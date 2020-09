Paula Oliveto denuncia que recibió amenazas: "Vas a aparecer en el Ceamse"

Paula Oliveto habló sobre la connivencia entre la política y el narcotráfico Crédito: El Nueve

11 de septiembre de 2020 • 16:31

En la noche de jueves en Nada Personal, el programa conducido por Viviana Canosa, la diputada nacional Paula Oliveto habló sobre la reforma judicial, la connivencia del poder político con el narcotráfico y las amenazas que recibió tras denunciar al poder político. "Cuando hemos denunciado al Kirchnerismo hemos tenido operaciones, cosas. Lo pero fue que me digan que iba a aparecer muerta en el Ceamse", y agregó: "No me quiero victimizar, porque yo elegí meterme acá".

Para Oliveto, basta con ver los niveles de vida de algunos jueces federales para comprender la connivencia entre la política y el narcotráfico. "Cuando ves jueces millonarios, con aviones, no es porque lo paga la política, lo paga el narcotráfico. Hay muchos jueces federales que están siendo investigados por eso, como el juez de Orán, que fue desplazado por connivencia con el narcotráfico", y agregó: "Ahora en la provincia de Buenos Aires hay un fiscal que está siendo investigado por connivencia de bandas narco y el crimen organizado".

"¿Cuál es el fin de la reforma?", preguntó la conductora. "La cooptación del poder judicial. El que maneja la justicia maneja las instituciones, porque en definitiva, el que te pone un límite a vos en un Estado de derecho es la Justicia que hace el control de constitucionalidad, por ejemplo", respondió Oliveto.

Además, la diputada reflexionó sobre el direccionamiento de la reforma: "Los problemas reales de la gente, como los jueces que no resuelven alimentos, o problemas laborales, o los que no dan respuestas a las quiebras a veces porque atienden intereses. No son los jueces que ellos quieren tocar. Quieren tocar lo que tiene que ver con la corrupción y el narcotráfico, y acá también hay un peligro".

A la hora de explicar por qué existen las redes de crimen organizado, la diputada no titubeó: "Si no existiese la connivencia entre la política, los narcos y el crimen organizado, no estaría toda esa red tan arraigada como lo está hoy en Argentina". Además, señaló el silencio por parte del gobierno en relación a esta problemática: "Nadie habla del tema en este gobierno. Fijate que hablan de los pobres y dicen que les importa, pero no ven como muchos chicos ya no tienen futuro porque quedan como soldaditos de estas redes en los barrios".

En un tono más reflexivo, Oliveto habló de su camino como abogada por la auditoría del Estado y su historia como militante del radicalismo hasta llegar a ocupar una banca. "Yo era una militante política, toda mi vida milité, y la universidad de Buenos Aires me puso a estudiar los acuerdos de la pesca con la Unión Europea, y parece que a nadie le importa pero la pesca tiene mucho que ver con el narcotráfico. Ahí fue Lilita Carrió la que me llevó a trabajar, y nunca más paré".