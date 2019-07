Paseo renovado

Con el novísimo Paseo del Bajo, Puerto Madero ganó más dinamismo que nunca. Un recorrido de la mano de Club por un barrio que aúna la mejor cocina con una vista imperdible.

Destino predilecto de los extranjeros a la hora de dar un paseo, hogar de modernos rascacielos, imponentes hoteles y restaurantes de lujo, Puerto Madero ha sumado más vitalidad aún de la mano del reciente Paseo del Bajo. Más específicamente, la avenida Alicia Moreau de Justo, que vale la pena volver a recorrer.

Si el antojo es de tapeo, Española Way es ideal. Un distinguido y novedoso restaurante con gran vista y una amplia carta, que no se limita a las especialidades españolas como paella de mar o tortilla, sino que sorprende con carnes y exquisitos pescados con los que maridar su carta de vinos.

Luego, elegido por oficinistas y grupos de amigos para terminar el día bien arriba, el reconocido bar musical Johnny B. Good sobresale con platos de inspiración norteamericana y cócteles de vanguardia. Con más de 30 combinaciones, los aperitivos y destilados de renombre son perfectos para acompañar sus papas fritas caseras gratinadas con queso fundido o sus aros de calamar empanados y fritos con salsa JBG, entre otras opciones. TGI Friday's, en tanto, seduce con sus característicos manteles a rayas y propone una original picada para compartir entre varios: la Three for All incluye papa rellena de bacon y cheddar, bastones de mozzarella y chicken fingers con distintos dips. Un lugar para sentir que siempre es viernes.

Finalmente, la increíble vista al río de Le Pain Quotidien es el mejor spot para los que buscan cocina saludable. Esta cadena belga cada vez suma más opciones para celíacos e intolerantes a la lactosa, todo en un cálido ambiente alrededor de una gran mesa comunal. La avenida es larga y las opciones son muchas, aptas para todos los paladares y edades. ¿Ya sabés qué vas a elegir?

