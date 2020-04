Polémica en las redes. "Patrullar" sin salir de casa

Crédito: Ministerio de Seguridad

La ciberpatrulla de la ministra Sabina Frederic encontró a su agitador: un muchacho de 21 años llamado Kevin que el 7 de abril tuiteó: "Che que onda los que no cobramos el bono de 10mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no?". Según la noticia: "El mensaje fue recibido por los casi 800 seguidores de la cuenta del sujeto, y por lo tal considerado de impacto social (sic)". Una vez monitoreado y detectado por el Área de Ciberpatrullaje de la fuerza de seguridad y de la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la GNA, fue registrado, documentado y puesto a disposición de la justicia penal, instruyéndosele una causa.

Con un poco de paciencia la ciberpatrulla podría haber seguido leyendo los tuits de Kevin del mismo día y habría comprobado que no se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, tan solo bastaba con un poco de sustancia. Cinco minutos después del tuit revolucionario, Kevin decía en la red social: "No me siento bien, y no sé porqué" para encontrar la solución apenas otros cinco minutos después: "ahora ssssii ya fue fumé una seca y tamos más tranqui".

Leer los tuits de Kevin genera una tristeza infinita, una melancolía profunda, esa angustia que se experimenta de una manera única en las ciudades pequeñas del interior del país , alejadas de la acción y de la histeria de las metrópolis. Kevin es un chico de la ciudad de Balcarce de 21 años, aburrido de la cuarentena -aunque uno imagina que su aburrimiento viene del comienzo de los tiempos--, que encuentra solaz en fumar un poco de marihuana y que se siente frustrado por haber fracasado en el intento de cobrar los 10 mil pesos prometidos por el ANSES. El "humor social" que quería identificar la ministra es fácilmente identificable en la letanía de tuits de @Kevin99 que mezclan imágenes futboleras (un caño fabuloso que mete Zinedine Zidane en su época de jugador), fragmentos de letras de Callejeros y reflexiones desencantadas sobre la condición humana: con mucho menos, Albert Camus escribió El extranjero . La idea de que a partir de ese tuit se puede armar una rebelión civil es mucho más triste que el hastío del muchacho de Balcarce.

Pensar en "patrullar" las redes es una tontería extraordinaria. O es algo que hacemos en pijamas a diario en nuestro sillón favorito al recorrer el timeline de gente a la cual leemos para saber si el tema del día es el dólar, el coronavirus o la grieta política o se trata de una intromisión en el debate público totalmente inaceptable. Tiendo a pensar que la ministra se refería a lo primero pero la investigación sobre el pobre Kevin indica lo contrario.

Frederic no inventó nada: estas tonterías ya las hacía la ministra Bullrich en el gobierno anterior. A Nicolás Lucero (@nicolucero69) se le ocurrió tuitear la letra de una canción de cancha que amenazaba a la vida del entonces presidente Macri y estuvo unos días preso. Muy razonablemente la justicia lo sobreseyó. Antes de eso tuvo que soportar que la policía allanara su casa , lo detuviera, requisara su celular y los de su familia y la netbook de su hermana. "Vino un técnico, revisó uno por uno todos los celulares, como si yo tuviera el plano de una bomba. No sé. Y de ahí me llevaron a la dependencia. Nunca había pisado una. Me hicieron poner las huellas y me temblaban las manos", contó al diario Perfil.

Miguel de Paola, por su parte, en 2016 estuvo 53 días detenido en Ezeiza, acusado de intimidación pública agravada por presunta actividad terrorista luego de tuitear amenazas en árabe traducidas mecánicamente por el Google Translator desde un perfil falso creado en tono de broma.

La ministra Frederic leyó el "humor social" y parece no haber entendido nada. Kevin, Nicolás y Miguel, por su parte, entendieron mal algo. Supusieron, como lo hacemos todos los tuiteros, que lo que pasa en Twitter queda en Twitter y que nadie va a ser tan idiota de confundir los niveles de comunicación que se ejercen desde una red social y mucho menos los roles que juegan jóvenes hastiados sin ningún tipo de responsabilidad institucional o representación política. Pagaron caro sus errores; las ministras, no.