polo es un activo espectacular y lo estamos potenciando. Es una gran oportunidad para dar a conocer el polo a más gente. Nos sentimos preparados para ofrecer contenidos y experiencias de calidad mundial. Y, junto a socios de gran jerarquía, hacer de Palermo Polo HSBC una visita obligada en la agenda socio cultural." Delfín Uranga, presidente de la Asociación Argentina de Polo.

Sobre Av. Dorrego, Nómade invita a relajarse y a vivir el polo bien de cerca, con una vista preferencial de los partidos. ALBERTO DUARTE

El paseo abre jueves y viernes por la tarde y sábados y domingos durante todo el día. Palermo Polo HSBC invita a conectarse con la naturaleza, en plena ciudad, en un espacio único y privilegiado. Dentro y fuera de la cancha, el polo sigue marcando tendencia, esta vez con una oferta gastronómica variada y de entretenimiento. Palermo Polo HSBC nos invita a formar parte de su fascinante mundo en uno de los lugares más lindos de la ciudad.

Palermo Polo HSBC propone un encuentro imperdible con el mejor polo del mundo. Picasa

_____________________________________________________

