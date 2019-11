Posicionamiento. Cómo optimizar el SEO de tu marca

.

21 de noviembre de 2019 • 16:45

Posicionarse bien en Google es fundamental para cualquier emprendimiento. Aparecer entre los primeros resultados te garantiza mucha más visibilidad y más chances de que te elijan tus posibles clientes. Hablamos sobre cómo lograr esto con Esteban Cervi, psicólogo, emprendedor en Neolo y consultor en marketing digital.

A la hora de planificar por dónde queremos dar a conocer nuestros productos o servicios, tenemos que saber que existen muchos canales digitales para llevar adelante el marketing de nuestra marca. Algunos de ellos son: anuncios pagos o presencia orgánica en redes sociales, e-mail marketing, referencias desde otros sitios web, anuncios en buscadores y sitios web de terceros, pero hoy nos enfocaremos en el SEO.

¿Qué es el SEO?

SEO significa Search Engine Optimization, es decir, optimización para motores de búsqueda (como Google, Yahoo, etc) y es una disciplina de marketing digital que estudia cómo hacer para que una marca aparezca con su sitio web, imágenes, videos, etc, más arriba en los resultados del buscador para determinadas palabras clave sin pagarle al buscador, adquirir tráfico, y aumentar sus ventas.

¿Por qué hacer SEO para mi marca? Porque es de los pocos canales que no requieren de una enorme inversión para lograr tener éxito, es decir, que alguien con suficiente tiempo y un plan persistente puede lograr aparecer en los primeros resultados de los buscadores y destronar a enormes compañías que invierten millones para adquirir tráfico.

El SEO es una excelente oportunidad porque se realizan más de 63.000 búsquedas por segundo, de las cuales, el 15%, son realizadas por primera vez. Además los usuarios seguimos confiando en Google a la hora de buscar productos y servicios, ya sea para informarnos, comparar, buscar precios o inclusive comprar. De hecho, Google cuenta con más del 90% del mercado de búsquedas en el mundo.

Cómo funciona el algoritmo de Google

Ahora bien, lo primero que tenemos que saber es que los resultados en los buscadores son gobernados por un algoritmo y en algunos casos, por un equipo humano de control de calidad.

Pero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo consiste en un sistema que analiza cientos de factores y decide en qué orden mostrar los resultados web ante determinada búsqueda. Los SEOs (profesionales del Search Engine Optimization) somos quienes estudiamos estos factores y cómo se modifica diariamente su peso específico. Por ejemplo, hace unos años la velocidad a la que cargaba un sitio web, o si era responsive no eran factores relevantes, pero hoy sí lo son.

Entonces, ¿hay que conocer y entender todos los factores para lograr rankear más arriba en Google? En niveles muy avanzados si, es necesario, pero hoy vamos a introducirnos en el mundo del SEO y para eso, preparé un plan para que puedas empezar desde cero a comprender la lógica que nos puede hacer lograr buenas posiciones en los buscadores y conseguir nuestros primeros usuarios.

Plan para optimizar tu posicionamiento

Antes de empezar, lo primero que vas a necesitar es tener un sitio web con tu nombre de dominio propio (.com .net .org o .com.ar o .ar). Siempre te recomiendo tener el .com.ar y también el .com, porque si querés exportar, es más conveniente utilizar nombres de dominios internacionales y no regionales. Esto se lo podés pedir a tu proveedor de web hosting que se encarga que tu sitio web y dominio funcionen online las 24 horas.

Entonces ¿cómo se logra aparecer entre los primeros resultados de los buscadores? Veamos el siguiente Plan SEO:

Definir las palabras clave: son las palabras y frases con las que las personas buscan en Google. Lo ideal es practicar la empatía, ponernos en el lugar del posible cliente y pensar en cómo buscaría. Consideremos el estadío de compra en el que se encuentra la persona, alguien que busca "qué ropa me conviene para el verano" está en los momentos iniciales de investigación mientras que alguien que busque "en dónde comprar una remera estampada en Palermo un domingo" se encuentra más próximo a realizar la compra. Lo ideal en este punto es elegir de 3 a 5 palabras clave pensando en el estadío en el que se encuentra el posible cliente. ¿Queremos aparecer ante personas que están listas para comprar o aquellas que aún no? La decisión es tuya.

Instalar herramientas de medición en tu sitio web: Peter Drucker decía que "lo que no se mide, no se puede mejorar", por eso es fundamental que instales en tu sitio web algunas aplicaciones que te permitirán saber cuántas personas ingresan a tu sitio web, en qué horario, con qué palabras clave llegan, qué dispositivos usan, a través de qué canal, etc. Las herramientas básicas son Google Search Console que la instalas desde www.google.com/webmasters y Google Analytics que se instala desde www.google.com/analytics.

Optimizar el On Site: consiste en mejorar tu sitio web para que contenga el mejor contenido posible ante las búsquedas de las palabras claves que definiste en el primer paso. Para lograrlo, se recomienda que te bases en las palabras clave que elegiste en el primer paso, ingreses en los resultados que ofrece Google, y generes en tu sitio web un contenido único, diferenciado, extenso, pero que aporte más valor que los sitios que aparecen. Por ejemplo, podrás añadir imágenes, videos, frases de autores relevantes con la temática, preguntas y respuestas, y no olvidar ciertos aspectos técnicos como que el sitio web cargue rápido (idealmente en menos de 3 segundos), que sea seguro, fácil de leer, y que no tenga pop-ups (ventanas emergentes con publicidad). Cuanto más valioso sea el contenido del sitio web y mejor responda a satisfacer a esa palabra clave, más probable será que Google te retribuya con mejores posiciones. Recordá que lo mejor es crear un contenido (una página interna dentro de tu sitio web) para posicionar un resultado de cada palabra clave.

pop-ups Optimizar el Off Site: el Off Site son todos aquellos factores externos a tu sitio web pero que definen si tu sitio web es relavente o no. El factor más importante consiste en los links. Los links desde sitios de terceros al tuyo, son como los votos en la democracia. Cuantos más votos tenga un candidato, será más relevante democráticamente y tendrá eventualmente más poder todo aquello que diga, proponga, o quiera llevar adelante. Un sitio web que recibe links de alta calidad (de otros sitios reconocidos) y que también muchos lo linkean, es un sitio web que todos los contenidos que produzca (ver punto 3) tendrán más posibilidades de aparecer más arriba en los buscadores. Generá artículos valiosos que contengan un link a tu sitio web y envialo a diarios digitales, blogs, y sitios con temáticas relacionadas con tu negocio.

Hacer reportes: es importante que gracias a las herramientas del punto 1, anotes los cambios que le vas haciendo -con fechas- y cómo afecta a las posiciones en los resultados de búsqueda y a la cantidad de usuarios que ingresan por el canal orgánico.

Seguir aprendiendo: las técnicas de marketing digital como el SEO, de la que hoy hablamos, se siguen desarrollando y mejorando día a día. Suscribite a newsletters, leé blogs y consultá en foros y comunidades de SEO sobre cómo seguir mejorando el SEO de tu sitio web. Tené siempre en cuenta que en SEO, la principal inversión es de tiempo, no de dinero.

¿Tenés un sitio web? ¿Cuales son las palabras claves que usás para posicionar tu marca? ¿Cómo creés que podrías mejorar tu aparición en los buscadores?