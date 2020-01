Polémica en las redes: ¿billetes con animales o próceres?

Crédito: BCRA

Gobierno nuevo, vida nueva y vuelan los animalitos de los billetes. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció que en seis meses habrá " una nueva familia de billetes" en los que aparecerán "personas que se identifiquen con los valores sociales del país". En fin. Las redes volvieron a ebullir al compás de la grieta: algunos lamentan la pérdida del cetáceo en el billete de 200 mientras que otros saludan la posibilidad de volver a celebrar a través de personajes históricos nuestros "valores sociales". ¡Cuáles serán!

En la discusión tuitera los argumentos y los lamentos fueron y vinieron pero un tuitero holandés, residente en Argentina, trajo a colación una historia fascinante: la de los inexistentes puentes que aparecen en los billetes de euro y de su posterior construcción.

La cosa es así: en 1966 el austríaco Robert Kalina ganó el concurso para el diseño de los billetes que iban a ser usados en toda la Unión Europea. La restricción impuesta por las bases del concurso indicaba que no debería haber ningún elemento que representara a una nación europea en particular. Ni la Torre Eiffel ni el Big Ben ni el Camp Nou ni ningún patriota de uno u otro país, por más valores sociales que representara. La solución encontrada por Kalina fue sencillamente genial: ilustró los billetes con puertas y ventanas de un lado y en el reverso, una serie de puentes inexistentes. Abrir puertas y ventanas, cruzar puentes. La metáfora era sencilla e inobjetable. El arte tiene el poder de expresar la verdad a través de imágenes de cosas que no existen. Los billetes de Kalina, con sus puentes imaginarios, son arte que circula de mano en mano.

Ahora bien, Kalina no diseñó puentes fantásticos, de otra dimensión, como los puentes de Escher que dan vuelta sobre sí mismos eternamente. Se inspiró en estilos arquitectónicos existentes (Clásico, 5?; Románico, 10?; Gótico, 20?; Renacimiento, 50?; Barroco, 100?; Edad del Hierro y el Cristal, 200?; Arquitectura Moderna, 500?) y que eventualmente podrían llegar a construirse.

Y eventualmente se construyeron: la historia tiene una segunda parte tan simpática y luminosa como la primera. En 2011, en una urbanización de la ciudad holandesa de Spijkenisse, atravesada por un río artificial, el diseñador Robin Stam construyó todos los puentes que aparecen en los billetes de euro. No es muy difícil googlear las imágenes de uno y otro para confirmar que los pequeños y encantadores puentes de Spijkenisse replican a escala los puentes imaginados por Kalina.

Tampoco es difícil darse cuenta de que los animales de los billetes cumplían con esa condición universalista del concurso de euros. Y no sólo eso: las imágenes celebraban la naturaleza y a nuestros compañeros de viaje: los animales. Entender que un país es bastante más que un conjuntos de personas y que puede -debe-incluir a su flora y a su fauna, es una idea contemporánea. La contraria es antropocéntrica y anticuada, lejos de la revolución científica que fue desplazando al hombre a la periferia de ser un elemento más de un mundo que sobradamente nos excede.

Así que, adiós yaguareté, adiós ballena franca austral, adiós guanaco, hornero, cóndor andino y taruca. Hicimos con ustedes, animales platónicos residentes en el mundo del Banco Central, lo mismo que hacemos con los animales del mundo real: primero los celebramos, luego hacemos que pierdan valor con el paso del tiempo y finalmente los extinguimos.