Plan de Contenidos. Todo sobre la clase online de Beta Suarez

Beta Suarez, Lic. en Comunicación, escritora y oradora, dictó la última clase online del año OHLALÁ! Makers, gracias al apoyo de Santander y Swiss Medical. En esta nota te compartimos "los pasos a seguir para hackear la angustia posteadora" para que puedas afianzar y planificar el contenido que brindás a tu audiencia.

"Es un error enorme pensar la forma antes que el contenido. Muy lindos los reels pero, si no sabés cuál es el mensaje que querés transmitir con ese contenido, es un error", les dijo a las emprendedoras que participaron del encuentro. Para salir de la duda diaria de qué postear, Beta presentó varias claves para organizar la comunicación y pensar los contenidos. Según su opinión, la pregunta central es qué querés que haga, sienta o piense tu consumidor. Y, de este modo, convertir la pregunta de qué posteo hago en para qué lo hago. No sólo para no perder frente al algoritmo (si tus posteos no interesan, la gente no interactúa y, por ende, se muestran menos), sino que al centrarte en el propósito estás respetando el tiempo del consumidor. "No creo que haya algo más valioso que el tiempo. El nuestro y el del que está del otro lado. No me importa si tu marca es conservadora, feminista, intrépida, innovadora, familiar. Todo eso debería estar apoyado en un respeto profundo por el que está del otro lado", señaló.

¿Cuáles son las ventajas de planificar el contenido? Optimizar el tiempo, redirigir los recursos y, lo más importante, obtener mejores resultados. "Un plan de contenidos planificados y con propósito permite tener una narración coherente. Esto genera confianza y es ese vínculo el que va a originar la venta después", explicó Beta Suárez.

Establecé tu nicho

"Lo que quiere el emprendedor es vender. Pero esto no significa convertir su red social en un catálogo. Acá necesito crear un vínculo. El vínculo que tenía mi abuela con el almacenero", aseguró Beta. Pero sabemos que, si les hablamos a todos, no le hablamos a nadie, por eso es clave pensar cuál es el nicho de tu emprendimiento.

El nicho es el grupo de gente que te encantaría que te siga, porque necesita tu producto. ¿Cómo podés encontrarlo? Escuchá. Fijate cuáles son las otras marcas que venden cosas parecidas o que comparten intereses. Por ejemplo, si vos vendés zapatos, es muy probable que tus usuarios sigan cuentas de accesorios y de moda. Fijate de qué hablan tus seguidores, mirá tus estadísticas, a qué hora se conectan. Usá las herramientas de Instagram: preguntales qué necesitan, qué les gusta, convertilos en portavoces de lo que hacés y van a atraer gente parecida a ellos.

"Ese camino lleva tiempo. Como confiar en una persona. No alcanza con un solo gesto, posteo o pregunta", aclaró la especialista. "En las redes no se trata de productos, sino de perso- nas. No es engañar a la gente para que venga a tu cuenta, sino atraer y generar empatía desde un lugar auténtico. Por eso hay que pensar bien el contenido a compartir", afirmó.

Pensá el contenido

"La creatividad y la inspiración no son mágicas, son laburo", declaró Beta. Enfatizó que no debería haber ningún posteo sin un objetivo en concreto. Es mejor dos posteos en la semana con un objetivo claro, que cinco posteos erráticos. Por eso, se tienen que cruzar objetivos con contenidos. Para ello hay varias clasificaciones que te ayudan:

4 ejes: informar, educar, inspirar, entretener. Pensá qué querés generar en el usuario. No uses el mismo video si tu objetivo es entretener o la misma música si querés inspirar. Las 4 E: enganche, entretenimiento, emoción, educación. Si querés emocionar, podés hablar del surgimiento del emprendimiento, mientras que si buscás enganchar, serás más disruptiva. Siempre desde la autenticidad pero apelando a las emociones para poder empatizar. Ejes secundarios: validar, tomar partido, compartir. El contenido que valida te afirma en lo que hacés. Además, las marcas humanizadas toman partido. Esto no significa que tenés que salir a opinar de todo, sino en los temas que te atraviesan y están en consonancia con los valores de tu marca. "Si nos tomamos el tiempo para preparar y planificar el contenido, aunque nos parezca que consumimos minutos y horas, es mucho más lo que vamos a ganar", aseguró.

Optimizá tus publicaciones

Todo pasa muy rápido en las redes. Entonces, ¿cómo optimizar el contenido que es efímero, pero que lleva tanto tiempo generar? La idea es intentar que no se pierda el contenido valioso, tanto para la audiencia, como para tu emprendimiento. Por eso, una excelente opción es diseccionar. ¿Cómo? Revisá los posteos del último año y elegí dos en los que la marca tenía algo que decir. Los podés partir en varias partes y traducir a otros formatos. Por ejemplo, podés agarrar un IGTV y tomar cinco frases. Con eso hacer un reel, dos placas con citas y un post con lo que aprendiste de ese video. "No tenemos que generar contenido nuevo todo el tiempo. Tenemos que traducir, resignificar, darle valor al contenido que hacemos", remarcó Beta.

