Por qué Meghan todavía no tiene pasaporte británico

La actriz y madre de Archie está cumpliendo con el proceso que deben hacer todas las personas que quieran aplicar a esta ciudadanía, sin atajos Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2019 • 18:25

Meghan Markle, ahora duquesa de Sussex, se casó con el príncipe Harry del Reino Unido en mayo del año pasado. Pero como ocurre en muchos países, el matrimonio no le asegura una ciudadanía ni un pasaporte.

La pareja está en guerra con los tabloides británicos desde que Harry denunció a quienes difundieron una carta privada de su esposa. Pero el vínculo rasposo se remonta a incluso antes de que se casaran. Dicen que la reina no le quiso prestar joyas, que es la razón por la cual William y Harry no trabajan más juntos en su fundación y todo tipo de mentiras. Sobre este aspecto podrán decir que la corona se niega a acelerar el trámite o algo por el estilo, pero nada de esto es real.

Por ahora, Meghan vive en el Reino Unido con una visa famliar que debe renovar cada dos años y medio (y cuesta más de 1400 libras). Para una visa permanente y una ciudadanía tiene que esperar por lo menos cinco años.

Las leyes de inmigración del Reino Unido determinan que las personas solo pueden solicitar la ciudadanía británica si ha pasado menos de 270 días afuera del país en los últimos tres años. Una premisa que aplica a Meghan y que le cuesta cumplir, por cuestiones de protocolo. Se pasan gran parte del año viajando como ahora que están en África.

Los requerimientos para ser ciudadano británico

El gobierno del Reino Unido requiere a sus ciudadanos que, de querer vivir con una pareja que no forma parta de la Unión Europea, comprueben ganancias combinadas de 18.600 libras. Esto no sería un problema para Harry. Además, los no ciudadanos deben tomar un examen de inglés, algo que no aplica a Meghan por ser estadounidense.

Por otro lado, no deben quedarse en el país por más de seis meses seguidos y no tienen derecho a trabajar. Deben aplicar a la visa desde su país natal, algo que Meghan hizo en Chicago.

Después de cinco años casada con un ciudadano británico, puede aplicar a su propia ciudadanía. Quizás en 2023 tenga un pasaporte nuevo.