Parir en cuarentena

12 de junio de 2020 • 10:22

El día que el Presidente hizo el anuncio del aislamiento social obligatorio, Carolina Ciaglia, embarazada de 7 meses, tuvo un momento de conmoción. En sus palabras, "como un ataque de pánico". Con la fecha de parto pisándole los talones, era demasiado. "Al principio yo había tenido la idea de un parto domiciliario, pero como mi marido no estaba convencido habíamos encarado el embarazo con la misma obstetra de mi parto anterior-cuenta-. Cuando arrancó todo y vimos lo que nos esperaba, decidimos hacerlo. No quería pisar una clínica, no sabía si lo iban a dejar estar a él y no estaba dispuesta a que eso pasara".

Francisco, su marido, confiesa que se permitió cambiar de opinión ante la incertidumbre. "Empezamos a leer mucho sobre el tema y los datos numéricos y en cada encuentro con Marina Lembo, quien terminó siendo nuestra partera, nos íbamos sacando las dudas", cuentan ambos. Finalmente, el 25 de mayo, Carolina dio a luz a Belisario en su hogar.

No es fácil tener estadísticas oficiales en plena pandemia. Desde Renaper (Registro Nacional de las Personas) afirman que hay un "registro escaso" de nacimientos que no representa lo que ocurre en realidad. Según el Registro Civil de la Ciudad, desde que comenzó la medida preventiva hasta el 29 de abril, se inscribieron 3465 nacimientos en Buenos Aires.

El embarazo, el parto, las primeras horas del bebé. Todos esos momentos encierran ideaciones, miedos, fantasías y cada familia, a su manera, proyecta cómo será. Claro que, para quienes transitan la experiencia en el contexto de la pandemia, los planes se dieron vuelta por completo. Los abuelos no conocen en persona a sus nietos, las madres recientes no reciben ayuda en sus hogares y hasta atraviesan solas los controles, que son menos de los que los que solían ser, pues los consultorios médicos están suspendidos.

Para Natalia lo más molesto fue usar el barbijo al momento del parto. "Habíamos hecho la mayor parte del trabajo en casa, con el acompañamiento de Julia, una doula, por teléfono. Cuando llegamos a la Trinidad de Palermo nos dejaron entrar a los dos, mi marido pudo estar hasta en la sala de parto. Lo más molesto fue tener que usar el barbijo, apenas podía me lo bajaba, pero volvía a entrar la enfermera y me lo acomodaba", recuerda esta investigadora del Conicet.

Mamá de Julieta, de casi 3 años, para Natalia un beneficio que trajo la existencia del Covid-19 es que al no poder ir las visitas, "todo fue más tranquilo y los controles a la bebé se los hicieron todos en la habitación. La parte difícil es que en estos diez días que lleva de nacida hubiera necesitado de la ayuda de los familiares y eso se hace cuesta arriba".

A Natalia la asistió el obstetra Juan Pablo Sojo, quien asegura que en las instituciones en las que él trabaja no hubo problemas para que la pareja esté junta al momento del nacimiento. "Esa parte no se vio alterada, lo que sí cambió es el consultorio, que está suspendido. En este sentido, el control post parto es lo más difícil. También se intenta dar el alta lo antes posible, pero siempre respetando las necesidades de esa mamá y su bebé. He dado altas a las 36 horas y otras a las 96", cuenta este médico.

"Tratamos de que el parto sea igual, algo que se puede hacer mientras la paciente no tenga diagnóstico de Covid-19. Es un momento para no pensar en el afuera, sino en lo que se está viviendo. Incluso yo me olvido del contexto", afirma Sojo.

Corina Vera Mendoza tuvo a su segundo hijo el 1º de abril, muy al principio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Había mucho desconcierto, la situación nos provocaba paranoia, aunque en el Hospital Italiano de San Justo nos aseguraban que los pacientes sospechosos de coronavirus iban por otro lado. Tenía miedo de ir al hospital, ya en las consultas iba sola, eso no me gustaba. Cuando fuimos ya para parir, enseguida me hicieron desvestirme, cuando en el parto anterior pude quedarme con mi ropa", rememora la mamá de María de los Ángeles y Tomás.