Tal vez está tan bueno ese texto que escribiste que lo podés transformar en un podcast. O está tan copado, que dispara una pregunta que le hacés a cinco emprendedores y generás un post con diferentes voces.

"Hay un montón de cosas que pueden hacer: lo convierten en un hilo de Twitter, en cinco imágenes con frases o en infografía para Pinterest. Miren todo el laburo que tienen a partir de un contenido que ya hicieron. Es una picardía dejarlo olvidado", señaló la experta. Es una forma de poner en valor el trabajo que hiciste, lo que tiene para decir tu marca. Pero ¡ojo! no es ir a diferentes canales y posteos de modo errático, sino planificado y entendiendo que la audiencia se renueva y que muy poca gente ve todo lo que posteás.

Planificá tu comunicación

"La comunicación de tu marca no puede depender de tu estado de ánimo, ni de los diez minutos que te sobran a la noche mientras terminás de cocinar", destacó Beta y agregó: "El posteo de una marca le tiene que dar certeza al usuario. Yo compro la promesa de marca, porque compartimos el modo de ver el mundo".

Por lo tanto, planificar es fundamental. Hay que planear dos cosas: la producción del contenido y la gestión de ese contenido. Primero, no hay foto, video y texto que esté terminado hasta que no se corrige. Respecto de este punto, Beta dio algunos conejos: volver a leer los textos antes de publicar, leer los textos en voz alta, mirar las fotos y los videos en contexto, en el feed, para ver si siguen el ritmo de lo que venís haciendo.

Lo segundo es la gestión de esos posteos. Tenés que pensar en postear cuando haya alguien que pueda responder. Esto no significa estar 24x7 en las redes, sino planificar el posteo para poder, en el momento en que iniciás la conversación, gestionar algo de eso. ¿Qué pasa cuando aparece un tema actualidad tan importante que le gana a la planificación? Esta te permite integrarlo coherentemente en tu relato. En palabras de Beta, "La planificación es la mejor herramienta para ser improvisados".

Por otro lado, automatizá lo que puedas y el resto personalizalo. En la gestión de la comunicación y los mensajes, tiene que haber algo personalizado que refleje los valores de la marca. Tené en cuenta que tus respuestas públicas o privadas, en la red o por Whatsapp, o mail, también forman parte de tu contenido.

Por último, es importantísimo medir si se cumplieron tus objetivos. Hay a largo y corto plazo: aumentar en seguidores, convertirte en un referente en lo que hacés, que compre más gente del barrio, llevar más tráfico a la web. Tenés miles de objetivos que pueden estar apuntados al contenido de tu emprendimiento. También hay que medir respecto de tus estadísticas y, sobre todo, en ventas.

Automatizá todo lo que se pueda

La comunicación en las redes tiene que estar al servicio de tu emprendimiento, no al revés. ¿Qué es lo que podés automatizar? Por un lado, que los contenidos se posteen solos. Programar no solo te libera la cabeza, sino que logra generar un relato más fácil, auténtico, un storytelling que fluye. Pero ¡cuidado!, automatizar no es olvidar. si pusiste "qué lindo día hoy" y ese día hay un diluvio universal, puede quedar fuera de registro. otro modo de automatizar, y, de paso, hackear el contenido efímero y escuchar a la audiencia, es tener respuestas armadas a preguntas que te hacen habitualmente. Podés, por ejemplo, hacer una carpeta de stories destacadas que responda a ellas, ponerlas en preguntas frecuentes en el sitio web y, además, generar un posteo. no solo vas a reducir la cantidad de consultas sobre el tema, sino que vas generar tráfico a tu cuenta.

Asumí un compromiso con tu audiencia

Según Beta, no existen las fórmulas mágicas, sino procesos que nos permiten probar y ajustar nuestra comunicación, para armar un vínculo coherente en el tiempo, que genere confianza para que te compren o recomienden. Por que a veces, hay personas en tu comunidad que no compran, pero que son capaces de amplificar el mensaje.

"Engagement es algo que todos buscamos en las redes sociales: que nos comenten, que nos pongan likes, que nos compartan. tiene una traducción literal que me gusta mucho que es la de "compromiso". ese que sentimos cuando le contestamos a una amiga que nos escribe a las doce de la noche que está triste o con nuestros proveedores para llegar a pagarles. ese compromiso que tenemos con nuestros ideales tiene que estar en los objetivos de cada post. aunque sea un post para entretener y vender mates pintados, porque es el compromiso que nos gusta sentir cuando en vez de marca somos clientes", reflexiona Beta suárez.

