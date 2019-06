Pronóstico del tiempo: Buenos Aires Dark

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019 • 02:22

Jueves con probabilidad de tormentas, máxima de 21°C. Viernes, vuelve el sol. Probabilidad de lluvias aisladas para el sábado. Chaparrones y tormentas para el domingo.

Negro, del color del cielo

En 1815 el mundo padeció un año completo con sus cielos nublados por culpa de la explosión del volcán Monte Tambora. Fue conocido como "el año sin verano" y fue la última crisis de supervivencia de la humanidad por la pérdida de la mayoría de los cultivos, así que no se queje por diez días seguidos sin sol. En ese año se tuvo que inventar la bicicleta para reemplazar al caballo ya que no había manera de hacerlo pastar. Tantos días nublados hicieron que varios escritores se reunieran en Villa Diodati, una mansión suiza, para inventar y contarse cuentos de terror. Lord Byron, Mary Shelley y John Polidori pasaban las tardes escribiendo historias de horror, miedo y sangre esperando que algún día se abrieran los cielos. Así escribieron "Frankestein" y luego "El vampiro" que se convertiría después en "Drácula" de la mano de Bram Stoker. Mary Shelley tenía diecinueve años por aquel entonces y ya había escrito la novela de terror gótico mas emblemática de todos los tiempos. Yo tengo casi cincuenta y apenas puedo con esta columna.

Tantos días nublados le dieron a Buenos Aires unas pinceladas góticas, una suerte de semblante dark y solo faltó una bandada de murciélagos o alguna gárgola con los ojos iluminados trepando por las paredes de alguna catedral. Por suerte no fue un volcán ni duró tanto pero veremos a futuro las consecuencias de tantos días oscuros, si se traduce en un baby boom, en una catarata de novelas de terror, en un auge del tango o en la resurrección de los emos. Seguiremos sin firmamento por varios días más, bajo amenaza de algunas lluvias fuertes haciendo de nuestra ciudad una nueva Transilvania.

Jueves: la tormenta al acecho

Comienza una irreconocible mañana de mitad de junio, donde la mínima media es de 8.3°C para dar cuenta de que sigue el exabrupto térmico en otro arranque, por encima de los 17°C. Amanecer pesado que obliga a evaluar el abrigo considerando que la tarde alcanza cómodamente los 21°C. De todas maneras, la previsión de precipitaciones obliga a pensar en una campera impermeable para salir de casa y algún paraguas para aquellos que no quieran que se les mojen los papeles. La primera parte del jueves podría presentar chaparrones intermitentes o algún pasaje de lluvia débil, la tarde se muestra mucho mas inestable abriéndole la puerta a tormentas de variada intensidad. Se puede esperar al atardecer varios tramos de lluvia fuerte y existe la chance de que usted se empape a la salida del trabajo. La lluvia podría durar algunas horas pasada la medianoche. El evento no esta relacionado con una entrada de aire frío por lo que el mercurio ni se entera y cierra con 18°C al borde de la medianoche. Hay que sacarle una manta a la cama.

Viernes: Febo asoma

Seguramente usted vea algo extraño en el cielo y puede que le resulte familiar. Una suerte de esfera muy brillante, una fuente de luz y calor que se posa en nuestro firmamento cambiando la luminosidad y la gama cromática de la ciudad. Eso es el Sol, hace mucho que no lo teníamos sobre nosotros pero ha estado en otras ocasiones. Nuestro planeta gira alrededor de él y varias civilizaciones lo convirtieron en una deidad. Puede adorarlo si quiere, es mas sabio que andar divinizando a un mortal. La mañana se estima todavía inestable para darle paso a una jornada con cielo algo nublado con una máxima de 20°C. Una tarde muy agradable que da paso a una noche sin riesgo de ningún capricho atmosférico.

Sábado: lloviznas aisladas

Comienza un fin de semana inestable en el Río de la Plata, el sábado parece presentar lloviznas intermitentes en varias franjas del día. No suspenda nada ni sea pesimista si tiene en agenda actividad al aire libre, varios días de esta semana presentaron variables similares y no tuvimos ni una gota. Después de mucho tiempo vuelve a entrar aire frío a la ciudad. Entre el viento potente del sur y la falta de Sol, el termómetro no treparía mas allá de los 14°C, moldeando la primera tarde fría en varias semanas. La lluvia débil podría solapar la noche y toda la madrugada, aquellos que salgan quedan a merced de que las próximas actualizaciones se apiaden de ellos.

Domingo: suspenda el asado

El domingo repite las variables del día anterior pero con mucha mas inestabilidad y mas viento. Ahora son chaparrones y ráfagas los condimentos de una jornada dominical que puede mostrar lluvia de punta a punta. Ideal para quedarse en casa todo el día y no sacarse el pijama. Máxima de 16°C para ir sacándonos lentamente de los veintipico e ir entrenándonos para valores preinvernales. Algunos pasajes del día pueden ofrecer lluvias fuertes. El lunes y martes podrían ser dos días de mucha lluvia con probabilidad de algún evento severo, todavía falta mucho pero los borradores ya van mostrando dos días meteorológicamente complicados.

Eso es todo amigos. Seguimos con la estufa apagada por algunos días más. La semana que viene comienza a instalarse el frío definitivamente pero todavía distante de cualquier escenario de ataque polar. El invierno ya anuncia su candidatura. El frío cumple y la ráfaga dignifica. Yeti conducción.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli