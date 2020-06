Paso a paso para darte a conocer y hacer crecer tu negocio

Seguí estos consejos para lograr que tu negocio escale al siguiente nivel. Fuente: OHLALÁ!

Ya creaste tu negocio y funciona. Pero querés dar un paso más, querés darte a conocerr y llevarlo al siguiente nivel. Convocamos a Gabu López , coach de negocios y experta en marketing, para que nos ayude a armar un plan de acción para lograrlo. La misión de Gabu es ayudar a las emprendedoras a conectar con su propósito para que moneticen sus talentos y vivan con independencia económica y libertad de acción. Así que acá vamos con los consejos de Gabu:

Ahora que ya tenés las bases y que tu negocio ya está optimizado para vender , es el momento de salir al mundo con todo a desplegar tu Magia. Esta fase será recurrente y permanente. Y tené en cuenta que hacer marketing será el 80% de tu tiempo durante la primera etapa, así que tu misión es contarle a todo el mundo cuál es tu propósito, qué aportás con tu Magia, y qué les estás dando con tu propuesta de valor. Y si bien teniendo bases sólidas llegará un punto en que los clientes vendrá a buscarte a vos, primero tienen que saber que existís. No sólo ellos, sino todo el mundo. Todo el mundo. Contáselo a todo el mundo. Por si no fui clara: contárselo a todo el mundo, TODO EL MUNDO. Que todo el mundo se entere de lo que hacés. Pro tip: Y más allá de que está bueno que la mayor cantidad posible de gente lo sepa (porque allí está tu nicho y también otras personas que te podrían recomendar), recordá que tu Magia no es para todo el mundo. Así que no te sientas mal si hay gente a la que se lo contás y no le interesa. Simplemente, no son tu target. Y más allá de la repetición de TODO EL MUNDO, entendé ese todo el mundo como todas las personas a quienes puedas llegar de manera gratuita. No gastes dinero en llegar a personas que no te van a comprar. Es plata perdida. Invertila mejor en las audiencias que sí están interesadas en tu Magia. Todo lo que te cuento a partir de ahora son diferentes maneras de expandir tu negocio para que las personas que están interesadas en tu Magia se enteren. Y se hace de a poco, paso a paso, con pequeñas inversiones, prueba y error. Acordate que son adornos. Detalles. Cosas que no son urgentes. Lo más urgente es que tengas una estrategia sólida, salgas, abras conversaciones, cuentes lo que hacés a la mayor cantidad posible de personas y que hagas que el mundo se entere. Sea como sea.

1. Creá un sitio y una lista de mails

Apuesto a que pensabas que te iba a decir que abrieras quichicientas cuentas en redes sociales. Bueno, no. Las redes sociales suman, claro, pero en orden de prioridad primero necesitás un sitio (tu identidad y tu Magia en digital), y la posibilidad de ir sumando gente interesada en lo que hacés en una base de datos. Yo recomiendo comenzar con Ucraft para armar tu sitio, porque es muy fácil de usar, podés crear una página con costo $0 vos mismo y luego ir escalándola a medida que escala tu negocio. Así no tenés que gastar una fortuna inicial en algo que vas a cambiar muchas veces. Y esto es clave. Que vos tengas el control. Porque tu sitio está vivo, se mueve con la demanda, con lo que vas aprendiendo de tus clientes. Es mejor que lo controles vos y lo cambies cuantas veces sea necesario, para que tu mensaje esté cada vez más alineado con el resultado que buscan tus clientes. Prueba, ajuste, medición. Prueba de nuevo. Ajuste. Así tu sitio será cada vez mejor. Para crear una lista de emails, recomiendo Mailchimp. Podés usarlo gratis hasta 2.000 contactos, y eso te da tiempo para ir creciendo con tu negocio e ir entendiendo cómo funciona la plataforma. Y también podés integrarlo en tus formularios de contacto de tu sitio creado en Ucraft. Empezá a sumar contactos a tu base de datos lo antes que puedas. La mayoría de las personas con quienes trabajo se arrepienten de no haber arrancado antes. ¿Querés aprender las herramientas que precisás en esta última etapa del negocio? Todo esto lo vemos en Alquimia de Ventas. Mientras que en Monetiza tu Magia hablábamos de estrategia, de las bases de tu negocio, de los cimientos de la casa, en Alquimia de Ventas hablamos de la decoración, de los detalles, del mantenimiento del día a día. Ambos programas se complementan pero, como ves, no podés poner decoración si la casa no la tenés. Cada uno es para una etapa diferente.

