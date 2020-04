¿Vale la pena sacar un crédito? ¿Qué otras herramientas existen? Fuente: OHLALÁ!

30 de abril de 2020

Agustina Gesualdo y Elizabeth Lewintre son contadoras públicas y creadoras de Smartconsulting Group , una consultora integral que ofrece ayuda y asesoramiento contable, impositivo y laboral. Hoy las convocamos para que nos ayuden a entender cuáles son las medidas del gobierno que, como monotributista o autónomo, te van a ayudar a atravesar esta época difícil para tu emprendimiento.

En estos días vemos muchos videítos y selfies con el hashtag #quedateencasa de gente en cuarentena tirada en el sillón viendo series, cocinando comidas gourmet, haciendo gimnasia y disfrutando de no tener que ir a trabajar.

El tema es que, frente a la pandemia, el mundo está unido, pero el planeta de los que trabajamos se divide en dos: los que les depositan el sueldo a principios de mes y los que salimos a buscarlo. Si sos emprendedora como nosotras, de entrada supiste que se venía una época difícil: por ahí se te fue un cliente, otros no pagaron o no pudiste vender ni un producto. Esto, sumado a tus nenes y a hacer de maestra en casa, tu pareja, las compras, tus papás que necesitan ayuda y demás, tu cuarentena queda lejos de esas stories cool de IG. Además, seguro tenés la tele prendida de fondo casi todo el día, los periodistas opinan una cosa, cambias de canal y dicen lo contrario, sale una medida por acá, otra por allá, una ayuda para algunos, nada para otros. En fin, todo se convierte en una ensalada de emociones e información que hace que tu cabeza sea una montaña rusa.

Por eso, y para que no busques más en ningún lado y sientas que podés respirar un poco, vamos a contarte cuáles sí son las medidas que, como monotributista o autónomo, te van a ayudar a atravesar esta época:

1. Ingreso Familiar de Emergencia

Destinado a monotributistas de categoría A y B que ni ellos ni su grupo familiar recibiera ingreso; y para aquellos que se encuentran en la economía informal. El monto del beneficio es de $10.000, el cual se está pagando actualmente a través de un cronograma publicado por ANSES. Si bien venció el plazo para solicitarlo, es muy probable que con la extensión de la cuarentena este beneficio vuelva a ver la luz.

2. Reducción de Categoría de Monotributo

Los monotributistas deben recategorizarse dos veces al año, siendo la próxima recategorización en el mes de JULIO. Como ayuda por única vez, podrás solicitar la reducción de la categoría a través de la página de AFIP con clave fiscal entrando a "Presentaciones Digitales" y deberás manifestar una causa determinante que les impida esperar a la próxima recategorización, como por ejemplo una caída en la facturación. Lo que hay que tener en cuenta es que el beneficio no es automático y que se deberá adjuntar documentación de respaldo que justifique la solicitud como por ejemplo extractos bancarios, comprobantes de compras, gastos, ingresos, etc. Una vez que AFIP analiza la situación, te llegará una respuesta rechazando o aceptando la solicitud a través del domicilio electrónico.

3. Préstamos a Tasa Cero

Salió a pedido de muchos monotributistas y autónomos que quedaron fuera de los beneficios expuestos anteriormente. Si bien no deja de ser un préstamo que se deberá reintegrar, se da un plazo de gracia de 6 meses desde la fecha del depósito y se podrá pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas. El monto máximo que se otorgará asciende a $150.000 en base a la categoría en la cual uno se encuentra inscripto, el tope por categoría es del 25%. En el caso de los autónomos, el monto máximo será de $150.000. Este préstamo te lo dará el banco en el cual operes regularmente, y en el cual tengas una tarjeta de crédito (en el caso de que no tengas tarjeta de crédito el Banco te otorgará una). Dato no menor: los montos no se dan en efectivo, sino que se cargan como saldo de tarjeta de crédito. Se va a otorgar en 3 cuotas iguales, y el depósito también contendrá el valor de la cuota de monotributo o de autónomos. Con el dinero depositado como crédito NO podrás comprar dólares, ni comprar títulos para su posterior venta en moneda extranjera, y tampoco podrás pedir adelantos de efectivo durante el tiempo que dure el préstamo.

La primera solicitud se hará por página de AFIP con clave fiscal en un link que estaría publicado el Lunes 27 de Abril en el cual deberás cargar tu CBU. AFIP realizará diferentes controles, para determinar si sos o no elegible para el préstamo, entre ellos hará una verificación de tu facturación entre el periodo 12 de Marzo al 12 de Abril y comprobará si la facturación en dicho periodo cayó por debajo del promedio mensual mínimo de la categoría en la que te encontrás inscripta. Una vez que tengas el visto bueno del fisco, te lo informará a través del domicilio electrónico, y podrás hacer la solicitud a tu banco y el mismo te lo deberá otorgar en un plazo no mayor a 48 horas.

¿Quiénes quedan afuera del beneficio? si tenés un sueldo en relación de dependencia o jubilación, si operás comercialmente con el Estado (siempre que las operaciones representen un 70% del total), si tu situación crediticia es de tipo 3,4, 5 o 6, entre otras.

Como verás, hay muchas opciones que te pueden ayudar a pasar este momento tan difícil, que siendo emprendedor se multiplica al máximo. Es por esto que queríamos acercarte a los beneficios a los que podés acceder de la forma más simple, sin enroscarte en normativas, lecturas poco amigables y un sinfín de noticias que a veces nos preocupan o nos hacen pensar que esto no es para nosotras. En fin, desde Smartconsulting Group, Agustina Gesualdo y Elizabeth Lewintre les deseamos mucha suerte y que vuelvan a tomar las riendas de sus proyectos.

Podés seguir a las chicas y hacerles consultas en su Instagram: @smartconsultingg .