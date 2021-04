Pascuas a puro otoño

Por allá, por el siglo XV hubo un rey de Escocia que hizo de su muletilla una declaración de principios. Su nombre fue Jacobo I y lo digo sin nombre de pila porque ya nació siendo rey, lo que le llevó saber desde chiquito lo que eran los problemas. Se casó con una princesa danesa para cumplir con la monarquía y tuvo un único hijo. Pero eran sabidos sus secretos de alcoba con algunos muchachos de la corte y hasta anduvo coqueteando con un duque de Buckingham. Sufrió rebeliones para intentar derrocarlo luego Escocia e Inglaterra se unieron bajo un mismo rey, y después Irlanda, y ya administrar todo era un despelote. Su frase de cabecera era “No news, good news” y perduró a través de los tiempos en el acervo popular. El rey Jacobo supo reconocer la belleza que hay detrás de un día sin quilombos. En eso de “yo estoy bien si no me vienen con líos, bastante tengo con mi vida”, lo cual lo hizo un monarca terrenal, que nadie ni nada inflara sus partes nobles después de un día complicado. Su máxima ostentación era aclarar que estaba atravesando un período sin noticias y que eso, siempre era bueno para su felicidad. En meteorología no tener noticias de peso para un reporte es un dilema pero para los lectores en la antesala de un fin de semana largo puede ser todo lo que quieren leer. Así que pasamos a un reporte donde lo mejor será que no hay novedades de relevancia. Como diría James the first, o Jacobo I : “No news, good news”.

Jueves: santos nubarrones

Comienza un fin de semana largo de buenas condiciones meteorológicas, imagínese que el momento de mayor intensidad atmosférica se vivirá en algún pasaje de hoy cuando el sobrevuelo de nubarrones nos deje ante un baja probabilidad de lloviznas intermitentes por un par de horas, por lo demás no tendremos complicaciones. El jueves comienza con humedad alta y poco viento, así que se puede esperar algunas neblinas en el amanecer fresco del conurbano. Se estiman 15°C de salida para una mañana que irá progresivamente desmejorando con baja probabilidad de ofrecer alguna lluvia aislada. No cancelen ninguna salida para hoy, podría ser algo muy puntual y corto pero es un buen dato saber que la mañana será más estable que la tarde y puede pagar la apuesta hacer todo temprano. El termómetro sigue sedado por el otoño recortándose en 24°C vespertinos en una tarde opacada por los nubarrones. La noche parece menos expuesta a la lluvia para los que quieran salir, de todas formas algún pasaje cortito de llovizna o lluvia débil no estaría fuera de libreto. No se deje amedrentar por algún ícono de lluvia que vea en algún pronóstico para hoy, disfrute del día si no le toca trabajar.

Viernes: el otoño se florea

El viernes estará marcado por un descenso de aire caliente e inestable sobre el estuario lo que se traducirá en un ambiente térmicamente muy agradable pero enmarcado en un día con mucha nubosidad y sol entrecortado. Se estima otra jornada térmicamente muy cómoda para los que quieran planificar actividad al aire libre con viento leve y humedad moderada. A pesar de algunos pasajes con cielo mayormente nublado, no hay previsión de precipitaciones pero no nos sobra nada. Se estiman 24°C para una tarde templada y con poco sol. La noche no corre riesgos para los que quieran salir con valores muy cómodos sin caer de los 18°C

Sábado: esperando al sol

El sábado le puede dar la revancha al sol después de un amanecer con bastante nubosidad y mínima de 17°C. Se empiezan a notar los efectos de tanto viento noreste del día anterior que seguirá soplando hasta la tarde. Si el sol logra desmarcarse rápido puede llevar al mercurio a tocar los 25°C para redondear una tarde con poco viento y cielo algo nublado. Volvemos a recobrar la estabilidad con la retiro definitivo de los nubarrones, de su horario de salida dependerá la máxima y cuanto sol podamos tener a la tarde. La noche conserva el buen tiempo para los que quieran salir a tirar la chancleta.

Domingo: resurrección solar

La jornada dominical será la mejor de todo el fin de semana largo. Seguiremos con cielo parcialmente nublado pero con buenas cuotas de sol. La temperatura seguirá en ascenso como para sacar la mesa afuera en un mediodía de 22°C. Algunos modelos dan una tarde de 26°C como para configurar una jornada de excelentes condiciones meteorológicas para los que quieran festejar la pascua al aire libre.

Spoiler alert

La próxima entrada de aire frío tiene ticket para la mañana del viernes 9 por lo que seguiremos con descenso de aire caliente. La temperatura irá aumentando gradualmente con máximas de 26°C por varios días. También quedaremos lejos del fresco matinal con mínimas de 19°C. La lluvia podría volver a mitad de semana.

Eso es todo, amigos. Disfruten del fin de semana largo y no sean pesimistas por las nubes bajas y cargadas, no desistan de ningún plan al aire libre para hoy. Por suerte el domingo les permitirá disfrutar de las pascuas sin complicaciones meteorológicas.

Hasta la semana que viene

