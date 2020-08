Crédito: Ilustraciones de Paula Maneyro.

LECTURAS

Gracias a Siglo XXI Editores, podés descargarte gratis el primer capítulo del libro Guía para criar hijos curiosos, de la bióloga y doctora en Educación Melina Furman. Encontralo acá: www.sigloxxieditores.com.ar. Otro lanzamiento que puede ayudarte es Guía práctica de mindfulness para niños, de Silvio Raij (Paidós, $990), con herramientas y ejercicios sencillos para hacer en casa, para recobrar la atención plena y hacer foco. Trae unas tarjetas ilustradas para poder trabajar con chicos pequeños la atención, la concentración y la memoria y también emociones y sensaciones del cuerpo.

PARA TECHIES

Code.org es una iniciativa que busca enseñar a programar. Y es genial porque pueden hacerlo desde los chicos de 3 años hasta los adultos. Ideal para adolescentes en pandemia con ganas de aprender algo nuevo. Otra opción es Scratch, un lenguaje de programación creado por el MIT y especialmente diseñado para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la programación. Sirve para crear historias interactivas, juegos y animaciones; además de facilitar la difusión de las creaciones finales con otras personas vía web. papaloteencasa.org

CURSO "APRENDER EN CASA"

Todos los jueves, de 17 a 18.30, Melina Furman dicta por Zoom o por Meet el curso "Aprender en casa". Dirigido a madres, padres y docentes, apunta a desarrollar la autonomía y la creatividad de los chicos. Podés empezar cuando quieras. Más info en cursos@institutobaikal.com

APP DE JUEGOS EDUCATIVOS

Papumba es una aplicación educativa de juegos para chicos de 2 a 7 años creada por argentinos en alianza con Google y Apple. Está disponible tanto en teléfonos y tablets Android como iOS, para que millones de chicos puedan aprender jugando con un catálogo con más de 500 actividades. Podés buscarla en Google Play o en el App Store.

TV CIENTÍFICA

La casa de la ciencia es un programa del canal Paka Paka donde dos científicos acercan a chicos y chicas al mundo de la ciencia mediante diferentes experimentos científicos. Buscalo en la plataforma www.educ.ar

PARA EXPLICARLES LA PANDEMIA

UNICEF sacó el libro Mi héroe/heroína eres tú - Cómo los niños pueden luchar contra el covid-19. A través de una criatura llamada Ario, los chicos de 6 a 11 años aprenden medidas para protegerse del coronavirus y cómo manejar emociones difíciles ante esta situación. unicef.org/argentina

PODCASTS PARA APRENDER

Spotify presentó dos podcasts para ayudar a los chicos a aprender durante estos días: Manual para niños inquietos y Mi loco profesor de inglés. El primero busca potenciar las habilidades de concentración de niños de entre 6 y 10 años, a través de herramientas de mindfulness para reconocer cuándo se distraen, cuándo están intranquilos y, de esta manera, aprender a manejar sus emociones. Y Mi loco profesor de inglés hará que los niños se familiaricen con ese idioma haciendo uso de herramientas didácticas de humor e imaginación. Encontralos en la sección Podcasts de Spotify.

¿Y vos cómo te organizás?

FLOR GAZCÓN. Mamá de Belisario, en 4°, Bernardita, en 1°, y Justo, en preescolar.

"Los chicos no hacen mucho solos y los tenés que ayudar. La que está en primer grado está aprendiendo a leer y escribir. El más grande hace cosas solo, pero cuando tiene un trabajo práctico largo se frustra. Y el más chiquito también necesita atención. Entonces estoy de día con ellos y, después, todo lo que sea mi trabajo, lo hago de noche, porque durante el día no puedo pensar. Tenés un 'mamá, mamá' todo el día. Por momentos te sentís la Mujer Maravilla y por momentos sentís que no podes más. Y los chicos tampoco quieren estar en esta situación. Ellos quieren estar en el colegio. Entonces, tenés que ir llevándolos con amor y paciencia".

IVANA PIÑAR. Mamá de Malena, en 4°, y Amanda, en 1°.

"Yo soy madre sola y la semana que las tengo a veces la casa colapsa. Las dos tienen Zooms y tareas para subir a Google Drive mientras que yo sigo trabajando como sommelier. Tengo armado un cuadro en una pizarra que hoy forma parte del decorado del comedor donde están las reuniones de mi trabajo y sus deberes. A pesar de que durante horas la casa se vuelve un mundo de tecnología, la cuarentena me sumó muchísimo como mamá y en mi relación con mis hijas. Me doy cuenta de lo amorosas que son y de las capacidades que tienen. Sin duda, la cuarentena, para mí, es tiempo ganado".

MILENKA WANEK. Mamá de Tomy, en 2° y Manu, en sala de 2.

"Tomy tiene dos o tres clases virtuales por día. Las disfruta porque está con sus amigos, pero lo que le cuesta más es hacer la tarea después. Lo que normalmente le puede llevar cuarenta minutos le lleva hora y media, porque se distrae, se frustra, tiene hambre, tiene sed. Y uno pierde más la paciencia. Entonces con Fer, mi esposo, nos dividimos. Y Manu, en salita de 2, ya no se quiere conectar a nada más. La maestra nos dijo que no lo obliguemos. Hay un site del colegio donde cuelgan actividades y de ahí tomo algunas cosas cuando está de humor. Hoy nuestro desafío es acompañarlos a los dos sin frustrarnos nosotros y sin que se frustren ellos".

Cómo armar un espacio para estudiar

A tener en cuenta:

Luz natural: pero que no le refleje la pantalla del dispositivo que está usando.

Buena conexión a Internet: es ideal que use un solo dispositivo electrónico para todas sus tareas.

Orden y agenda: puede estar pegada en la pared y con post its ir marcando los momentos del día en que tienen clase online y también en los que mamá o papá van a estar disponibles.

Escritorio y silla: que sean lo más cómodas posibles de acuerdo a su altura para favorecer la postura de estudio.

Lugar de guardado: pueden usar la mochila o algún sector del cuarto para tener los útiles siempre a mano.

Agradecemos a Lila Casa Deco, Gato Store, Bosco y Valeria Nicali su colaboración en esta nota.