Playlists para deportistas: ¿Qué escuchamos a la hora de entrenar?

Spotify acaba de difundir cuáles son las preferencias de sus usuarios a la hora de escuchar música mientras realizan actividad física. No es un dato pequeño: la estadística abarca una comunidad de más de 248 millones en todo el mundo. Del total de esa masa crítica, el estudio hace foco en los 54 millones de playlists diseñadas para hacer ejercicio que actualmente se escuchan en la plataforma, y basado en los hábitos de escucha actuales en el mundo, incluso proyecta las tendencias fitness para este 2020.

El procesamiento de tamaña big data arroja que Argentina ya se ubica entre los 25 países con más usuarios creadores de listas para correr, disciplina para la cuál se han creado más playlists que cualquier otro tipo de deporte o actividad física, secundada por las listas para practicar yoga.

¿Cuáles son esas canciones que más motivan a los deportistas argentinos a la hora de transpirar la camiseta? Al tope del ranking se ubica Con Calma, de Daddy Yankee y Snow, seguida por 11.00 PM de Maluma y Con Altura, por El Guincho, J. Balvin y Rosalía. El top five se completa con La respuesta, de Becky G y Maluma y HP, también del colombiano Maluma.

Luego les siguen Runaway, de Daddy Yankee, Jonas Brothers, Natti Natasha, Sebastián Yatra; Calma-Remix, de Farruko y Pedro Capó; No se me quita (feat. Ricky Martin), de Maluma, Ricky Martin; Ritmo (Bad Boys for life), de J. Balvin, The Black Eyed Peas y cierra el top ten China, de- Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G y Ozuna.

"La música tiene que ver con mi estado de ánimo. Puede pasar que me levanto y necesito escuchar tal tema, y hasta que no lo escucho no puedo arrancar el día. Para salir a correr ahora estoy muy metida con la Delio Valdéz, me gusta el punchi que le mete y últimamente también escucho mucho a los pibes de La Bomba del Tiempo, con sus invitados y las reversiones que hacen", cuenta Carolina Vitale, profesora de inglés y corredora.

"Cuando entrenaba boxeo en un gimnasio de Boedo, nuestro entrenador siempre ponía Eye of de Tiger, el tema de Rocky, y nos inspiraba a todos para boxear. Me parece que la música de los 80 en general tiene ese efecto, al menos en la gente de mi generación, los que nos criamos viendo Rocky o Karate Kid, todas esas películas de autosuperación. Bon Jovi o Michael Jackson también tienen temas así", reflexiona por su parte Matías Miño, de 40 años, constructor de casas ecológicas.

"Uno de mis temas favoritos para despejar el camino es Sultans of Swing, tanto en la versión de Dire Straits como en la de John Illsley, bajista original de la banda. Otro tema que me saca a la calle es Big in Japan, que funciona como un motor de doce cilindros junto con Africa de Toto y Eye of Tiger, de Survidor. Otro que nunca falta es Bitter Sweet Synphony, de The Verve. Invito a escuchar este tema en el spring final de cualquier actividad física", propone Alejandro Gismondi, consultor de empresas de telecomunicaciones.

Por su parte, Sebastián Corradini, estudiante de Medicina, asegura: "La idea es que tenga ritmo, la música varía, pero puede ser Daft Punk, un remix de los 80 o algo actual como Ben Böhmer. Siempre algo con ritmo".

Respecto de las canciones para hacer ejercicio con más streams globales (basados en streams desde el 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2019), el top ten se compone de la siguiente manera: Till Collapse, de Eminem y Nate Dogg; I Don't Care, de Ed Sheeran y Justin Bieber; Dance Monkey, de Tones and I; If I cant't have you, de Shawn Mendes; Beautiful people; de Ed Sheeran, Khalid; Sucker, de Jonas Brothers; Sicko Mode, de Travis Scott; Higher Love, de Kygo y Whitney Houston; Lose yourself, de Eminem y I'm so tired, de Lauv y Troye Sivan.

En cuanto a las tendencias para este 2020, el estudio señala que las playlists que se enfocan en el cuidado personal seguirán convocando el mayor número de usuarios. Por lo pronto, en 2019 ya se advertía un incremento del 113 por ciento en streams de playlists dedicadas a la meditación.