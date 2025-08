Por rendimiento y por estética: los motivos por los que la depilación láser crece en el deporte masculino

Futbolistas, rugbiers, nadadores, atletas, tenistas y ciclistas recurren cada vez más a la depilación definitiva. Y las razones van mucho más allá de lo estético: la comodidad y la libertad del movimiento son mayores sin vello, a lo que se suman otros beneficios vinculados a la higiene, la salud y la velocidad.

El láser se impone frente a métodos como la cera o el afeitado y no solo por sus resultados duraderos, sino también por ser infinitamente menos doloroso. En el caso de los hombres que entrenan en forma regular—ya sea de forma profesional o recreativa—, la depilación deja de ser una cuestión superficial para convertirse en una herramienta de cuidado integral.

“Cuando arranqué con la locura del rugby sufrí antes de cumplir los 20 años una seguidilla de esguinces de tobillo, y también algunos de rodilla. Eso implicaba vendajes, cintas con pegamento, aerosoles... y tener que afeitarme todo el tiempo. A eso sumale que el rugby es un deporte en el que suele haber pisotones, cortes, heridas. En un momento me di cuenta de que era más práctico vivir sin pelos en las piernas”.

Quien habla es Juan Manuel Leguizamón, ex Puma que desarrolló gran parte de su carrera deportiva en Europa, oficia hoy como entrenador y hace poco incursionó en la actuación en la serie Espartanos, una historia real.

“Prejuicios nunca tuve. Y la verdad es que la depilación en el mundo del deporte está cada vez más aceptada. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes”, sostiene. “Y agrega: la experiencia fue buenísima. Me resulta práctico y cómodo. Vivir sin pelos me ayudó en mi vida deportiva, tanto en cada partido como en las rehabilitaciones. Me terminé acostumbrando: hoy lo tengo totalmente incorporado”.

¿Por qué cada vez más hombres que hacen deporte eligen depilarse?

Estas son las cuatro razones principales:

Más comodidad. Quienes practican deporte habitualmente destacan lo mucho que mejora la “sensación general” si entrenan sin vello corporal. Las prendas ajustadas que se usan en disciplinas como el atletismo o la natación se sienten mucho más cómodas sobre una piel depilada y permiten además una mayor libertad de movimiento.

Higiene y cuidado de la piel. El exceso de sudor (sobre todo en zonas como las axilas o las ingles) si hay mucho vello puede resultar extremadamente incómodo. De ahí que muchos hombres sienten que al depilarse mantienen la piel más limpia y que se reduce la posibilidad de sufrir irritaciones. Además, si se produce alguna herida durante la práctica, una piel sin vello suele ser más fácil de limpiar y menos propensa a infecciones.

Definit es una de las firmas líderes en depilación láser, con sucursales en Buenos Aires y distintos puntos del país.

Mejores condiciones para tratamientos físicos. Quienes reciben a menudo masajes o sesiones de kinesiología saben que el pelo puede dificultar el trabajo de los profesionales. La piel depilada, en cambio, ayuda a la aplicación de cremas y al uso de técnicas manuales y mejora también la efectividad del tratamiento.

Menos resistencia y más velocidad. En disciplinas como la natación o el ciclismo el vello corporal puede generar resistencia al agua o al viento. Al eliminarlo, el cuerpo se vuelve más aerodinámico o hidrodinámico, lo que contribuye a una mejor performance.

Lo que hay que saber

El procedimiento arranca con una consulta para evaluar el fototipo de piel y el tipo de vello. Luego, se dan las indicaciones para antes y después de cada sesión (como evitar el sol y mantener la piel hidratada, entre otras) y se agenda el tratamiento. Las sesiones, que duran entre 5 y 25 minutos, se espacian cada 45 a 60 días. Y dependiendo de la zona que se quiera depilar, pueden ser en total entre seis y ocho.

El momento de aprovechar

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.