Pobreza menstrual: una problemática que interrumpe la educación de chicas adolescentes

La pobreza menstrual es la falta de acceso a productos básicos de higiene menstrual por falta de recursos. El principal desafío que enfrentan muchas chicas argentinas en situación de vulnerabilidad es el manejo de su período menstrual fuera del hogar, ya que tienen menos recursos para acceder a productos seguros de higiene. Esto conlleva grandes consecuencias sobre su vida cotidiana, como no poder hacer deporte durante el periodo, no realizar actividades recreativas y, a veces, ni siquiera pueden salir de sus casas. Según un informe realizado en 2020, en el marco del Foro de Justicia Menstrual, una de cada cinco chicas falta a la escuela durante su período por no tener acceso a los productos de higiene.

Esta problemática, según una encuesta realizada por Always en 2021, se incrementó durante la pandemia, ya que el 27% de las encuestadas afirmó que, con ese contexto les costó más aún poder acceder a estos productos.

Para ayudar a cambiar esta realidad, Always Argentina creó la campaña “No Más Pobreza Menstrual” en el 2019, motivados por su propósito de dar confianza a las mujeres y niñas para que puedan ser quienes quieran ser, y visibilizar el problema de la pobreza menstrual para contribuir con la solución.

"Para nosotros es prioridad que todas las chicas del país tengan acceso a productos de higiene menstrual y también a una educación adecuada sobre la temática. La campaña #NoMasPobrezaMenstrual da un enorme paso en este sentido, pero es necesario que todos nos involucremos." Cecilia Bauzá, Directora de Comunicaciones de P&G Argentina

En alianza con Fundación Ruta 40, este año entregaron 1.300.000 toallitas femeninas a 10.000 chicas en más de 300 escuelas rurales del país. Y días antes al 28 de mayo, Día Internacional de la Higiene Menstrual, culminó la entrega de toallitas por este año en la Escuela Secundaria “Victorina L. de Navarro” en Media Agua, provincia de San Juan, en donde la jornada se completó con charlas sobre educación de la higiene menstrual que dictó la Ginecóloga Vilma Rosciszewski.

"Esta campaña no es una cuestión de distribución, sino que también es importante la educación. La salud menstrual antes era un tema tabú. Por eso, no queríamos solo distribuir toallitas sino también educar sobre el tema y visibilizarlo." Cecilia Bauzá, Directora de Comunicaciones de P&G Argentina

La jornada

Martes al mediodía, un día muy nublado y de frío en San Juan, o por lo menos en la Escuela Secundaria Victorina de la localidad de Media Agua. La mayoría de los alumnos del turno mañana estaban formados en el patio delantero de la escuela, aunque varios ya se habían retirado porque el único colectivo que los devolvía a su casa ya había pasado.

Tal como comentó Cecilia Bauzá, como para la marca no se trata solo de entregar productos, Vilma (@ginecoyvos), ginecóloga especialista en adolescentes, dio una charla acerca de la menstruación, desde el aspecto fisiológico al psicológico. En pocos minutos explicó en detalle cómo funciona el ciclo menstrual y recalcó lo importante que es una buena higiene. Esta información despertó en las alumnas y los alumnos que estaban escuchando atentamente una infinidad de preguntas, que denotaba la necesidad de información sobre el tema.

Presenciaron la charla chicos y chicas de 12 a 18 años y todos estaban muy entusiasmados por informarse y aprender. Una vez terminado el tiempo de preguntas, muchos grupitos de adolescentes perseguían a la doctora para sacarse todas las dudas.

Por la tarde, la ginecóloga repitió la charla para los alumnos de ese segundo turno. Absolutamente a todos los chicos y chicas que estaban presentes se los veía muy atentos a lo que la profesional explicaba. Sin tabú alguno, casi todos se animaron a sacarse las dudas. No solo se cuestionaban sobre el ciclo menstrual o la higiene íntima, también surgieron muchas consultas típicas de adolescentes sobre educación sexual. A las chicas se las veía empoderadas, cuando pasaban frente a todos sus compañeros y directivos para hacer las preguntas que les surgían se las notaba con confianza en si mismas, sin temor de ser juzgadas. En verdad, así es como una chica adolescente tiene que sentirse.

Aunque entre el murmullo se oían algunas carcajadas, típicas de adolescentes, todos tomaron el tema con mucha seriedad y sin vergüenza pudieron entender que en ese espacio podían aprender muchísimo. Reflotaban tantas consultas y se descubrió tal incertidumbre en el tema, que la directora de la escuela, Sonia Alejandra Frias, abrió un espacio cerrado para que los chicos de quinto y sexto año puedan exprimir al máximo la sabiduría de Vilma, la ginecóloga.

Casi las tres de la tarde y la directora interrumpió las preguntas ¿Qué pasó? ¡Llegó el camión de Fundación Andreani con las cajas de toallitas!

Se vibraba un clima de entusiasmo y felicidad. Todos estaban emocionados y muy contentos por recibir las toallitas, así que apenas estacionó el camión todos corrieron felices dispuestos a ayudar a bajar las cajas creando un pasamanos. Entre alumnos, profesores y directivos había mucha buena onda, indicaciones cruzadas y gritos de aliento.

Al finalizar la jornada todos se saludaron y abrazaron demostrando lo agradecidos que estaban por la visita, la charla educativa y las toallitas.

Más educación, menos pobreza menstrual

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.