Pronóstico del tiempo: Buenos Aires, capital nacional de la humedad

Sin dudas Buenos Aires podría competir como capital nacional de la humedad. No solo eso, hasta podría tener su fiesta nacional de la humedad, e incluso elegir a su reina, una doncella del frizz paseando sus rulos y quejándose por los dolores de su juanete. Esta semana volvimos a ser invadidos por una masa saturada de vapor de agua que nos dejó tres días seguidos de niebla, con rutas sin visibilidad y desvíos de vuelos en los aeropuertos. La ciudad tuvo una postal fantasmagórica, que hay que reconocer que no le quedaba nada mal, inmersa en una nube donde ni siquiera se podían divisar los contornos de los edificios que estaban en frente. A partir de hoy la llegada de aire seco y frío marcará la salida de esta masa de vapor hasta devolvernos el cielo despejado, que no nos durará mucho. El fin de semana vuelve el manto de nubes, la inestabilidad y un leve descenso de temperatura para recordarnos que el invierno sigue vigente.

Jueves: se va la niebla

Este 4 de agosto comienza la remoción de toda la humedad de la mano de un frente frío que desde ayer a la noche barre todo el estuario del Rio de la Plata. El amanecer presentará cielo mayormente nublado con mínima de 9ºC aunque las débiles ráfagas pueden darnos una sensación térmica más baja, alguna llovizna intermitente o alguna lluvia aislada no estarían fuera de libreto. Se espera un día ventoso que obligará a abrigarse a todos aquellos que tengan que andar por la calle, la máxima repunta hasta 16ºC en una tarde inestable con baja probabilidad de precipitaciones. La noche marcará el retiro de la nubosidad en un frío cierre con 12ºC.

Viernes: la vuelta del sol

El cielo despejado y el viento del sudeste moldearán un amanecer frío, con el termómetro iniciando la cuenta desde 7ºC, por suerte con viento leve en superficie. De todas formas se podrá caminar bajo el sol desde temprano en una jornada sin nubosidad y sin viento por la tarde con el mercurio escalando hasta 17ºC, ideal para lavar la ropa y llenar la soga. Se espera por un día con cielo limpio de punta a punta. La noche cerrará estable con 13ºC por si alguno quiere salir.

Sábado: nubes y viento frío

Comienza un fin de semana ventoso y con poco sol, la mañana del sábado mostrará el regreso del manto de nubes a la ciudad en un amanecer con 10ºC y cielo parcialmente nublado. La tarde tendrá circulación de aire frío con viento moderado del sudeste y cielo mayormente nublado con el termómetro mostrando una máxima de 17ºC. A pesar de las nubes cargadas y los cúmulos bajos, no hay previsión de lluvias para todo el día y parece ser la mejor jornada del finde para planificar actividad al aire libre.

Domingo: fresco e inestable

La jornada dominical conservaría el cielo nublado, ahora con una baja probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Se aguarda por una mañana con 10ºC, con viento moderado del sudeste que obligará a abrigarse mucho a aquellos que estén al aire libre. La tarde se perfila fresca con una máxima de 15ºC, la más baja de toda la semana. No pareciera ser una jornada que invite a salir pero si no llueve, será solo cuestión de emponcharse y sobrellevar el fresco vespertino.

Spoiler alert

La primera mitad de la semana que viene bajará la temperatura y nos recordará que el invierno sigue vigente. Se esperan mínimas de 8ºC y máximas de 14ºC para los tres primeros días. El lunes y el martes se perfilan inestables con probabilidad de precipitaciones.

Eso es todo, amigos. Finalmente se va la humedad pero a costa de una entrada de aire frío que nos dejará un par de amaneceres con baja sensación térmica y tardes más frescas. Aprovechen la oferta de cielo despejado del viernes porque será la única jornada de esas características en toda esta semana y parte de la que viene. El invierno vuelve por sus fueros y a partir del domingo sacará chapa con un marcado descenso de temperatura. Todavía queda frío por delante.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli