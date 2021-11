Por temor a los gérmenes, una pareja alquila un supermercado para hacer las compras sin gente alrededor

Una fobia no reconocida puede terminar limitando la vida de quien la padece. Algo así es lo que le ocurre a un matrimonio estadounidense que, según contaron en redes sociales, una vez por semana alquilan un supermercado para poder hacer las compras solos, sin otros clientes a su alrededor. ¿El motivo? el temor que sienten a los gérmenes de los demás.

La mujer, llamada Emma, compartió un video en TikTok contando la historia y el material no tardó en viralizarse. Allí también dio detalles acerca de cómo tanto ella como su esposo sienten verdadero miedo a los gérmenes, y esto los hace llegar a situaciones -para algunos ridículas- con el fin de poder evitarlos.

Se hicieron millonarios cuando ganaron la lotería

De esta manera, debido al miedo a los gérmenes que los domina, la pareja prefiere gastar una fortuna en alquilar el local durante una hora a la semana para poder hacer las compras y no compartir espacio físico con otras personas.

“Hacemos las compras como todo el mundo, somos gente normal”, se la escucha manifestar a la mujer en la filmación. Muchos usuarios que vieron el material quisieron saber cómo hacen para pagar la exclusividad del espacio y la respuesta no tardó en llegar. El matrimonio tiene una situación económica que es permite tomar esta medida porque se hicieron millonarios con la lotería tiempo atrás.

El supermercado les alquila el local una hora antes de abrir

“Alquilamos el supermercado durante una hora un día a la semana, justo antes de que abran. Les pagamos para que desinfecten todo y nos dejen ser los únicos que estemos allí para no tener que estar con otra gente con gérmenes. Solo dejamos que haya un empleado que tiene que estar con mascarilla. También lo hacemos para que nuestra hija pueda vivir estas experiencias”, precisó Emma y de esta manera se refirió a la manera en la que hacen las compras en familia y totalmente solos.

La mujer asegura que prefiere pagar un importe alto por el alquiler que tener que estar en el mismo lugar con otras personas al mismo tiempo, argumentando siempre que es exclusivamente por miedo a los gérmenes.

En el video, además, Emma relató otras medidas que toman con su familia para evitar el contacto con los gérmenes: no viajan en avión sino que se mueven en vacaciones en un motorhome; no usan baños públicos; no visitan casas ajenas y no asisten a ningún lugar de ocio público y hasta se cuidan con sus propios allegados, a quienes ven a la distancia y en espacios abiertos.