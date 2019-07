Pronóstico del tiempo: "Chau ola"

Jueves con probabilidad de precipitaciones, máxima 16°C. Viernes inestable por la mañana. Fin de semana sin lluvias, con 14°C por la tarde. Crédito: Ilustración Costhanzo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2019 • 09:15

Después del Yeti

La ola polar ya es solo un recuerdo. El Yeti hizo sus valijas y se fue de la ciudad. Poco a poco las mañanas empezaron a abandonar la postal esquimal y si bien hubo que abrigarse, ya no se vio a los laburantes tiritando de frío en la parada. Ahora será el turno del viento este a partir del viernes, un cuadrante neutral, un verdadero elogio a la tibieza que no dejará que el termómetro caiga tanto como su colega del sur ni dejará que trepe a valores primaverales. Se vienen varios días de verdadera moderación térmica y no se vislumbra ninguna recaída térmica en el corto plazo. Sigue el invierno porteño, pero sin exageraciones y lejos de los extremos de la semana pasada. Lentamente se descongela Buenos Aires.

Jueves: vuelve la lluvia

El jueves pone la lupa sobre la noche pero ya de movida exhibe algunos aspectos interesantes. Un nuevo arranque en dos dígitos para presentar una mañana fría pero lejos de cualquier escenario antártico como el de la semana pasada sumado a un viento leve del norte para alivio de los friolentos. La jornada irá desmejorando progresivamente con cielo nublado antes del mediodía y nubarrones cargados hacia la tarde con probabilidad de algunas lloviznas entrecortadas. Lo mas activo se espera hacia la noche donde estaremos receptivos a lluvias débiles pero sostenidas hasta la madrugada. El termómetro mostraría 18°C como mejor esfuerzo dando cuenta lo lejos que quedó el escenario polar. Atención que la noche marca una nueva entrada de aire frío, los que vuelvan tarda la tendrán difícil entre la lluvia y el viento del sur.

Viernes: mañana inestable

Los nubarrones no se corren y pueden llegar a solapar el amanecer con alguna lluvia aislada. Estaremos toda la mañana receptivos a alguna precipitación débil que podría complicar la salida de casa. Luego recobramos cierta estabilidad pero los cúmulos siguen techando la ciudad configurando un día sin sol y viento frío que recortan el termómetro en 15°C. La noche no corre peligro, la veleta marcará este hacia la medianoche poniéndole punto final a la entrada de aire frío. Aquellos que salgan y vuelvan tarde pueden encontrar una madrugada con baja temperatura, algo así como 7°C. El fresco en la cara puede ayudarlo a recobrar cierta sobriedad. Abrigarse mucho los que salgan.

Sábado: fresco pero soleado

Empieza un fin de semana casi sin viento, con mucho sol, máximas un tanto austeras pero con mínimas no tan bajas. La mañana del sábado se presenta con 9°C de salida para repuntar lentamente hasta los 14°C vespertinos. Se estima un día con poca nubosidad, mas allá del frío el sábado ofrecería excelentes condiciones meteorológicas para la actividad al aire libre. Tanto a la tarde como a la madrugada si se abrigan se puede salir sin problema. La noche no corre riesgo y transcurre con 10°C.

Domingo: la mesa afuera

La jornada dominical repite las variables del sábado, con una jornada que ofrecería mucho sol, nada de viento y una tarde fresca pero lejos de ser fría. Los 13°C del mediodía parecen pocos pero el sol invita a sacar la mesa afuera. La máxima llegaría a 14°C redondeando una jornada con buen tiempo a pesar de que el termómetro siga conservando tan bajo perfil. La semana entrante encuentra al mercurio porteño bastante moderado, sin caer en pozos depresivos que lo acerquen al bajo cero ni picos de euforia que lo empujen a pasar los 20°C.

Eso es todo amigos. La lluvia se espera para la noche pero podemos tener alguna llovizna o algún goteo intermitente pasado el mediodía, recuerde que existe la probabilidad que usted salga de la oficina y se le mojen los papeles. Aquellos que salgan muy temprano y vuelvan muy tarde, más allá que andarán en algo raro para tener esos horarios, recuerden que la vuelta viene con precipitaciones y viento frío. Pueden salir con campera impermeable pensando en un regreso con algunas gotas. Será una breve entrada de aire frío la que traiga la lluvia que apenas logrará recortar la temperatura de los próximos días, será casi un eco del Yeti que ya se pierde en el horizonte.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli