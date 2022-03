Pasarelas dela Gran Manzana

NUEVA YORK.– Esta es una ciudad donde si uno está estrenando un par de zapatos particularmente original o elegante, es inevitable que cuatro o cinco perfectos desconocidos se acerquen a elogiarlos (y preguntar dónde se compran). Una ciudad donde lo más probable es que el taxista no sepa hablar inglés, pero conozca exactamente donde están las distintas carpas de la Fashion Week. Y donde lo que se va a ver en los negocios del resto del mundo transite primero por sus pasarelas y, sobre todo, sus calles.

Para la próxima temporada primavera-verano del planeta, la Semana de la Moda de Nueva York ya dictó su máxima, y la resumió en una sola palabra: escapismo. Sea la edad de oro de Hollywood (Ralph Lauren), o la seductora década del 40 (Carolina Herrera), el Lejano Oeste (Anna Sui) o tierras remotas, como Japón (Vera Wang), cualquier país del Tercer Mundo (Diane von Furstenberg), Marruecos (Nicole Miller, Cynthia Steffe) y hasta Uzbekistán (Oscar de la Renta), la consigna claramente fue "no estar ni aquí ni ahora".

Hay razones de sobra: una mezcla de dólar débil y amenazas terroristas, combinada con el aniversario del 11 de septiembre y una batalla electoral violenta, posiblemente haya hecho que los neoyorquinos (en la ropa al menos, porque en la realidad sería difícil encontrar alguno que eligiera vivir en cualquier otro lado) buscaran trasladarse lo más lejos posible.

Y en plan de fantasías, según The New York Times, el Oscar lo tuvo la colección para la noche de Ralph Lauren. Glamorosa hasta el escándalo –un Fred Astaire mezclándole un Martini a Ginger Rogers camino del Ritz no habría desentonado en la pasarela–, el diseñador se basó en vestidos lánguidos de seda y raso; en colores crema, champagne y marfil, adornados con vueltas de perlas y broches de diamantes.

Para el día prefirió trajecitos de seda claros (muy Grace Kelly) o túnicas de raso en tono champagne (muy Jean Harlow). Para la eventual brisa, saquitos de angora con botones de perlas sobre la tradicional falda tubo y ligeros tapados de cachemire con pañuelos de seda al cuello… y más broches de diamantes.

¿Cómo puede adaptarse esto a la Argentina? Consultado por La Nacion, Lauren dijo que su colección era "como el cine". "En cualquier lado, una buena película se disfruta, es universal. Además, a todos nos gusta soñar, y la mujer argentina tiene el estilo para llevarlo."

Justamente como en los clásicos del cine, el énfasis estuvo en la cintura, que Lauren marcó con cinturones delgados. Pantalones a la cadera, totalmente descartados. Pero de ninguna manera la colección se sintió anacrónica: los enormes tatuajes de varias de las modelos hacían una formidable yuxtaposición con la ropa años 30 y adelantaban cómo ésta se verá en la calle el próximo verano.

Diane von Furstenberg, por su parte, hizo de su colección un homenaje a su "espíritu de gitana". Así, mezcló faldas rumanas con joyas incrustadas, saris de la India en los colores de las especias, vestidos florales de campesina mexicana y ponchos con motivos de alfombras voladoras. Pero su corazón está en Africa, y los diseños mejor resueltos encontraron allí su inspiración. Por ejemplo, un vestido con minifalda de estampado masai en blanco, colorado, rosa y cobre.

Oscar de la Renta arrancó su colección con brillantes abrigos, faldas y sacos realizados con el hilado Ikat, tradicional de Uzbekistán, en colorado y amarillo. Dando forma a la silueta, cinturones tribales de paja y, a los pies, sandalias chatas de cuero y joyas. Los vestidos y caftans para la noche en chifón naranja vinieron con estampados de Rajastán, cosidos en oro y con paillettes.

Carolina Herrera usó textiles y diseños de interiores de 1940 como punto de partida para su colección. Pero, definitivamente, sus modelos no parecían un tapiz o un sillón. Por el contrario, desde las faldas amplias inspiradas en los pisos de mosaicos hasta los sacos de tweed con un patchwork de bordados coral recordaban los trabajos más delicados de fotógrafos como Horst. Ligeros, pero bien anclados en el modernismo.

La más autóctona fue Anna Sui, una diseñadora identificada con las zonas más bohemias de Manhattan, que armó su colección basándose en el Lejano Oeste. Las faldas amplias, estilo Laura Ingalls, con corsets, tuvieron buena recepción. También, las botas de cowboy apenas aggiornadas y los sombreros de caballería. Pero hacia el final, Naomi Campbell, disfrazada de una Pocahontas plateada con plumas en la cabeza y joyas de indios nativos, subió a la pasarela y el ambiente entre los espectadores (sobre todo masculinos) se volvió el de un rodeo.

DIANE VON FURSTENBERG

"Sentirse una mujer. Usar un vestido." Con este credo, la diseñadora nacida en Bruselas irrumpió en Nueva York con colecciones extremadamente femeninas que llegaron a ser las favoritas de celebridades, como la modelo Cindy Crawford o la actriz Kirsten Dunst.

CAROLINA HERRERA

Nacida en el seno de una acomodada familia venezolana, logró que su nombre fuera sinónimo de elegancia en todo el mundo. Creó una línea de alta costura, una colección para novias, perfumes para hombre y mujer, cosméticos y accesorios.

CYNTHIA STEFFE

Se la considera una figura líder de la nueva generación de diseñadores afincados en la Gran Manzana. Además, tuvo el honor de aparecer en la lista de las 50 personas más bellas publicada por la revista People.

ANNA SUI

A principios de los años 90 cumplió el sueño de la boutique propia en el Soho neoyorquino. Su estilo original se ganó el favor de Patricia Arquette, Sofia Coppola y Cher. También realizó diseños para el ilustrador de cómics Billy Tucci.

VERA WANG

Trabajó en Vogue y fue directora de diseño para Ralph Lauren. Hasta que en 1990 presentó una colección de ropa para novias en Nueva York. A partir de ese momento, el valor de su marca no paró de crecer con una propuesta sofisticada, lujosa y moderna.

NICOLE MILLER

Bill Clinton es uno de los numerosos y famosos clientes de esta diseñadora, cuya compañía cumple 20 años esta temporada. Fresca y de mentalidad abierta, imprime estas características a sus diseños de vestidos, corbatas, ropa deportiva y de novia.

POLO RALPH LAUREN

Este modisto neoyorquino comenzó a hacerse célebre a mediados de los años 60, cuando renovó el diseño de las corbatas masculinas. No se detuvo hasta sentir que encarnaba el espíritu y el gusto norteamericanos en sus prendas de colores rojo, blanco y azul.

OSCAR DE LA RENTA

Nació en la República Dominicana y estudió pintura en España, hasta que, finalmente, se dedicó al diseño de modas. Durante los últimos treinta años su marca incorporó cosmética, lentes, pieles, joyas y trajes de baño. Su fragancia es la más vendida en más de 70 países.