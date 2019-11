Pronóstico del tiempo: ¡a prender el ventilador!

Ilustración Augusto Costhanzo

Hoy, tarde de mucho calor con 31°C y cielo despejado. Viernes mayormente nublado, descenso de temperatura para el fin de semana. Probabilidad de lluvias aisladas en la mañana del sábado.

Escenas del capítulo anterior

Después de la ira meteorológica del lunes, donde varios núcleos de tormenta dejaron una verdadera cortina de agua, la calma volvió lentamente a la ciudad. El termómetro lentamente fue escalando con el correr de la semana pero conservando las mañanas frescas obligando a todos a volverse con la campera en la mano. El verano amenazaba con tomar por asalto al jueves y los porteños se preparaban a resistir el primer cachetazo térmico en mucho tiempo.

El ventilador sale a escena

"Prender el ventilador" es una frase relacionada con la delación y nos lleva directamente a escenas de la mafia, donde nuestro electrodoméstico se encarga de ventilar y sacar a la luz asuntos turbios de los clanes mas siniestros. Ya de movida hablamos de un artefacto justiciero. Pero no hace falta irse tan al extremo para ponderar las bondades de algo tan gauchito como el ventilador que nos salva las papas en esos primeros brotes de furia térmica. Ahora vuelve a salir a la cancha para intentar mitigar esas noches donde la temperatura no baja tan rápidamente y esas tardes en las que la primavera empieza a apretar mas de la cuenta. Es el último bastión antes del recurso extremo del aire acondicionado, es acaso la primera señal de que el verano está en rumbo de colisión con nuestra ciudad. Y ha llegado el momento donde sale de su letargo y vuelve a nuestro dormitorio. O bien cuando empieza a girar desde el techo tras meses de inactividad. Por su bajo consumo, por estar siempre a mano, por no ser tan complicado, el ventilador vuelve al ruedo y ya se queda hasta comienzos del otoño. A veces no alcanzará ni con su máxima potencia pero siempre estará ahí para ayudarnos a sobrellevar los días de calor que se vienen. Por diversas razones se ha establecido un segmento de la población para quienes su presencia es suficiente para el combate del período estival, aquellos que "se arreglan con el ventilador" y delata a aquellos que claman por el calor y se proclaman hinchas del verano pero ante la mínima suba del mercurio se refugian cobardemente en el aire acondicionado. Muchos de ellos ya llevan décadas a nuestro lado. Destartalados, ruidosos pero siempre dispuestos a no dejarnos solos. El ventilador es uno de los mejores amigos de la humanidad. Es hora de que empiece a girar.

Jueves: una tarde de verano

Bienvenidos a una jornada que representará un verdadero entrenamiento estival. La mañana larga en 24°C dando cuenta de un día que será difícil ya de movida, abran por favor todas las ventanas del bondi. En el conurbano intenten sobrellevar el fresco matinal con el menor abrigo posible sabiendo que nos espera una jornada de mucho calor. Cielo despejado y viento desde el norte conformarán una dupla de ataque que elevarán el mercurio a valores veraniegos. Entiendo que muchos estarán exultantes con la oferta de alta temperatura para hoy pero hay que tener en cuenta que puede resultar un día muy incómodo para todos aquellos que tengan que moverse por la ciudad bajo el rayo del sol. También puede ser un día donde el calor haga mas molesto el transporte público abarrotado en las hora pico. La proyección de 31°C vespertinos le abrirá la vuelta a las remeras transpiradas y a cierto fastidio, pero la gran diferencia con el verano radicará en valores moderados de humedad y en el descenso nocturno, no se asusten, mas allá del desacato térmico se podrá dormir por la noche, incluso beneficiados por una entrada de aire frío antes de que termine el día. Vuelve la botellita de agua encima para sobrellevar un día de calor y no escatime en desodorante antes de salir de casa. Desde ya, la máxima de hoy representa una jornada calurosa desde la óptica primaveral, con nuestro cuerpo emparentado a registros mas bajos. En pleno verano una jornada como la de hoy representaría una verdadera gentileza. Por la noche rota la veleta y finaliza el simulacro con viento fuerte desde el sur.

Viernes: se pincha el termómetro

Se mantiene la entrada de aire frío durante toda la madrugada y la remoción del calor podría favorecer alguna llovizna antes del amanecer. Se prevé un amanecer diametralmente opuesto al del jueves, con mucha nubosidad, inestabilidad, viento fresco y el termómetro acusando 17°C. La marcha térmica quedará condicionada por el viento del este y la pobre insolación desanimando al mercurio que se recortaría en 25°C. Hacia la noche se intensifica el viento en un cierre con 19°C. No hay estimación de lluvias para todos aquellos que quieran salir a sacudir el esqueleto, recién se abre una ventana de inestabilidad en las últimas horas de la madrugada.

Sábado: mañana inestable

Comienza un fin de semana que preservará la circulación de viento del este lo que se traducirá en dos días mas con nubosidad y el termómetro completamente sedado. La mañana del sábado presenta chances de tormentas aisladas en un amanecer con 17°C a puro nubarrón y chiflete. A diferencia de los últimos días, el sábado presentará acotada amplitud térmica ofreciendo como máxima expresión 23°C en horas de la tarde. Se estima un día opaco, algo ventoso pero nada que impida salir a dar una vuelta. El final de la tarde marca una entrada de aire frío con viento mucho más fuerte obligando a abrigarse a aquellos que salgan pero sin previsión de precipitaciones.

Domingo: mañana fresca, tarde con poco sol

La jornada dominical trae muchas nubes, algunas bastante cargadas y amenazantes pero no representan peligro alguno. La mañana vuelve a mostrar registros frescos con 14°C de arranque, el mediodía proyecta 18°C que pueden invitar a sacar la mesa afuera con una máxima vespertina de 21°C configurando una jornada ideal para planificar actividad al aire libre.

Eso es todo amigos, Se espera para hoy una jornada de calor intenso. Muchos la presentarán como un día espectacular de calor estival pero será solo una visión de los hechos. Será un día muy difícil para el laburante y lejos de lo que marca el discurso veraniego, las altas temperaturas favorecerán el mal humor de muchos en la calle.

Hasta la semana que viene