En muchas clínicas, por otra parte, no se respeta la ley de Parto Humanizado 25.929. No es esto lo que viven quienes van a parir, por ejemplo, a la Trinidad de Quilmes. "Cuando llegamos a mi marido no lo dejaron entrar; le pidieron que vuelva a casa a buscar mudas de ropa para poder conocer después al bebé. Entré sola, por suerte ya con 8 de dilatación, así que fui a la sala de parto y en media hora Facundo había nacido. En un momento se lo llevaron para revisarlo: lo miré mucho, quería recordar su cara", recuerda Carolina Pytel. "Lo bueno es que si pude vivir todo eso sola, ahora puedo con lo que sigue", bromea.

En la ¿dulce? espera

A las embarazadas la pandemia también les deja huellas en el proceso de gestación. Depende del momento en que estaba cada una para saber cómo les fue impactando la cuarentena y sus protocolos.

Aunque siente pena por no poder compartir los controles y las ecografías con su marido, Lulu Biaus asegura que aprendió que "esos son momentos para mí y el bebé. Somos nosotros dos y nadie más. Sí saco fotos y grabo, para poder contar después. Es así como se dio y me entrego a la situación tal como está", dice esta asesora y productora, con más de 90 mil seguidores en Instagram.

Lulu está en la semana 27 de embarazo y si algo cambió es el ritmo. "Es todo más para adentro. Trabajar menos, no estar en la calle como antes. Sí va creciendo la ansiedad a medida que se aproxima la fecha de parto. Quisiera que esto ya se termine para ese momento."

La gran incógnita y las mayores preocupaciones están en el saber cómo harán para arreglarse solos con el bebé recién nacido, teniendo en cuenta que también son padres de Silvestre, de 3 años. "La casa, el colegio del mayor. Tenía una rutina organizada y eso ya no está, y creo que no estará lo que resta del año. Eso me asusta, saber cómo vamos a organizarnos. No tener ayuda ni de la familia ni tampoco el trabajo doméstico, que formaban parte del día a día", se adelanta Lulu.

Embarazada de 6 meses, a Lulu Biaus le preocupa cómo será el momento posterior al parto Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El último día que Josefina Schaer se fue de la oficina estaba embarazada, pero no lo sabía. Sus compañeros nunca vieron su panza y algunos "se deben estar enterando ahora", dice entre risas y cierta desazón.

"A mi familia le contamos por videollamada. Terminó contándoles mi novio porque me dieron nervios y no pude hablar. Justo mi papá se tenía que operar y quería que lo sepa antes de entrar a quirófano. Por suerte fue todo bien, y como vivimos lejos, aprovechó cada control post cirugía para pasar con el auto por la puerta de casa. Yo salía a saludar, sin acercarme al auto", relata Josefina, relaciones institucionales de Despegar.

"Es difícil transitar esto sin los abrazos de la familia. Hay dudas básicas, casi tontas, que tenés, y por teléfono no las preguntás. Tener que ir a los controles sola no es agradable. En la primera ecografía, cuando escuché los latidos, salí emocionada y no encontraba la forma de transmitir lo que había sentido", agrega esta primeriza.

A Guadalupe Gardiol, embarazada de 6 meses, le sucede algo similar, aunque es su segundo embarazo. "Es todo muy frío, no tenés con quién compartir. En una situación normal mi mamá estaría la mayor parte del tiempo en casa, ayudándome a cuidar a mi hija mayor. Igual nos pasa cuando pensamos el parto: nos gustaría que ella se quede con su abuela, pero no sabemos si podremos hacerlo. Ni hablar de cuando imaginamos la vuelta a casa: estaremos solos los cuatro, lejos de lo imaginábamos", se lamenta Guadalupe, aunque no abandona la esperanza de que algo cambie de acá a octubre.

