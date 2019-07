Podcasts para emprendedores: 10 propuestas para escuchar y seguir creciendo

¿Necesitás más data? No dejes de escuchar a los que más saben de emprendedorismo.

Ser kickstarter es tan emocionante como difícil. A veces necesitás motivarte. Otras, recuperar energía, foco, decisión. Ya lo sabemos: emprender tiene sus altibajos.

Así que, para esos momentos en que no tenés tan claro cómo seguir, te pasamos estas herramientas que te pueden ayudar muchísimo . Escuchá algunos de los podcasts que te recomendamos acá y recobrá tu impulso maker.

En español

Soy Solo. Cada semana, Leo Piccioli -ex CEO de Staples Argentina y gurú del emprendedorismo- comparte de manera gratuita un capítulo de su libro Soy solo, historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI. Disponible en Spotify.

Coder FM. Un podcast para aprender sobre emprendedorismo, negocios, tecnología y marketing a través de diferentes invitados. Te vas a encontrar con historias para inspirarte como las de Augusto Mustafá, el joven detrás de los exitosos pantalones Elepants. Disponible en Spotify.

Marketing digital "para gente como uno". De lunes a viernes, el emprendedor Carlos Malfatti comparte el paso a paso para que puedas tener tu primer proyecto online o llevar tu negocio a Internet. Para emprendedores principiantes o con proyectos en marcha. carlosmalfatti.com/feed/podcast.

Remando en dulce de leche. Sabri Menchaca -arquitecta, conductora, emprendedora y "mujer orquesta", como ella misma se define- lanzó un programa de radio para emprendedores. Lo escuchás los martes de 19 a 20.30 en la emisora online www.antenapueblofm.com.

Aprender de grandes. Más de 60 episodios en los que su creador, Gerry Garbulsky -organizador de TEDxRíodelaPlata-, cuenta lo que aprendió a lo largo de conversaciones con las personas que admira: desde Manu Ginóbili hasta Dalia Gutmann o Radagast. aprenderdegrandes.com.

En inglés

So Money. Farnoosh Torabi, experta en finanzas y autora del libro When She Makes More, es la mujer detrás de este podcast que es un éxito a nivel mundial. Te vas a encontrar con historias inspiradoras de grandes empresarios y líderes económicos. podcast.farnoosh.tv.

The Creative Empire. Christina Salera y Reina Pomeroy grabaron 250 episodios que incluyen conversaciones con algunos de los influencers más activos de las redes sociales. Cómo llegaron al éxito, riesgos y beneficios de hacer un buen trabajo. www.creativeempire.co.

TED Radio Hour. Un podcast semanal gratuito de una hora de duración. El conductor, Guy Raz, es uno de sus fundadores: en 2016, se convirtió en el primer creador de podcast en tener simultáneamente tres shows en el Top 20 de Apple Podcast. www.ted.com/podcasts/ted-radio-hour.

Goal Digger. Cada semana, Jenna Kutcher responde esas preguntas que todo emprendedor alguna vez se hizo en la vida. Sí, también la más importante de todas: ¿se puede realmente convertir una pasión en ganancias? Disponible en iTunes.

Being Boss. Un podcast para emprendedores creativos que desean convertirse en sus propios jefes. En cada episodio, Emily Thompson y Kathleen Shannon profundizan sobre los hábitos, rutinas y estrategias de emprendedores exitosos. Disponible en iTunes.

¿Qué otros podcasts nos recomendás? ¿En qué momento los escuchás? Identificá cuál es ese momento del día que podés aprovechar para reproducir alguno de estos contenidos; quizás es camino al trabajo, mientras desayunás a la mañana o cuando salís a correr. Sea cual sea, ese momento se puede volver doblemente productivo y muy motivador para vos.