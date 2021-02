Paula Kohan. Embarazada de 8 meses festeja el amor con el cocinero Tomás Kalika

Adriana Balaguer PARA LA NACION

Raro en estos tiempos, pero a ella la cuarentena le sienta bien. No la ilumina ningún reflector en el set ni en el escenario pero brilla. Paula Kohan está embarazada de ocho meses, y festeja lo que está por venir. También el haber encontrado al amor de su vida, el cocinero Tomás Kalika, dueño del porteño Mishiguene, octavo en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Basta darse una vuelta por el lugar para verla luciendo su felicidad. Aunque esté leyendo un libro acodada en una mesa, trabajando en su computadora en un rincón del salón o bailando con su panzota en la vereda.

“Con Tomás somos muy compañeros. A él le encanta que lo acompañe mientras cocina. Y a mi verlo desde el escenario. Se ha quedado a las dos funciones de los sábados. Mira una, después comemos algo en el camarín, y después vuelve a la butaca hasta el final”, cuenta, y lo dice sin importarle la mirada de ningún otro que no sea él.

“Los dos tenemos una pulsión de vida tremenda”

Se conocieron hace poco más de dos años y se comenta que él entonces le dijo que con ella quería “todo”. Y esa palabra incluye una familia ensamblada, Kalika tiene hijos de un anterior matrimonio. Pero también la convivencia con una mujer que se enorgullece de su intensidad. “Amo su intensidad, él ama mi intensidad. ¡No toda la gente se lo banca eh! La palabra intensidad, en general, tiene una valoración negativa. Tiene mala prensa. Nosotros la vemos positivamente. Es energía, es vitalidad. Los dos tenemos una pulsión de vida tremenda”, dice, y las palabras salen a borbotones de su boca.

- La gente a veces vive con culpa esa felicidad y la calla …

- Ves nuestras declaraciones de amor en las redes y llaman la atención. Seguramente habrá quien diga “es necesario andar ventilando tanto amor”. Pero para nuestra historia de vida, gritarlo es un orgullo. Me hace feliz, me completa la vida.

- ¿Cómo es esa “historia de vida” que los unió?

- El otro día leí una frase que me gustó mucho, creo que le pertenece a Sebastián Wainraich, que decía: “Cuando dos personas se enamoran así es porque las infancias se entienden”. Desde ahí creo que decimos que somos el uno para el otro. Su recorrida en la infancia es compatible con la mía. Ambos creo que tuvimos mucha sensación de abandono, de soledad. Toda esa sensación de lo abandónico, que trabajamos a lo largo de nuestra vida, cada uno con sus herramientas, hizo que de grandes nos encontráramos en un momento y nos enamoráramos perdidamente. Nos miramos y nos dijimos: “Te estaba esperando”.

Actriz joven y premiada

Primero sobresalió en el teatro con Baraka, donde fue la única mujer sobre el escenario que compartió con Hugo Arana, Dario Grandinetti, Juan Leyrado y Jorge Marrale. Lo que le valió un premio ACE como “actriz revelación”. Después se hizo más popular gracias a la televisión con El Elegido (2011), el protagónico de Pablo Echarri donde fue la novia de Mónica Antonópulos. Y ahí se llevó un Martin Fierro.

Pero Paula es actriz desde siempre. Estudió actuación desde muy chica con el reconocido actor, director y maestro Hugo Midón. Cursó el conservatorio de Arte Dramático mientras se presentaba en cuanto casting llegaba a sus oídos. Pero su vocación también reconoce como iniciador a su padre Samuel Kohan, quién falleció el año pasado, y fue dueño del Teatro Argentino (aquel que fue incendiado en el ´73 por fanáticos religiosos tras el estreno de Jesucristo Superstar), llegando a producir obras para grandes actores nacionales, entre ellos Inda Ledesma, con quién estuvo casado por mucho tiempo. Lejos de esos telones, Lía Daichman, su madre, es médica. Sin embargo, parece que en su Paraná natal, también soñaba con ser actriz.

- ¿Cómo te imaginás mamá?

- No voy a ser una idishe mame. Tengo una filosofía muy particular. Soy responsable de nuestra hija y voy a estar siempre para ella, dándole todo lo que tengo y más, y seguro me voy a equivocar, pero también sé que los hijos no nos pertenecen. Soy sagitariana y tengo una mirada muy libre sobre las personas en general. Y también muchas miradas sobre la maternidad. Yo tuve a mi mamá y también tuve a una señora, Julia, que me cuidó toda la vida, por 30 años, y a la que también siento como una mamá. Y la recuerdo porque para mi la familia elegida es clave, tan importante como la que te toca. Cuando Julia falleció y fui a estar con su familia a Paraná, me sentí muy identificada con lo que estaban sintiendo pero también con lo que eran. Ella me enseño un montón de cosas y me di cuenta que también soy parte de esa familia.

Varias familias, varios escenarios donde moverse. Además de lo actoral, Paula Kohan, demostró que puede ser emprendedora, durante cuatro años llevó adelante la marca de ropa Cid Kohan, que había desarrollado junto a la actriz Celeste Cid. Y en el último tiempo ha impulsado una productora comercial, desde la que reúne a personalidades públicas con distintas marcas.

- Una tranquilidad para un actor esto de tener una pata puesta en otro negocio…

- Trabajo en lo comercial desde hace 6 años. Le pedí una oportunidad a Marcelo Tinelli y Fabián Scoltore con una unión que teníamos armada con Facebook, Instagram, y a partir de ahí empecé a crecer un montón. Hoy además de ser actriz cierro acuerdos comerciales. Trabajo con más de 150 personalidades, y con muchas marcas. Esto no es nuevo: ya en el conservatorio les decía a mis amigos que había que autogestionarse. Siempre fui busca. En este año tan particular, no iba a dejar de tener mis ingresos. Además a mi me gusta llevar juntos la casa, me encanta eso, me dignifica como mujer, como persona que trabaja. Ser actriz y tener un trabajo paralelo es un gran alivio. La carrera de actor tiene muchos altibajos y creo que está llena de ansiedades. Poder depositar esas ansiedades en otro lado, está bueno.

- Se viene entonces otra sucursal, y conste que no lo digo por la bebé (risas).

- Ya sabemos que la cocina judía de Tomás es única. Pero también hace unos arroces increíbles…siempre le digo que tiene que armar un restaurante italiano en Buenos Aires, porque no hay muchos, y estoy segura que la va a romper.

- Producilo entonces…

- En eso estamos.