Guadalupe Gardiol, mamá de Felicitas, tiene fecha de parto para octubre. Lo que más le angustia es tener que ir sola a todos los controles. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

"El bebé que está en la panza siente todo lo que siente la mamá. Es fundamental no dejarse llevar por el pánico. Luego, los controles post natales siguen siendo fundamentales, como en todo recién nacido. También las vacunas", aconseja Diego Montes de Oca, médico pediatra.

Algo que las mujeres resaltan es que, ante la falta de estímulos del afuera, la cuarentena sí les posibilita conectar mucho más con lo que están viviendo como familias. "Fue muy hermoso. Lo bailé, lo canté. No tuve miedo", escribió Natalia Chami poco después de parir en su casa, aunque no era el plan inicial. Siguiendo las indicaciones de ir al hospital en el momento indicado, ella fue acompañada por su doula telefónicamente. "Me di cuenta de que había fisurado un poco la bolsa. Entonces llamé a la partera, tenía contracciones muy suaves, y me indicó que volviera a llamarla en dos horas. Pero a la hora y media ya había nacido Miranda. Así que nos fuimos a la clínica, con la bebé a upa, piel con piel, envuelta en toallas, en nuestro auto. Nos recibieron muy bien y nos dejaron estar juntos en todo momento", describe Chami.

Mariana Fassi tuvo dos hijos antes de la pandemia, y parió a Río hace apenas dos semanas, ya en cuarentena. Como sus partos anteriores, este también fue domiciliario. "Llegar a esta decisión fue un proceso que hicimos en pareja, es muy importante que el padre sea parte. Y, aunque investigué, no encontré en las instituciones una opción que me dejara tranquila", relata.

Natalia Fassi tuvo a su hijo Río en su casa hace dos semanas

Según Francisco Saraceno, licenciado en obstetricia, integrante de Las Casildas y el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, "las consultas por un parto domiciliario se duplicaron desde el comienzo de la cuarentena". ¿Qué motivó este movimiento? Muchas mujeres sintieron que podían tener un acompañamiento que se adecuaba mejor a sus necesidades, ya que estos equipos pudieron seguir encontrándose con ellas en sus casas, mientras que la mayor parte de los consultorios están cerrados. "Sería importante que el sistema de salud tome al parto domiciliario como una opción. Hoy no está dentro de la cobertura de las obras sociales: no es público y gratuito", explica Saraceno.

La partera Marina Lembo sostiene que "la mujer necesita bajos niveles de estrés y contención emocional alta para activar las hormonas que participan del parto. Y no ayuda que su compañero no pueda acompañarla durante el trabajo de parto o que tenga que entrar sola".

"Me han llamado varias mujeres que en estos dos meses no tuvieron consultas con sus médicos, y eso a les genera ansiedad. Al mismo tiempo, también los profesionales de la salud están con más estrés", agrega la obstétrica, que asistió a Ciaglia.

Los especialistas coinciden en resaltar el rol de las redes en estos días. "Hay mucho apoyo entre los grupos. Las mujeres cuentan cómo les va en los monitoreos, expresan la angustia por tener que ir solas a las ecografías y se van contando las experiencias de parto", relata la doula Julia Gentile. También ella notó más consultas sobre partos domiciliarios. "Muchas tienen miedo de estar solas al parir. Otras, como disminuyen los controles, empiezan a sentirse empoderadas. Es una decisión. Más allá de eso, lo que nosotros recomendamos es estar en la casa lo máximo posible y aprovechar que están dando las altas más tempranas", resume.

Para más información

Ante las consultas recibidas, el gobierno porteño puso a disposición líneas telefónicas para mamás de recién nacidos y embarazadas: Línea Pediatra en casa 0800- 2226466 y Línea Hola mamá (Mujer y embarazo): 0800-333-626.