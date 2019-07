Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 13:21

Amor perdido, un anillo de bodas liberado y una trucha recuperados a kilómetros de distancia al otro lado del lago Michigan. Esta es una historia digna de ser leída.

Jim Nelligan y sus amigos estaban pescando una trucha mordió su anzuelo. Al sacarla del agua descubrieron que un anillo de bodas estaba atado alrededor de la cola del pez.

El hombre compartió la historia en sus redes sociales y rápidamente se viralizó. "Capturamos a esta cabeza de acero hoy. Alguien ató su anillo de bodas a este pez y lo atrapamos. ¡Me pregunto si fue un divorcio o una muerte, pero seguro es una historia loca!", contó Jim en sus redes. Gracias a esa movida, la imagen llegó hasta el dueño del anillo.

Jason Rose, un guía de pesca, se quedó con la boca abierta cuando vio la trucha con el anillo que él mismo había atado al pez meses antes. "Sí, fue amor perdido. Estuve casado durante una década. Mi ex esposa y yo decidimos tomar caminos separados. Como una decisión catártica, Rose ató su alianza de boda a la trucha el 4 de mayo y la lanzó cerca del puerto de Whitehall, en Michigan".

"Realmente no quería causar ningún problema con mi ex, parece que ella encuentra la historia algo divertida y ¡ninguno de nosotros puede creer que alguien la captó!", contó Rose. El guía de pesca contó que si bien hacía cuatro años que se habían divorciado, él seguía teniendo el anillo. Hasta que ese 4 de mayo se decidió a deshacerse de él. "No quise tirarlo al fondo o empeñarlo, así que lo lancé de la mejor manera que sé".

"Estoy convencido de que el anillo está maldito", dijo Rose. "Mi vida ha sido nada menos que genial desde que la tiré". Ahora parece que la mala suerte se le pegó a Nelligan que contó a Fox News: "Ese anillo está maldito. Desde que llegué a mi barco, he tenido problemas con los controles de mi motor, el interruptor para levantar el piso del timón para llegar a los motores se rompió y la manguera en mi muelle explotó".