2. Creá contenido

¿A qué pensabas que el paso dos era abrir una cuenta de Facebook o Instagram? Nope. Todavía no te hablo de redes sociales. No no. Necesitás tener al menos una manera de compartir contenido gratuito con tu gente. Estas personas serán todos quienes están interesados en tu Magia, sean ya clientes o no. En general hacer un blog es la forma que resulta más sencilla para todos, pero si te a animás a hacer videos... ¡mucho mejor! Hoy los videos funcionan mejor que el texto porque la gente no tiene mucho tiempo para leer, y buscamos gratificación inmediata. Pero para hacer videos, los videos tienen que ser parte de tu Magia. Si no te sentís cómodo frente a la cámara, escribí. Asegurate de tener al menos 5 posteos en tu sitio antes de empezar a hacer marketing. Un sitio creado en Ucraft te permite tener un área para crear tu blog y resolvés todo en el mismo lugar. Eso alcanza para que quienes entren vean que sos de verdad, empiecen a posicionarte como experto y además, tengan la posibilidad de conocerte mejor y profundizar en lo que hacés. Y si te quieren, te compran. Pro-tip: Asegurate de estar usando el lenguaje que usan tus clientes cuando escribas contenido para ellos. Se trata de comunicar tu Magia desde su perspectiva, ¿te acordás que vimos esto más arriba? Tiene que tener sentido para ellos. No uses jerga profesional que sólo tus colegas entienden. Cuanto más alineado esté el lenguaje con cómo habla tu nicho, mejor. Crear contenido no es fácil para la mayoría de nosotros, pero hay técnicas y se puede aprender cómo hacerlo. No hace falta que seas Cervantes o un genio de la pluma, importa mucho más que seas auténtico y escribas desde el corazón, conectando emocionalmente con tu cliente ideal. En Alquimia de Ventas vemos en profundidad técnicas de copywriting emocional, para que cada cosa que escribas, sea efectiva para vos y para tu audiencia.

3. Compartí tu contenido en redes sociales

¡Por fin! Llegó el momento. Sé que estabas esperando que hablara de las redes sociales. Si ya tenés todo lo demás listo, si ya probaste tu mensaje y sabés que resuena en tu nicho, llegó el momento de crear tus cuentas en las redes sociales. ¿Qué redes? Bueno, eso depende de tu negocio. Aquí lo más importante es que limites esas cuentas al mínimo posible. Porque cada una se transformará en un enorme monstruo al que hay que alimentar de contenido permanentemente, y tu foco no es crear contenido, sino crear contenido para atraer clientes. Elegí la red social que mejor se adapte a tu negocio, y enfocate inicialmente sólo en esa. © 2018, Gabriela López | Todos los derechos reservados 10 Posteá consistentemente, con frecuencia y con mensajes pensados para tu nicho en base a sus inquietudes. Y cuando hayas dominado esa red social y tengas tiempo para sumar nuevas tareas, incorporá otra si lo creés necesario. Pro-tip: las redes sociales ya no son lo que eran, y lograr amplificación y engagement depende en gran medida de la relevancia de tu mensaje para la audiencia y de si estás pagando por amplificar ese contenido o no. No inviertas mucho tiempo y dinero en redes sociales inicialmente hasta que entiendas si tu negocio tiene potencial y sepas que tu mensaje resuena en tu cliente. Hacerlo antes es, simplemente, dinero tirado a la basura. Aprendé todo lo que necesitás saber para usar las redes sociales de la manera más eficiente para tu marca personal y tu negocio en Alquimia de Ventas. Porque las redes son una herramienta excelente pero, como toda herramienta, hay que saber usarlas. Porque si no corremos el riesgo de morir en el intento.

4. Creá webinars

Una manera buenísima de ofrecer contenido gratuito de calidad es crear webinars e ir sumando gente a a tu base de datos durante el proceso. Elegí un tema que sepas que es una gran necesidad / deseo / anhelo de tu cliente ideal, y mostrale cómo resolver ese problema. Pero asegurate de crear un formulario en tu sitio donde las personas se registren para acceder a tu webinar, así además vas sumando gente a tu lista de contactos. Hacer un webinar cada 3 meses es una buena idea. Podés usar herramientas como Zoom, o también podés hacerlo a través de Facebook o Instagram Live. En Alquimia de Ventas se aprende a hacer todo tipo de webinars, a planificarlos y lanzarlos. Un webinar gratuito es un acto de generosidad para aquellas personas que están interesadas en lo que ofreces pero no te pueden pagar, y también una excelente oportunidad para que te conozcan la cara y puedas contar tu Magia y tus ofertas de una manera mucho más personal.

