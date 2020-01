Política con mar de fondo. Las vacaciones de los ex ministros en Punta del Este

El ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, disfrutó de unos días de relax en su casa de Manantiales Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Apesar de haber sufrido un robo en su residencia de José Ignacio hace tres semanas, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne (52) no dejó que el trago amargo opacara sus tradicionales vacaciones en Uruguay y se mostró distendido en las arenas de Manantiales junto a su mujer, Carolina Yellati. Martín Redrado (58) también eligió Punta del Este para comenzar 2020. Después de cultivar el bajo perfil durante un tiempo, el ex presidente del Banco Central se dejó ver con su novia María Luján "Lulú" Sanguinetti (41) durante un paseo por La Barra. Allí, pararon en un clásico local de chivitos uruguayos y compraron para llevar. A la hora de hacer playa, eligen La Mansa de José Ignacio.

Redrado y Lulú empezaron a salir en agosto de 2018, pero recién oficializaron su noviazgo a mediados del año pasado en una gala solidaria Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

El economista -ex de Luciana Salazar- y su novia, de paseo por La Barra y compraron chivitos en Rex. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Nicolás Dujovne junto a su mujer, Carolina Yellati, rumbo al mar. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, practica surf en José Ignacio Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Francisco Adolfo Cabrera, ex ministro de desarrollo económico Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones