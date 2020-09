Pocketing. El amor que no se formaliza en las redes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2020 • 00:27

Nos conocemos hace meses y vamos bien. Nos hemos visto en el café, caminado por el parque, al tiempo salimos a cenar y ya hemos compartido fines de semana, hasta viajes largos, vacaciones. Es decir que de estar en la etapa "conociéndonos" pasamos a una estabilidad evidente, un estado civil más parecido al noviazgo que a lo casual. Sin embargo, no queremos formalizar, entendiendo por "formalizar" en esta era al hecho de presentar a nuestra pareja digitalmente, léase, en las redes sociales. Anunciarlo al mundo con una foto juntos hoy es más importante que presentarlo en la familia.

Nos avergüenza, no estamos seguros, no queremos que nuestros ex se enteren o no queremos perder la chance con ese potencial candidato del trabajo. Pero no solo en la soltería nos hacen "pocketing", como le llaman ahora a las relaciones que se mantienen escondidas en el bolsillo. También algunas parejas estables lo sufren. María, por ejemplo, dice que su marido en las reuniones con gente que ella no conoce jamás la presenta como su mujer. Simplemente la anuncia, "ella es María". Juana vive hace un año con Fabián, pero no lo comunicó ni lo hará, porque si bien considera que son felices, se trata de su intimidad. Él quiso postearlo en su Instagram, y arrobarla. Ella le pidió tiempo.

Este fenómeno re etiquetado con la palabra en inglés, es una vieja y triste señal de alerta, y es el nuevo factor de ruptura para muchos vínculos nuevos. Mantener fuera del círculo social a la persona con la que uno duerme seguido es un mal síntoma, aunque los expertos aseguran que hoy debemos considerar cada caso. "El pocketing como tal, existe desde antaño y consiste en la tendencia de la persona con la que mantenemos un vínculo de pareja, a mantenernos al margen de su círculo social e íntimo", aclaraba la psicóloga Verónica Vivero en un artículo sobre el fenómeno. "Cuando empezamos a salir con alguien no sabemos cómo van a ir las cosas. Quizá yo tenga unas expectativas distintas a mi pareja y, esto es algo que es necesario ir hablando". Esa situación puede ser admisible, pero cambia cuando además de no presentarnos, no nos participa de sus actividades sociales, o si nos participa nos trata con distancia, en síntesis, cuando no reconoce nuestro estatus. Conocemos miles de individuos que en el plano virtual y real se mueven como eternos solteros, una histeria que podría justificarse entre quienes viven de su imagen, como los influencers y los famosos que no salieron del placar, pero no formalizarlo por los nuevos canales "habituales" de comunicación sugiere una doble vida, o si no la tiene, al menos desea tenerla. Según el psicólogo Alberto Álamo, "existen muchos motivos, desde variables culturales o religiosas (ocultar la relación porque vaya en contra de alguna de las normas de la cultura o religión) o por experiencias traumáticas anteriores, como una ruptura reciente, y se tenga miedo a dar pasos en una nueva relación. O simplemente, hay dudas respecto al futuro. Estos casos han sucedido siempre, pero tal vez ahora pueda haber un repunte ante la presión por enseñar todo en todo momento" agregaba.

Nuestras existencias hoy se legitiman en las plataformas, donde compartimos desde lo que comemos hasta las reflexiones más absurdas. Para muchos individuos es el único lugar donde las cosas son verdad, por eso antes de tomar decisiones, los expertos recomiendan hablar y sobre todo saber qué queremos de la otra persona, y si estamos dispuestos a dar lo mismo que pedimos. Si la necesidad de ser admitidos ante el mundo en una relación romántica no es otro síntoma de la misma vanidad que alienta el medio virtual.