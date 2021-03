Pichones alerta: cayeron del nido y tomaron una sabia decisión para salvarse

La naturaleza es sabia y estos animalitos de tan solo 4 semanas en peligro, se mantuvieron alerta y la suerte jugó de su lado.

Como todas las tardes, paseaba tranquilamente con su perro por el vecindario en Sequim, Washington, cuando de repente el animal se detuvo en la marcha y captó un olor. Comenzó a ladrar y condujo a su humana hacia un arbusto en el jardín de su vecino. Allí, acurrucados a la sombra de las hojas, había dos pájaros pequeños, regordetes y cubiertos de suaves plumas grises.

No le llevó demasiado darse cuenta de que no se trataba de dos criaturas cualquiera. De hecho, los pichones eran descendientes de la pareja de celebridades locales Ricky y Lucy, un par de águilas calvas en pareja y que se hicieron populares ya que anidaban en el área desde 2013 . Lucy y Ricky habían perdido un par de aguiluchos en los últimos años, y, consciente de aquella pérdida, la mujer no podía soportar que volviera a suceder, por lo rápidamente se puso en contacto con el experto en Vida Silvestre, Jaye Moore.

En cuanto llegó al lugar, Moore llevó a los aguiluchos a un centro veterinario. Allí los examinaron y limpiaron. Además confirmaron que los bebés tenían aproximadamente de 3 a 4 semanas de edad y que eran demasiado jóvenes para siquiera pensar en dejar el nido. “Se mueven muy lentamente, muy conscientes y alertas, pero se notaba que estaban fuera de su elemento”, aseguró Keith Ross, el fotógrafo de vida silvestre que capturó el rescate.

La pareja había perdido pichones tiempo atrás. KEITH ROSS

Quietos pero alertas

El siguiente obstáculo a superar fue lograr que los aguiluchos volvieran a su nido en lo alto de los pinos. Pero allí no terminaba el problema: los preocupados padres supervisaban cada uno de sus movimientos desde un árbol cercano, y especialmente cuando algún experto ponía sus manos en sus pichones.

Rescate en altura. La hembra supervisó de cerca cada movimiento del responsable de devolver los pichones al nido. KEITH ROSS

Sin embargo, los rescatistas ya habían organizado cada uno de los pasos a seguir. Contrataron a una empresa de servicios en altura. Una vez que el responsable estuvo en el lugar indicado del árbol, puso a los polluelos en una pequeña bolsa de lona verde, los subió y los volvió a colocar en el nido. La hembra del águila estuvo dando vueltas todo el tiempo que estuvo allí, mirándolo fijo y sin sacar sus ojos de la difícil tarea que realizaba.

Padres otra vez

Final feliz para la familia de águilas. KEITH ROSS

Luego de una semana del rescate, las buenas noticias siguieron. Los rescatistas vigilaron de cerca a la pequeña familia y constataron con alegría que Lucy y Ricky estaban nuevamente desempeñando sus tareas de padres, turnándose para alimentar a sus bebés y vigilando de cerca a los depredadores.

LA NACION

