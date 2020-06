Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 17:17

Las redes despertaron con su habitual entusiasmo partisano ante el último chisporroteo del presidente Alberto Fernández con una periodista, en este caso Cristina Pérez, de Telefé. Lo interesante esta vez fue que se cruzaron dos lógicas militantes y las reacciones resultantes fueron dignas de análisis.

¿Estuvo mal el presidente al mandar a leer la constitución a la periodista?

Las respuestas, siguiendo la línea de la legendaria grieta, se partieron en dos.

Si la pregunta era contestada positivamente, se abría un segundo interrogante: si el presidente al haber actuado mal con la periodista había sido culpable de haber cometido un acto misógino.

Los tuiteros opositores al gobierno la tenían fácil: decían que Fernández había ejercido violencia simbólica en la entrevista y que el sólo hecho de que se tratara de una mujer (o miembro de una serie preexistente de otras periodistas igualmente mandadas a leer) lo convertía en misógino.

Los defensores del gobierno, en cambio, festejaban como el presidente había dado una verdadera lección.

Como suele suceder, lo más interesante es lo menos previsible: sorprendieron aquellas militantes feministas que vieron este episodio como uno más del micromachismo cotidiano y no tuvieron problema en contradecir su simpatía con el oficialismo. La feminista María Florencia Freijo puso el episodio Pérez-Fernández en la misma línea que el presidente tuvo con Mercedes Ninci, Silvia Mercado y Luciana Geuna: a todas ellas prefirió hacerles alguna recomendación antes que contestarles específicamente lo que le preguntaron. La periodista Angela Lerena, por su parte, puso en primer lugar el libre ejercicio de su profesión.

Sin embargo, la acusación de misoginia, ya sea de propios o ajenos, puede ponerse en cuestión. Cuando Domingo Cavallo mandó a lavar los platos a la destacada socióloga demógrafa Susana Torrado, allá por los lejanos 90, la referencia a la condición de mujer era innegable. En la displicencia agresiva del presidente Fernández, en cambio, no se advierte esa especificidad. La otra constatación para afirmar eso debería ser si esa táctica se aplica sólo a las mujeres y recordando episodios similares con Jonatan Viale y Luis Majul uno podría concluir que más que una herencia del patriarcado, lo de Alberto Fernández es un estilo. Quizás no articule bien con su autocitada calidad de profesor de la UBA: uno imaginaría que la pulsión docente -si tal cosa existiera-es a iluminar con citas y ejemplos más que limitarse a la irritada recomendación a la lectura.

Habiendo hecho este repaso apresurado por las reacciones a las palabras del presidente, cruzadas por la grieta y el feminismo, podríamos detenernos un poco en el desencadenante de la polémica.

Nadie rebaje a justificación esta pequeña reflexión, no se trata de la "pollera corta" que pretende disminuir la violencia de un atropello, eso está saldado. Lo cierto es que Cristina Pérez estaba haciendo una pregunta pertinente y adecuada al señalar que el mundo económico estaba preocupado por el cambio en el discurso oficial, desde la desmentida a la idea de apropiarse de empresas hasta la decisión de intervenir en Vicentín. Pero la periodista no pudo evitar el muy argentino vicio de la editorialización en la misma pregunta y a la palabra "intervención" le sumó "polémica y cuestionable". Cuando una pregunta viene cargada es muy difícil de contestar sin dar por válidas todas sus premisas. El presidente se dio cuenta y se aferró con mucha astucia a esa falencia metodológica para no dar una respuesta directa. Ese debe ser el significado de "tirar shade".