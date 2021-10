Pronóstico del tiempo: al calor de la primavera

A diferencia de sus estaciones colegas, la primavera parece nunca haber definido completamente su identidad. Para los friolentos el solo hecho de desbancar al invierno la hace un objeto de culto aunque caen en el clásico error de pedirle a la primavera que sea verano y medirla permanentemente con la vara estival. Para los amantes del frío, la primavera no es verano y ya con eso alcanza. Acaso sea la única estación que entendió el calor gauchito, el que te permite no sufrir el frío matinal, el que no te sofoca por la tarde y el que te deja dormir de noche. El calor justo como para no odiar al sol, como para no tener que prender el aire para sobrevivir. Y son varias primaveras, no es la misma la que se corona en el día de los estudiantes, donde todavía algunas mínimas hacen tiritar a los laburantes al amanecer, ni la de los últimos días cuando bajo su mandato suele someternos con alguna tarde agobiante. Acaso estemos en la mejor etapa primaveral, y de hecho, en el mejor tramo térmico del año. Con amaneceres que ya no son hostiles, con un calor que no molesta y con un descenso de temperatura nocturno donde nos arreglamos sin el ventilador. Esa época donde ni la calefacción ni la refrigeración hacen falta. Y así y todo es una estación con pocos adeptos. Muchos preguntaron hasta el hartazgo cuándo se iba el frío y finalmente las bajas temperaturas se retiraron. Ahora muchos preguntan cuándo llega el calor, pues bien, el calor comienza a llegar hoy y mañana, y se notará mucho la semana que viene. Empezamos a meternos en los últimos trazos del termómetro donde el calor no es una mala noticia. Los 28°C de hoy nos acercan a la frontera con el verano y podemos decir que, aunque de manera cautelosa y prudente, el calor ya desembarcó en la ciudad.

Jueves: primeros esbozos del verano

Comienza otra jornada que hará las delicias de los friolentos colocándose en la fila de días con tardes cálidas. La mínima ya avisa desde temprano que el termómetro se levantó de buen humor con 16°C de salida en un amanecer con cielo algo nublado y viento leve. Tendremos un jueves con descenso de aire caliente sostenido que junto al sol impulsarán la máxima a valores pre veraniegos con el mercurio alcanzando la traza de 28°C. Al que le toque caminar bajo el sol le puede esperar una percepción parecida a un día de comienzos de diciembre, así que no escatime con el desodorante y prepárese para un día de alta temperatura. Desde ya “alta temperatura” apreciada desde el prisma primaveral, desde una óptica estival sería un día de lo más tranquilo. La noche cierra con 22°C como para sacarle una manta a la cama y rezar para que los mosquitos no salgan a picar algo.

Viernes: se corta la racha

La mañana del viernes será testigo de la irrupción de nubosidad en nuestro firmamento. Podemos abrir con 18°C y cielo algo nublado para tener en pocas horas la llegada de una patota de cúmulos y estratus que nublarán completamente nuestra bóveda celeste. Será parte de la actividad pre-frontal del ingreso de aire frío previsto para el atardecer. Si la llegada del frente no se adelanta tendremos otra tarde de calor con el termómetro marcando 27°C promediando el día. El centro atencional pasará por la posibilidad de tormentas aisladas promediando el día, que pueden extenderse hasta la medianoche. Si tiene en agenda ir a mover el esqueleto o agravar sus problemas con la bebida sepa que la salida puede ser bajo precipitaciones y viento frío.

Sábado: mejorando a la tarde

El sábado hereda los nubarrones del día anterior conservando alguna posibilidad de chaparrones durante la mañana. No sea pesimista si tiene planes, con el correr de las horas la atmósfera se irá estabilizando y el viento del sur irá corriendo las nubes cargadas. Todavía hay divergencia en los modelos, algunas simulaciones marcan que todo quedaría liquidado al amanecer y otros indican que la intriga duraría hasta pasado el mediodía. Lo cierto es que la tarde marcaría la vuelta del sol, con algo más de viento y el termómetro bastante más mesurado que las últimas tardes recortándose en 23°C. La noche recobraría el cielo mayormente despejado en un cierre con 17°C.

Domingo: mejor que el sábado

La jornada dominical parece ser la mas apta del fin de semana para planificar actividad al aire libre. Se estima un día con mucho sol, poco viento y el termómetro recuperándose del traspié del sábado. Vuelve el viento norte de manera débil para configurar una jornada muy agradable con muy poca nubosidad y una tarde cálida con el mercurio alcanzando los 26°C.

Spoiler alert

La semana que viene será un verdadero simulacro veraniego. Se vienen tardes calurosas con el termómetro tuteándose con los 30°C producto del descenso de aire caliente y de una seguidilla de días con cielo despejado. Malas noticias para el #TeamInvierno, que será fastidiado con máximas veraniegas.

Eso es todo, amigas y amigos. Se viene una jornada de alta temperatura pero todavía en términos en los que el calor se pueda disfrutar y no padecer. Todavía se puede dormir de noche, todavía se puede tomar sol y celebrar un cielo despejado. En algunas semanas todo cambiará y clamaremos por un día como el de hoy. Para muchos hoy será el primer ensayo estival con 28°C de máxima, solo una prueba. Porque calor, lo que se dice calor agobiante porteño es otra cosa. Y para eso por suerte falta bastante.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli