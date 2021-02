Paris Hilton. Sus cuatro anillos de compromiso de novia (hasta ahora) fugitiva

Sin dudas será un cumpleaños que recordará toda la vida. El 17 de febrero, justo cuando celebraba sus 40, Paris Hilton fue sorprendida por su novio Carter Reum (40) con una romántica propuesta de casamiento durante sus vacaciones en una isla privada.

“Cuando encontrás a tu alma gemela no lo sabés, lo sentís. Mi amor y yo estuvimos juntos desde nuestra primera cita y, por mi cumpleaños, organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Cuando estábamos andando por la playa camino a la cena, Carter me llevó a una cabaña decorada con flores y se puso de rodillas. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien preferiría estar el resto de mi vida”, escribió Paris, quien después de un año de relación con Carter planea dar el siguiente paso.

Esta no es la primera vez que Hilton está comprometida. De hecho, ya le propusieron matrimonio en otras tres ocasiones, pero la socialité nunca llegó al altar.

JASON SHAW (2002)

Getty Images

Paris se comprometió con el actor cuando apenas tenía 20 años. Su anillo, el más modesto de todos, contaba con un gran diamante en forma de pera engastado en una banda de oro. Sin embargo, el amor se terminó pronto y al año siguiente de su anuncio, la pareja confirmó su ruptura.

PARIS LATSIS (2005)

Getty Images

Después de ocho meses de noviazgo, el heredero de una fortuna familiar de armadores griego le propuso casamiento con un diamante en tono amarillo de 24 quilates que supuestamente costó cinco millones de dólares; el más grande que lució en sus manos hasta la fecha.

CHRIS ZYLKA (2018)

Getty Images

El actor ucraniano le propuso matrimonio en sus vacaciones en Aspen. La joya diseñada por Michael Greene –de Greene & Co–, valuada en dos millones de dólares, contaba con un diamante talla pera de 20 quilates engarzado en platino con gemas de dos quilates. Tras su separación– decidida por Hilton–, Zylka le reclamó el anillo. Hilton nunca mostró intención de devolverlo.

CARTER REUM (2021)

La pieza, inspirada en la ciudad de París, presenta una piedra central de talla esmeralda de 10 a 20 quilates enmarcada por dos diamantes. La gema, cuyas formas recuerdan al techo del Grand Palais de los Campos Elíseos, tiene un valor de un millón de dólares.

Getty Images

Getty Images

LA NACION