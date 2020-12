¿Por qué es importante mantener el calendario de vacunación actualizado?

Entre las consecuencias indirectas de la pandemia está la caída en los índices de vacunación de niños y adultos. Vanesa Edelvais Castellano, médica pediatra, responde todas las dudas sobre este tema y recomienda retomar las vacunaciones antes de las Fiestas.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2020 • 00:00

¿Por qué es tan importante mantener actualizado nuestro calendario de vacunación hoy?

"La crisis sanitaria generada por la pandemia ocasionó -a nivel mundial- una caída muy importante en las coberturas de vacunación", resalta la médica y agrega: "Por el aislamiento social y el temor al contagio, muchas familias no llevaron a sus hijos a vacunar y esos niño quedaron en riesgo de contraer enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas. Es por ello que tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF hicieron un llamado a la puesta al día de aquellos que aún no se vacunaron, especialmente a los niños menores de dos años. Si no atendemos la vacunación de rutina estamos en riesgo de perder los logros de las inmunizaciones, con reemergencia de enfermedades graves como el sarampión, el coqueluche y la meningitis, entre otras. Por ejemplo, durante el brote de ébola en África en 2014 y 2015 las muertes causadas por sarampión, malaria, VIH y tuberculosis superaron a las muertes por ébola".

Si no atendemos la vacunación de rutina estamos en riesgo de perder los logros de las inmunizaciones Vanesa Edelvais Castellano

¿Cómo impacta socialmente la vacunación?

"Un aspecto apasionante de las vacunas es que muchas de ellas pueden tener lo que se llama 'inmunidad colectiva', es decir, que cuando llegamos a vacunar a un grupo importante de la población podemos lograr reducir la propagación de la enfermedad y así proteger en forma indirecta a los no vacunados. Este impacto es tan grande que puede lograr la desaparición de algunas enfermedades en una región, como ocurrió con el sarampión y la rubéola en la Argentina, o la erradicación definitiva de una enfermedad en todo el mundo, como la viruela y, en un futuro cercano, esperamos que suceda con la poliomielitis", nos detalla Castellano y suma "Imaginen para una sociedad lo que significa que su población esté bien vacunada: menos sufrimiento, menos discapacidad y menos muerte por enfermedades que podemos prevenir. Si la sociedad progresa en salud, en forma indirecta también lo hace en la educación y en su economía. Una población vacunada genera una sociedad más equitativa, especialmente cuando todos podemos acceder a las vacunas, como sucede en nuestro país al ser gratuitas para todos los habitantes".

¿Cuáles son las primeras vacunas que se deben recibir?

"Hoy en día hay que cumplir con el calendario nacional de vacunación completo y eso es un desafío, sobre todo para los más pequeños donde hay muchas enfermedades que podemos evitar. Ya desde el nacimiento empezamos con las vacunas para hepatitis B y BCG para prevenir a los lactantes de formas graves como la meningitis por tuberculosis. Durante el primer año de vida reciben vacunas para protegerse de enfermedades como el tétanos, la difteria, el coqueluche, la poliomielitis, la meningitis y otras enfermedades graves causadas por bacterias como Haemophilus influenzae b, meningococo y neumococo. También está la inmunización para prevenir la diarrea severa por el rotavirus", enumera la pediatra y nos aclara: "Estas vacunas se dan desde los 2 meses de vida y para llegar a una protección completa es necesario repetir las dosis. Durante el otoño, y a partir de los 6 meses, pueden ser protegidos para la gripe", nos explica.

¿Cómo continúa el plan de vacunación a partir del primer año de vida?

"Al año de vida se comienza con el refuerzo de algunas vacunas ya recibidas para generar protección a largo plazo y empezamos a vacunar para prevenir el sarampión, rubéola, parotiditis, varicela y hepatitis A. Después están las vacunas de los niños escolares: entre los 5 y 6 años se dan los refuerzos para tétanos, difteria, coqueluche, polio y la segunda dosis de la vacuna triple viral para sarampión, rubéola y paperas", y nos detalla: "Luego, entrando en la adolescencia, a los 11 años empezamos a proteger su futuro con la vacuna para el virus del papiloma humano y evitar el cáncer de cuello uterino y otros tipos que también se pueden presentar en varones, además de las verrugas genitales. Volvemos a administrar refuerzos para el coqueluche, tétanos, difteria y meningitis por meningococo. También hay algunas vacunas que están recomendadas en algunas regiones de riesgo, como la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica argentina".

¿Qué pasa si se abandona el plan de vacunación?

"Cuando se abandona el Plan de Vacunación, tanto en los niños como los adultos, no es necesario recomenzar el esquema, solo seguir con las dosis restantes o los refuerzos que quedaron pendientes", explica Castellano.

¿Los adultos deben seguir recibiendo vacunas?

"Sí", declara la médica pediatra y nos detalla: "La doble adultos", por ejemplo, se debe colocar cada 10 años después de la dosis de los 11 años para estar protegidos del tétanos y difteria. Y si aún no se vacunaron previamente el calendario nacional ofrece la vacuna de hepatitis B a toda la población y la doble o triple viral para aquellos nacidos después del año 1965. Un grupo importante que hoy en día está sufriendo el mayor impacto de la pandemia es el de los adultos mayores de 65 años, para quienes además de las vacunas del adulto se les recomienda la vacunación para prevenir la neumonía por neumococo y por el virus de la gripe".

También debemos recordar que las embarazadas tienen indicaciones especiales como la vacuna antigripal y un refuerzo para tétanos, difteria y coqueluche.

"Un estudio del Observatorio de Comunicación Digital de Salud mostró que un alto porcentaje de los pediatras piensa que la caída de las coberturas de inmunización en menores de 2 años es mayor al 50%", señaló el doctor Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE).

¿Cómo impactó la emergencia sanitaria del COVID-19 en los planes de vacunación?

"La crisis sanitaria que estamos atravesando también ha golpeado el sistema de vacunación. Si bien aún no están disponibles las cifras oficiales, reconocemos que hay muchos niños sin vacunar y otros que están muy atrasados con sus esquemas", y nos cuenta: "Para estos niños, el esquema de vacunación va a ser diferente y usaremos lo que llamamos "intervalos mínimos entre dosis" para alcanzar rápidamente la protección completa. También podemos aplicar más vacunas en cada visita sin riesgos. Es muy importante que todos los grupos, especialmente los niños, acudan a recibir las vacunas antes de fin de año, así cuando empiece la campaña de vacunación para COVID ya están al día. Poner en agenda la vacunación antes de las Fiestas es una prioridad para la salud de todos".

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Conforme a los criterios de Más información