Eran tiempos en los que todavía los chicos podían jugar tranquilos en la vereda. Y en verano, en los barrios de clase media, durante las vacaciones, los días se hacían largos, con muchos juegos, momentos de descanso y reflexiones inocentes que se compartían entre amigos. "Algún día voy a perseguir el verano, no me voy a quedar sentado esperando a que vuelva al año siguiente, lo voy a ir a buscar", afirmaba Javier Novoa a sus 12 años ante la mirada perpleja de quienes todavía no comprendían la fuerza que tienen los deseos que salen de lo profundo del corazón.

Esa sentencia de la infancia se convirtió en una idea que fue marcando sus días y avisando el camino a seguir. Sin embargo, llegada la adolescencia, el recorrido no resultó sencillo. Finalmente, con el paso de los años, Javier dio por perdido su sueño. "Me pareció inalcanzable al punto de pensar que era una simple utopía y fui perdiendo las expectativas".

Abrir el juego

En cuanto terminó la secundaria, sintió que necesitaba independizarse, producir. Y siendo muy joven tuvo la posibilidad de comenzar a trabajar en televisión. En ese ámbito aprendió, se formó y desarrolló una profesión que lo acompañaría por el resto de sus días. "Detrás de las cámaras, que era el lugar donde me sentía a gusto, entendí que captar una imagen, ya fuera de una persona o de un lugar, crearla, era una manera de interpretar el mundo, de darle forma".

Dos décadas habían pasado desde que Javier iniciara su viaje de conocimiento en el mundo de la televisión. Pero hubo un momento especial que conectó con algo que lo sacó por completo de su eje y le dio la oportunidad de explorar nuevos horizontes. "En algún momento, no recuerdo exactamente cuándo, empecé a tener predilección por las imágenes de paisajes. Los colores de los atardeceres y amaneceres tenían un carácter diferente de acuerdo al lugar, al clima en el que se mostraran. Y en el verano eran particularmente imponentes. Me fui especializando en esta búsqueda, la evolución de la tecnología me dio más y mejores herramientas y agudicé mi ojo para captar la majestuosidad que la naturaleza mostraba en cada rincón del mundo".

Nuevos horizontes

Pasaron varios años y unos cuantos programas de TV hasta que un día Javier recibió una propuesta inesperada -o no-. "La idea era dar forma y contenido, desde cero, a un canal de televisión sobre paisajes del mundo. Pero con una particularidad: debían ser los paisajes más naturales y primitivos del mundo, donde aún la mano del hombre no hubiera intervenido".

De pronto, advirtió que en ese mismo proyecto y luego de muchos años de esfuerzo y dedicación, se estaba canalizando todo lo que alguna vez había anhelado. Y su sueño de la infancia de perseguir el verano se convirtió en una realidad. Con su cámara, Javier pudo recorrer el mundo a lo ancho y a lo largo "buscando retratar ese mundo natural y primitivo, lleno de colores y formas diferentes, con tantos veranos tan diferentes que es una fuente inagotable".

