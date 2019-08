Princesa Haya. Apareció en Tribunales con su abogada "la dama de los divorcios"

La princesa huyó con sus hijos a Londres y se llevó consigo una fortuna personal de más de 40 millones de dólares Crédito: gtres

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 18:14

A un mes de la escandalosa huida a Londres de la princesa Haya, el 30 de julio pasado, la más joven de las seis mujeres del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y gobernante de Dubái, Mohammed bin Rashid (69), reapareció en público. Sucedió en sede del Alto Tribunal, en el centro de la capital inglesa, con motivo de una audiencia preliminar. En esta puja judicial, las partes reclaman la custodia completa de sus hijos, Jalila (11) y Zayed (7). Y, según manifestaron las abogadas del jeque y la princesa, Helen Ward (conocida como la "gran dama de los divorcios" por llevar los casos de Madonna, Bernie Ecclestone y Paloma Picasso) y Fiona Sara Shackleston (quien se encargó de representar al príncipe Carlos en su divorcio con Diana, además de a Paul McCartney), el litigio estará centrado en la tutela de los menores. "Estos procedimientos están vinculados con el bienestar de los dos hijos del matrimonio y no tienen nada que ver con el divorcio ni las finanzas", decía un comunicado consensuado. Con sus dichos, aún no despejan las dudas sobre la marcha de su divorcio. Sólo se sabe que entre las primeras peticiones de la princesa hay una solicitud de protección para evitar que sus hijos sean víctimas de matrimonios concertados, la custodia de ambos pequeños y una orden de alejamiento contra el que fuera su marido. Aunque no se conocen más detalles, trascendió que los chicos están viviendo en la casa que su madre tiene en Kensington, al oeste de Londres, y que todas las decisiones sobre su futuro tienen que tomarse con la aprobación del juez Sir Andrew McFarlane, presidente de la división de Familia del Tribunal.

Tras un mes desaparecida, la princesa Haya compareció en el Alto Tribunal de Londres junto con su abogada, Fiona Shackleton Crédito: gtres

La fuga de la princesa -quien se llevó 40 millones de dólares- y el posterior proceso judicial hicieron temblar los cimientos de la casa real emiratí. Es que su desaparición generó muchos supuestos: el primero, un vínculo amoroso entre la princesa Haya y su guardaespaldas, Russell Flowers, un antiguo soldado de infantería británico de 36 años. También se rumoreó la posibilidad de que no pudiera soportar el trato recibido a Latifa, otra de los veintitrés hijos de Mohammed bin Rashid que ya se intentó fugar el año pasado, pero fue interceptada en las costas de India.

En su rostro se veía preocupación, aunque Haya tiene un fuerte apoyo de su familia jordana y sus hijos están refugiados en su propiedad, ubicada en el barrio de Kensington. Su vínculo con el Reino Unido es estrecho: estudió Política, Filosofía y Economía en Oxford. Crédito: gtres

La letrada representó al príncipe Carlos durante su divorcio de Diana de Gales Crédito: shutterstock

También a Sir Paul McCartney contra Heather Mills. Crédito: shutterstock

Pero la princesa Haya tiene quien la consuele, y no en términos románticos. Es que ella no es sólo una de las mujeres del emir de Dubái, también es parte de la casa hachemita, ya que es hermana del rey Abdalá II. Hasta el momento, desde Jordania habían mantenido silencio, pero el príncipe Alí, otro de los hermanos de Haya, se reveló como un aliado incondicional de su hermana: se desplazó a Londres para mostrarle todo su apoyo. Como si fuera poco, en las puertas de la Corte un grupo de manifestantes mostraba su respaldo a la princesa con pancartas en las que acusaban al emir de asesinato y de tráfico de personas.

Entre las hipótesis que se manejan se dice que la hermana del rey Abdalá II de Jordania habría escapado de Dubái para evitar que su marido generara un matrimonio por conveniencia para su hija, la jequesa Jalila, que tiene 11 años. Crédito: getty

De las seis mujeres de Mohamed bin Rashid Al Maktum, la princesa Haya era la única que participaba en eventos sociales junto a él. Las carreras de Ascot eran una de sus citas predilectas Crédito: getty

También se dijo que la princesa tiene un vínculo amoroso con su guardaespaldas, Russell Flowers Crédito: getty

Amante de los caballos, Haya representó a su país como amazona en los Juegos Olímpicos de Sídney. Se casó en 2004 con el jeque Mohamed, que en ese entonces, además de billonario, era el dueño de unos establos de competición. Dos años después se convirtió en primer ministro de EAU, vicepresidente de Crédito: getty

La fuga de Haya es la segunda de un miembro de la familia a la que se enfrenta el primer ministro de la EUA, que ya vio cómo su hija Latifa huía el año pasado de palacio acusando a su padre de malos tratos a través de un video Crédito: getty

Quien más acompaña a su padre en este terrible momento es el príncipe heredero Hamdan bin Mohammed Al Maktum, que comparte en sus redes sociales imágenes que describen a su progenitor como un gran padre Crédito: shutterstock

Se cree que Haya vive en una casa del exclusivo barrio londinense Kensington Palace Gardens valuada en 107 millones de dólares

El emir también tiene una mansión en Inglaterra. Se trata de Dalham Hall, en Newmarket, Suffolk. Crédito: getty