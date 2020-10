Pronóstico del tiempo: de la campera a la remera

Jueves a puro sol con máxima de 22°C. Viernes inestable por la mañana. Domingo fresco con probabilidad de chaparrones aislados Crédito: Costhanzo

Amplitud modulada

Finalmente la primavera logró hacer pie en nuestra ciudad y las tardes de "veintipico" ya son cosa de todos los días, aunque el fresco -y hasta el frío- matinal todavía persiste moldeando jornadas de marcada amplitud térmica, donde no queda otra que abrigarse por la mañana y volverse con la campera en la mano. Lo que ocurrió ayer fue un botón de muestra porque empezamos la cuenta con 11°C y llegamos a casi 27°C por la tarde. Esto es algo que, lamentablemente, solo se da por estos días: el efecto moderador del Río de la Plata más el efecto de isla de calor hacen que contadas veces podamos sentir las mieles de un amplio abanico de temperaturas.

La amplitud es potestad de aquellos territorios con mas continentalidad, de ciudades más desérticas o con más altitud, en las que se puede pasar de un calor insoportable por la tarde a una noche con frío invernal. Créanme que, si bajara la temperatura nocturna, nadie odiaría el verano en Buenos Aires, donde el problema no son los 37°C de la tarde sino los 27°C nocturnos que no te dejan dormir. Por eso el inicio de la primavera y algunos pasajes otoñales nos ofrecen esta diversidad térmica por la que clamaremos en un par de meses.

El récord de mayor caída del mercurio lo tiene la ciudad de Browning, en Montana, Estados Unidos: entre el 24 y el 25 de enero de 1916 pasaron de 7°C a -56°C, en menos de 24 horas. La mayor amplitud térmica anual corresponde a Verkhoyansk, en Siberia, donde la mayor temperatura medida es 37ºC y la mínima -68ºC, es decir, 105ºC de diferencia.

En Argentina la mayor amplitud térmica anual (diferencia entre las medias del mes más cálido y las del más frío) ocurre en San Juan, donde el máximo valor es de 19,1 °C. Y la menor amplitud térmica anual (diferencia entre las medias del mes más cálido y las del más frío) se da en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde el menor valor es de 8,3 °C.

En tanto, la ciudad argentina con mayor amplitud térmica diaria media (máximo promedio entre las amplitudes diarias medias del mes más cálido y las del más frío) es La Quiaca, Jujuy con 16,1 °C. Por otro lado, la menor amplitud térmica diaria media (mínimo promedio entre las amplitudes diarias medias del mes más cálido y la del más frío) es de 6,0 °C, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Ahora si, después de estas aburridas estadísticas que nadie pidió pasamos al pronóstico para este fin de semana largo.

Jueves: mañana fresca, tarde templada

Comienza una jornada con buenas condiciones meteorológicas para el río de la Plata. La veleta se dirimirá entre los cuadrantes este y norte, sin un aporte de aire caliente como el de ayer, por lo que se puede esperar una conducta mas moderada del mercurio. Será otra jornada que empieza fresca y remata templada, con 11°C de piso térmico al amanecer y una plusmarca vespertina de 22°C. El jueves conservará el cielo mayormente despejado durante todo el día y proyecta un cierre en 16°C, configurando una jornada sin sobresaltos meteorológicos.

Viernes: mañana inestable

El viernes estará signado por una débil entrada de aire frío, que seguirá causando divergencias en los pronósticos. Las últimas simulaciones no mostrarán ni una gota; de todas formas, algún chaparrón cortito por la mañana no estaría fuera de libreto. Se puede esperar cielo mayormente nublado desde el amanecer, en un ambiente inestable con los nubarrones amenazando hasta el mediodía, para después pasar a una importante intensificación del viento que se llevará las nubes, pero no desanimará al termómetro: se las ingeniará para marcar 22°C. Hacia la noche se hará mas pronunciado el descenso de temperatura en un cierre con 16°C y se estima viento frío sostenido para aquellos que decidan salir.

Sábado: tarde de sol y calor suave

El fin de semana largo presentará varios semblantes meteorológicos. Por lejos, la mejor jornada será la del sábado, con un día que ofrecerá cielo despejado, viento calmo y valores térmicos muy agradables a partir de media mañana. Primero, habrá que desandar una mañana fresca con 10°C en el área metropolitana y el amanecer suburbano -con algunos grados menos- podría tener algún matiz invernal. Luego, el mercurio rebotará para llevar la temperatura hasta 24°C, en otra jornada de marcada amplitud térmica. Será el mejor día para planificar actividad al aire libre.

Domingo: vuelve, vuelve primavera

Vuelve la inestabilidad al estuario con un día ventoso, con poco sol y lloviznas intermitentes. Ya desde temprano podríamos estar expuestos a algún chaparrón cortito y la probabilidad de precipitaciones cubrirá toda la jornada. El giro de veleta se espera a media tarde por lo que permitirá expresarse al termómetro en 20°C para después dar paso a un descenso de temperatura nocturno. En algunos análisis el aire frío entra mucho más temprano y nos deja una tarde bastante más fresca. Las simulaciones marcan que llueve poco y nada, no cancele ningún plan ni se deje desanimar por el ícono de lluvia.

Lunes: otra mañana fresca

El lunes estará dominado por viento del sudeste, que nos dejará una mañana fresca con un amanecer en 10°C y conservará parte de la nubosidad baja, lo que nos dará un escenario de sol intermitente. El viento se atenuará con respecto al día anterior. No hay previsión de precipitaciones y el mercurio llegaría a tocar los 20°C por la tarde. Se prevé una jornada con buenas condiciones meteorológicas.

Spoiler alert

La semana que viene traza un escenario completamente diferente al de estos días, con viento desde el río sostenido por varias jornadas. El viento este, haciendo gala de su neutralidad térmica, le pondrá un piso a las mínimas y un techo a las máximas, por lo que se espera mucho menos frío matinal y ningún tipo de exageración primaveral, como los casi 27°C de ayer. Se vienen días de acotada amplitud térmica.

Eso es todo, amigos. Recuerden a la hora de volverse con el abrigo encima, nunca atarlo a la cintura porque ya no se usa más. De hecho, hace casi treinta años que pasó de moda. Creo que colocarlo sobre los hombros tampoco corre más. Es información que prometo chequear porque la moda no es mi fuerte. Así que, si hay algún lector que sepa del tema, que lo aclare en los comentarios y nos ilumine al respecto, que es un dato sumamente útil para estos días.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli

