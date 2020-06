Polémica en redes. El sufrimiento de los runners en la megacuarentena

Crédito: Shutterstock

De todas las tribus urbanas de la Argentina seguramente una de las que más está sufriendo la megacuarentena sea la de los runners. Acostumbrados a salir metódicamente a recorrer la ciudad, con sus circuitos, equipamiento y jerga propia, los corredores deben estar rebotando contra las paredes. Tengo un amigo que por prescripción médica tiene que caminar una hora por día. Durante varias semanas lo resolvió en su departamento, girando a lo largo de 60 minutos dando diez vueltas en una dirección y diez en la otra sucesivamente. Creo que luego lo resolvió clandestinamente. Sin embargo, una cosa es caminar o correr por necesidad médica y otra es que un cuerpo que está acostumbrado a una descarga habitual de lo que sea que los corredores descargan cuando trotan kilómetros y kilómetros, de pronto vea cortado abruptamente ese suministro.

Los runners están en cadena de oración esperando el próximo anuncio gubernamental, con la esperanza de que de alguna manera y en algunas condiciones puedan volver a fatigar las calles de Buenos Aires.

Tienen a su favor dos cosas: el sentido común y la experiencia del mundo. Son cosas pequeñas que hasta ahora no les han alcanzado para hacerse oír.

El conocido crítico de cine y propulsor del running, Santiago García, hace unos días preguntó a sus seguidores de Twitter que no vivieran en el AMBA si se podía correr y en qué condiciones. Respuestas positivas del extranjero: Nueva York, Canadá, Madrid, Uruguay, Países Bajos, Inglaterra, Israel, Alemania, Francia, Budapest, Suiza, Washington, Texas, Los Angeles, Indonesia, Chicago, Irlanda. Estoy tipeando el origen de las respuestas y debo decir que no llegué al final, me cansé, debe haber más. En todo caso, para completar, un rápido googleo demuestra que, en prácticamente todo el mundo, con mayores o menores protocolos, los gobiernos consideraron que era parte del cuidado de la salud permitir a los ciudadanos salir a correr.

El otro punto a favor, más allá de la experiencia universal y que los médicos dicen, desde que tengo uso de razón que es mejor para la salud hacer actividad física al aire libre que no hacerla , es el del sentido común y la información que tenemos sobre el coronavirus. Toda la experiencia acumulada a lo largo de estos meses que llevamos de pandemia, con el mundo científico concentrado en el tema, es que el virus se propaga esencialmente a través de un contacto estrecho y prolongado en un espacio cerrado. La probabilidad de que una persona se contagie saliendo a correr en soledad, tomando recaudos mínimos como mantener la distancia social, es ínfima. Es mucho más probable que un runner sea atropellado por un auto a que se contagie o contagie a alguien corriendo. No hay mucho más que discutir al respecto.

Si todo esto es cierto para los corredores, es imposible no pensar en todos aquellos deportes individuales, que no son de contacto, como el tenis o el golf. Dos personas en un cuarto de manzana separadas por una red, ¿cómo harían para contagiarse? ¿Y el huraño golfista? Como la solitaria Sarita, que cruzó Avenida Libertador para tomar un ratito de sol y fue abordada por agentes de seguridad y movileros, el amante del golf hoy corre el riesgo de que se le arruine una tarde de sol y verde apareciendo como un criminal en los programas de televisión.

Un argumento que se escuchó en algunas entrevistas para no autorizar las salidas a estos deportes solitarios era el de que aumentaba el tránsito. Para dejar en claro que esa idea es insostenible parémonos en una avenida cualquier de la ciudad de Buenos Aires. Se advertirá un tránsito fluido pero persistente, apenas menor que en los días previos a la cuarentena. Imaginemos el siguiente diálogo:

"Che, hay mucho más tránsito hoy, ¿qué pasa?"

"¡Es que hoy salen los que van a jugar al tenis y el golf y se recargaron todas las arterias!".

Contrario al sentido común, ¿no? El sentido común también está encerrado hace casi ochenta días.