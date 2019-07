Pronóstico del tiempo: asado inestable

Jueves nublado, máxima de 17°C. Fin de semana sin frío con probabilidad de precipitaciones Crédito: Augusto Costanzo

Recuerdos del futuro

Seguramente en un futuro todo será diferente. Si la humanidad recobra medianamente la cordura un asado debería ser algo especial. Algo reducido a una ocasión muy particular, debidamente justificada. El gobierno global autorizaría a un solo día para clavarse una parrillada, que por convención sería el domingo. Claro que aparecería un mercado negro de venta y consumo de carne, donde en vez de traerte flores de cannabis en un frasco de mermelada se mueven ilegalmente riestras de chorizos y achuras varias camufladas dentro de un lemon pie. Parrillas clandestinas permitirían el consumo a espaldas de la ley pero los drones de vigilancia ya contarían con sensores lo suficientemente sofisticados para detectar cualquier churrasco a la plancha a cuadras de distancia. Hasta podrían informar si está acompañado por puré y los componentes del chimichurri.

Esto no es un panfleto vegano futurista ni nada que se le parezca. Los respeto pero para mi, por el momento, no representa un dilema moral entrarle a un bife de chorizo cada tanto. El punto será que algún día por la enorme cantidad de agua que demanda un asado y por la permanente emisión de metano de las flatulentas vacas y su contribución al calentamiento global nuestra cultura parrillera deberá cambiar, no digo que el ganado camine por la calle como en lndia pero el asado tal como lo conocemos será una excentricidad como comer ostras o langosta. No se preocupe, hasta ese escenario faltan miles de parrilladas, para cuando los replicantes distribuyan las raciones de carne usted ya no tendrá dentadura. O quizás para ese entonces el choripan ya se venda en comprimidos que deben sumergirse en agua caliente y solo esperar un minuto.

El asado de este fin de semana no se ve amenazado por androides del nuevo orden mundial sino por un descenso de aire inestable que podría traer algunas tormentas intermitentes. Así y todo a la humanidad le quedará un asado menos.

Jueves: poco sol y algunos nubarrones

Para hoy se espera una jornada con cielo mayormente cerrado, más allá del sobrevuelo de algunas nubes cargadas no hay previsión de lluvia. La mañana larga en 12°C con viento leve manteniendo la tendencia de amaneceres fríos pero distantes del extremo polar. La tarde encuentra al mercurio superando cómodamente los 17°C e invita a apagar la estufa. El cierre se estima en 13°C con cielo nublado y bajas chances de alguna llovizna a la medianoche.

Viernes: lejos del frío

Mañana comienza un importante descenso de aire caliente húmedo e inestable que mantendrá animado a nuestro termómetro pero bastante inquieto a nuestro firmamento. La jornada se muestra nubosa con tramos directamente sin sol, largando desde 14°C grados matinales para quedar muy cerca de los 19°C máximos a media tarde. La noche no corre riesgo, las nubes y el viento templado mantienen despierto al mercurio haciendo que la noche transcurra en 15°C, una verdadera ganga en pleno invierno.

Sábado: lluvias aisladas

El fin de semana parece traer lluvias aunque el sábado está a tiempo de limpiar su mala reputación. Más allá de ser etiquetado con precipitaciones la jornada podría salvar la mañana y parte de la tarde. Hay probabilidad de algunas lluvias débiles antes del atardecer que podrían intensificarse hacia la medianoche. Todavía hay divergencias en las simulaciones nocturnas, algunas corridas tienen un poco más de clemencia y patean los chaparrones para las primeras horas del domingo. La noche corre riesgo y merece nuevas actualizaciones. El viento sopla caliente e inestable con irreconocibles 17°C durante toda la madrugada.

Domingo: tormentas intermitentes

La jornada dominical tiene todas las de perder y podría ofrecer lluvias y tormentas intermitentes para gran parte del día. La mañana podría encontrar el termómetro en 19°C para recortarse en 16°C vespertinos, no se entusiasme con un día de calor si al amanecer el termómetro larga desde tan arriba. El mediodía se encuentra seriamente comprometido y parece cancelar toda idea de mesa afuera. Mejora pasada la medianoche con una potente y sostenida entrada de aire frío. Aproveche la oferta térmica porque la semana entrante ofrecería máximas de un solo dígito.

Si amigos, a partir del lunes estaremos ante un nuevo embate antártico que nos devolverá a las mañanas de baja sensación térmica pero parece que no le dará el pinet para ser homologado como "ola polar". Eso lo sabremos recién el próximo jueves y estaré aquí para contarlo.

Hasta la semana que viene.

