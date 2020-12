Por qué ser amable con los demás es bueno para la salud

Los estudios muestran que el voluntariado se correlaciona con un riesgo 24% menor de muerte prematura. Crédito: Frederic J Brown

Si bien es posible que todos disfruten del cálido resplandor de ayudar a los demás o de dedicar un poco del tiempo a la caridad, también podría ser un bien físico.

Los periódicos empezaron a escribir sobre Betty Lowe cuando tenía 96 años. A pesar de haber superado la edad de jubilación, todavía trabajaba como voluntaria en un café del Salford Royal Hospital en Greater Manchester, Reino Unido, sirviendo café, lavando platos y charlando con los pacientes. Luego, Lowe cumplió 100 años. "Todavía son voluntarios en el hospital", corrían los titulares. Luego llegó a 102 y los titulares decían: "Todavía es voluntaria". Lo mismo de nuevo cuando cumplió 104 años. Incluso a los 106, Lowe trabajaba en el café una vez a la semana, a pesar de su mala vista.

Lowe les dijo a los periodistas que la entrevistaron que la razón por la que siguió trabajando en el café mucho después de que la mayoría de la gente hubiera optado por ponerse de pie fue porque creía que el voluntariado la mantenía saludable. Y probablemente ella tenía razón. La ciencia revela que los comportamientos altruistas, desde el voluntariado formal y las donaciones monetarias hasta los actos aleatorios de bondad cotidiana, promueven el bienestar y la longevidad.

Los estudios muestran, por ejemplo, que el voluntariado se correlaciona con un riesgo 24% menor de muerte prematura, aproximadamente lo mismo que comer seis o más porciones de frutas y verduras al día, según algunos estudios. Además, los voluntarios tienen un riesgo menor de glucosa en sangre alta y un riesgo menor de niveles de inflamación relacionados con enfermedades cardíacas. También pasan un 38% menos de noches en hospitales que las personas que evitan participar en organizaciones benéficas.

Y estos impactos del voluntariado que mejoran la salud parecen encontrarse en todos los rincones del mundo, desde España y Egipto hasta Uganda y Jamaica, según un estudio basado en los datos de Gallup World Poll.

Por supuesto, podría ser que las personas que gozan de mejor salud para empezar, simplemente tengan más probabilidades de estar en condiciones de retomar el voluntariado. Si padece artritis grave, por ejemplo, es probable que no desee inscribirse para trabajar en un comedor de beneficencia.

"Hay investigaciones que sugieren que las personas que gozan de mejor salud tienen más probabilidades de ser voluntarias, pero como los científicos lo saben muy bien, en nuestros estudios lo controlamos estadísticamente", comentó Sara Konrath, psicóloga e investigadora de filantropía de la Universidad de Indiana.

Incluso cuando los científicos eliminan los efectos de la salud preexistente, los impactos del voluntariado en el bienestar siguen siendo fuertes. Además, varios experimentos de laboratorio aleatorios arrojan luz sobre los mecanismos biológicos a través de los cuales ayudar a otros puede mejorar nuestra salud.

En uno de esos experimentos, se asignó a estudiantes de secundaria en Canadá para que tuvieran como tutores a niños de la escuela primaria durante dos meses o se los puso en una lista de espera. Cuatro meses después, una vez terminada la tutoría, las diferencias entre los dos grupos de adolescentes eran claramente visibles en su sangre. En comparación con los que estaban en la lista de espera, los estudiantes de secundaria que enseñaban activamente a los niños más pequeños tenían niveles más bajos de colesterol, así como marcadores inflamatorios más bajos, como la interleucina 6 en la sangre, que además de ser un poderoso predictor de la salud cardiovascular, también juega un papel importante en las infecciones virales.

Por supuesto, en tiempos de pandemia, el voluntariado puede ser un desafío mayor. Sin embargo, Konrath cree que hacerlo en línea también podría traer beneficios para la salud, si nuestra motivación es realmente ayudar a otras personas. También recomienda el voluntariado virtual con amigos, ya que las investigaciones muestran que el componente social del voluntariado es importante para el bienestar.

Pero tampoco son solo los efectos del voluntariado formal los que aparecen en la sangre, sino también los actos de bondad al azar. En un estudio en California, los participantes que fueron asignados a realizar actos simples de bondad, como comprar café para un extraño, tenían una menor actividad de los genes de los leucocitos relacionados con la inflamación. Eso es bueno, ya que la inflamación crónica se ha relacionado con afecciones como la artritis reumatoide, el cáncer, las enfermedades cardíacas y la diabetes.

Y si coloca a las personas en un escáner de imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) y les dice que actúen de manera altruista, es posible que vea cambios en la forma en que sus cerebros reaccionan al dolor. En un experimento reciente, los voluntarios tuvieron que tomar varias decisiones, incluida la posibilidad de donar dinero, mientras sus manos estaban sometidas a descargas eléctricas leves. Los resultados fueron claros: los cerebros de quienes hicieron una donación se iluminaron menos en respuesta al dolor. Y cuanto más consideraban útiles sus acciones, más resistentes al dolor se volvían. Del mismo modo, la donación de sangre parece doler menos que la extracción de sangre para una prueba, aunque en el primer escenario la aguja puede ser dos veces más gruesa.

Hay muchos otros ejemplos de los efectos positivos para la salud tanto de la bondad como de las donaciones monetarias. Por ejemplo, los abuelos que regularmente cuidan a sus nietos tienen un riesgo de mortalidad que es hasta un 37% menor que aquellos que no brindan dicho cuidado infantil. Ese es un efecto mayor que el que se puede lograr con el ejercicio regular, según un metaanálisis de estudios. Esto supone que los abuelos no se ponen completamente en el lugar de los padres (aunque, hay que reconocerlo, cuidar de los nietos a menudo implica mucha actividad física, especialmente cuando hablamos de niños pequeños).

Por otro lado, gastar dinero en otros en lugar de para su propio placer puede llevar a mejor audición, un mejor sueño y una presión arterial más baja, con efectos tan grandes como los de comenzar con nuevos medicamentos para la hipertensión.

Mientras tanto, escribir un cheque para una organización benéfica puede ser una buena estrategia para aumentar su fuerza muscular. En un experimento que probó la fuerza del agarre manual, los participantes que hicieron una donación a Unicef pudieron apretar un ejercitador manual durante 20 segundos más que aquellos que no habían regalado su dinero. Por lo tanto, la próxima vez que quiera probarse en la lucha de brazos, por ejemplo, busque primero su chequera.

Para Tristen Inagaki, neurocientífico de la Universidad Estatal de San Diego, no hay nada sorprendente en el hecho de que la bondad y el altruismo tengan un impacto en nuestro bienestar físico. "Los seres humanos somos extremadamente sociales, tenemos mejor salud cuando estamos interconectados, y parte de estar interconectados es dar", explicó.

Inagaki estudia el sistema de cuidados, una red de regiones del cerebro vinculadas tanto a los comportamientos de ayuda como a la salud. Este sistema probablemente evolucionó para facilitar la crianza de los bebés, inusualmente indefensos para los estándares de los mamíferos, y más tarde probablemente fue elegido para ayudar a otras personas también. Parte del sistema está formado por las regiones de recompensa del cerebro, como el área septal y el estriado ventral, las mismas que se iluminan cuando obtienes tres cerezas seguidas en una máquina tragamonedas. Al conectar la crianza de los hijos al sistema de recompensas, la naturaleza trató de asegurarse de que las personas no huyan de los bebés necesitados que gritan. Los estudios de neuroimaginación de Inagaki y sus colegas muestran que estas áreas del cerebro también se iluminan cuando damos apoyo a otros seres queridos.

Además de hacer que la prestación de cuidados sea gratificante, la evolución también la relacionó con una reducción del estrés. Cuando se actúa con bondad, o simplemente se reflexiona sobre la bondad pasada, la actividad del centro del miedo de nuestro cerebro, la amígdala, disminuye. Nuevamente, esto podría estar relacionado con la crianza de los hijos.

Puede parecer contradictorio que el cuidado de los niños pueda reducir el estrés; pregúntele a cualquier padre primerizo y probablemente le dirá que cuidar a los bebés no es exactamente un viaje al spa. Pero la investigación muestra que cuando los animales escuchan los gemidos de los bebés de la misma especie, la actividad de sus amígdalas se calma, y lo mismo les sucede a los padres cuando se les muestra la foto de su propio hijo. Inagaki explicó que la actividad del centro del miedo del cerebro tiene que disminuir si queremos ser realmente útiles a los demás. "Si usted estuviera completamente abrumado por su estrés, probablemente ni siquiera podría acercarse a ellos para ayudarlos en primer lugar", expresó ella.

Todo esto tiene consecuencias directas para la salud. El sistema de cuidado, la amígdala y las áreas de recompensa, están conectados con el sistema nervioso simpático, que participa en la regulación de la presión arterial y la respuesta inflamatoria, explicó Inagaki. Es por eso que activar su cuidado puede mejorar su salud cardiovascular y ayudarlo a vivir más tiempo.

Se descubrió que los adolescentes que ofrecen voluntariamente su tiempo tienen niveles más bajos de dos marcadores de inflamación: la interleucina 6 y la proteína C reactiva. Ambos también se implicaron en resultados graves en pacientes infectados con Covid-19. Surge la tentadora perspectiva de que durante la pandemia, ayudar a otros necesitados podría ser particularmente poderoso, no simplemente como una forma de levantar el ánimo a través de la penumbra del encierro. Aún no se realizó una investigación que realmente pruebe si el voluntariado podría tener un efecto protector contra Covid-19, y cualquier cosa que aumente su contacto con otras personas que podrían portar el virus podría aumentar su riesgo.

Sin embargo, ¿qué pasa si dar no es algo natural para ti?

La empatía, una cualidad que está fuertemente relacionada con el voluntariado y los comportamientos de donación, es altamente heredable: aproximadamente un tercio de cuán empáticos se es, se debe a los genes. Sin embargo, Konrath comentó que eso no significa que las personas que nacen con poca empatía estén condenadas.

"También nacemos con un potencial atlético diferente, es más fácil para algunos de nosotros desarrollar músculos que para otros, pero todos tenemos músculos, y todos si hacemos algunos ejercicios los desarrollaremos", explicó ella. No importa por dónde empecemos, y las investigaciones lo demuestran, todos pueden mejorar en empatía.

Algunas intervenciones no toman más de unos segundos a la vez. Por ejemplo, puedes intentar mirar el mundo desde la perspectiva de otra persona, metiéndote realmente bajo su piel, por un momento o dos cada día. O puede practicar la meditación de atención plena y bondad amorosa. Cuidar a las mascotas y leer libros cargados de emociones, un pasatiempo perfecto para el encierro, también funciona bien para impulsar la empatía.

Durante los primeros seis meses de 2020, los británicos donaron 800 millones de libras esterlinas (1.050 millones de dólares) más a organizaciones benéficas que durante el mismo período de 2019, y estadísticas similares llegan de otros países. Casi la mitad de los estadounidenses revisaron recientemente a sus vecinos ancianos o enfermos. En Alemania, la crisis del coronavirus acercó a las personas, mientras que en febrero de 2020 hasta el 41% dijo que los ciudadanos no se preocupaban por los demás, esta cifra se redujo a solo el 19% a principios del verano. Y luego, están las historias de bondad pandémica: estadounidenses y australianos que dejan osos de peluche en sus ventanas para animar a los niños. Una florista francesa, Murielle Marcenac, colocó 400 ramos de flores en los coches del personal del hospital en Perpignan.

La investigación sugiere que tal amabilidad no solo calienta nuestros corazones, sino que también puede ayudarlos a mantenerse saludables por más tiempo. "En ocasiones, hay algo realmente bueno para uno en el hecho de concentrarse en los demás", expresó Inagaki.

Con eso en mente, seguramente todos podrían dedicar un poco de tiempo a la bondad de un momento en los meses venideros.