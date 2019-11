¿Por qué en diciembre de 2019 hay tan pocos feriados?

Hay días que antes eran feriados y hoy son solo no laborables, entre otros factores Crédito: Pixabay

Si bien diciembre suele ser un mes cargado de feriados y días no laborables, este año será la excepción. Sólo hay dos: el 8 y el 25, aunque el Día de la Inmaculada Concepción de María cae domingo. Además, a diferencia de años anteriores, el 24 y el 31 no fueron considerados como días no laborables por el Poder Ejecutivo.

La explicación se encuentra en la ley 27.399, promulgada en octubre de 2017, que establece el régimen de feriados y días no laborables. A través de la normativa se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente hasta tres feriados o días no laborables, destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.

En ese contexto, mediante el decreto 923/2017 se establecieron los días no laborables con fines turísticos para 2019, cuyas fechas fueron: 8 de julio, 19 de agosto y 14 de octubre. Nochebuena y Fin de año no ingresaron entre ellos, por lo tanto, salvo para quienes trabajen los domingos, en diciembre sólo habrá un feriado: Navidad.