5. Creá capacitaciones online (y generá ingresos pasivos, para vender incluso cuando estás durmiendo o de vacaciones)

Esta es una estrategia para una etapa más avanzada de tu negocio, y definitivamente una de las que pueden ayudarte a escalar y a generar ingresos de manera sostenida más allá de las fronteras de tu ciudad y tu país. Pero ANTES necesitás probar otros modelos de negocio y ANTES tenés que asegurarte que a tus clientes les interesa lo que ofrecés. Porque si no puede ser una gran pérdida de tiempo y dinero. Crear cursos online lleva mucha dedicación y mucho trabajo. Existen varias herramientas hoy que hacen muy fácil el proceso. Yo uso Kajabi, porque me permite resolver todo en una sola plataforma: cursos, videos, email marketing, fichas de trabajo, CRM, creación del sitio y landing pages, base de datos, seguimiento del avance de mis alumnos, blog (aquí mismo donde estoy escribiendo), etc. Tienen planes que comienzan desde los 103 dólares por mes (que es nada por todo lo que ofrecen), y si sacás tu membresía siguiendo este link, como te estoy refiriendo yo que ya soy cliente, te dan 28 días GRATIS de uso de la plataforma para que pruebes todas las funcionalidades, y además te dan un entrenamiento gratuito para aprender a usarla para ganar tus primeros $1.000 dólares. A mí me funcionó. Y no sólo eso. En vez de $1.000 dólares, gané casi $1.500 sólo en el primer mes. Un 50% más que lo proyectado. Pero de nuevo: ANTES de encarar este modelo de negocio, tenés que saber que tu oferta está bien construida. Y para eso, lo ideal es que te capacites en las bases de la estrategia (Monetiza tu Magia) y en las tácticas de ejecución (Alquimia de Ventas). ¡Y eso es todo! Bueno, no, no es ni cerca de ser todo, es sólo el comienzo de tu negocio. Es un comienzo en serio, con bases firmes, con cimientos sólidos. Con estrategia, con planificación, con un paso a paso. Con una manera concreta de ir avanzando con flexibilidad, pero de forma sostenida. En un negocio siempre hay algo más por hacer, y espero que esta guía te sirva para construirlo sobre bases sólidas que te permitan avanzar desde allí hacia el crecimiento que soñás.

Es clave no pensar exageradamente todo. Y aprender a danzar con la incertidumbre, que es lo que caracteriza la primera etapa de cualquier emprendimiento. Y otra cosa esencial es saber pedir ayuda. Si sentís que necesitás ayuda para emprender tu negocio con propósito, Monetizá tu Magia en sus distintas versiones (online, presencial y 1 a 1) es el programa que puede darte claridad, foco y el conocimiento que necesitás para setear la estrategia y definir las tácticas de ese negocio que vas a amar. Si ya estás en un momento más avanzado y lo que buscás es alcanzar el siguiente nivel, para generar ventas sostenidas aplicando diferentes tácticas, entonces Alquimia de Ventas te va a funcionar mejor. Aquí incorporarás herramientas de análisis de negocio y tácticas de marketing que te permitirán incrementar el market share para expandir tu negocio. ¿Te interesa trabajar conmigo para llegar donde querés estar mucho más rápido? Escribime. Me encantaría poder ayudarte a descubrir tu trabajo con propósito, ese que te hará levantarte feliz cada mañana. Porque estoy convencida que si hay más personas que trabajan en lo que aman, el mundo será un lugar mejor. --- Gabu López es experta en marketing, comunicación, desarrollo de negocios y todo lo relacionado con el mundo digital. Es además Coach Ontológico Profesional, egresada de Newfield Network. En sus 30 años de carrera, su trabajo hizo que grandes marcas y empresas confiaran en ella y pudieran hacer crecer sus ingresos exponencialmente. Ahora se dedica a hacer lo mismo, pero con foco en las personas. Desde este rol de mentora, acompaña a quienes quieren comenzar un nuevo negocio o potenciar el que ya tienen, o expandirlo en el mundo online. Le apasiona poder ayudarlos a descubrir su misión y su propósito, y desarrollarse como líderes de sus propias vidas. Le encanta guiarlos en el camino para descubrir ese negocio que es para ellos, que les va a gustar hacer y que, además, los hará ganar dinero.

Contactate con Gabu escribiendo a inbox@gabulopez.com . Para más información, ingresa en gabulopez.com .