Pronóstico del tiempo: cómo pega esta seca

Jueves templado con máxima de 26°C. Probabilidad de lluvia a partir del viernes. Fin de semana inestable sin descenso de temperatura

Escenas del capítulo anterior

La primavera entró con bajo perfil y lo bien que hizo, porque el horno no está para bollos. Metió una tarde con 23°C y para hoy tendremos un poquito más. Pero nada de arrebatos pre-estivales como los casi 27°C de la semana pasada. Increíblemente y por suerte los jóvenes no causaron problemas en los festejos y los móviles de televisión mostraron una celebración pobre en los parques públicos. Mientras, la seca continuaba y lograba encadenar tres semanas consecutivas sin gotas. El rumor recorrió la ciudad y muchos lo tomaron con cautela. En algún momento del viernes las precipitaciones podrían regresar adonde más se necesitan, en las zonas de incendios forestales y vastas áreas de sequía. Los ciudadanos, ya expertos en confinamiento, se preparaban para un fin de semana inestable puertas adentro. En las zonas rurales comenzaban los rezos a la virgencita del tiempo que cambia de color. El episodio cerraba con Zeus dudando si otorgar o no la bendición del agua a los mortales.

Jueves: explotó la primavera

Bienvenidos a otra mañana fresca pero lejos del frío invernal. Poco viento en superficie en un amanecer con cielo parcialmente nublado. Se estima una temperatura de salida en 13°C en un día marcado por la cobertura nubosa que no nos dejará mucho sol, especialmente hacia la tarde, cuando el cielo podría estar completamente nublado. Es una jornada con viento templado en la primera parte: llegará desde el noreste para rotar al este promediando la tarde, lo que aportará más humedad y llevará el termómetro a 26°C en una tarde de remera, térmicamente muy agradable.

Viernes: alentando al nubarrón

Sigue subiendo el mercurio matinal, ahora ayudado por el manto de nubes que conserva la temperatura de salida en 18°C. Toda la expectativa del viernes estará centrada en el comienzo de un nuevo segmento de inestabilidad, que podría traducirse en una tanda de tormentas aisladas. Si bien la probabilidad de precipitaciones abarca todo el día, la mañana se muestra más estable existiendo la posibilidad que llegue seco al trabajo. Se esperan algunas lluvias aisladas, nada de precipitación sostenida durante todo el día. Recién a la noche las lloviznas pueden ser continuas. La lupa estará puesta en el centro del país, en las zonas de sequías e incendios forestales, con mejor suerte para Rosario que para Córdoba.

Sábado: otra chance de lluvia

Después de mucho tiempo volvemos a tener un fin de semana con estimación de precipitaciones. La primera mitad del día puede presentar lloviznas o lluvias de forma aislada, la tarde y noche pueden aportar algunos chaparrones. Sigue el viento en superficie, con algunas rachas moderadas; como los eventos no tienen que ver con una entrada de aire frío, el termómetro apenas cae, llegando a marcar 21°C por la tarde. Se perfila un día sin sol con una breve entrada de aire frío hacia la noche.

Domingo: mejorando a la tarde

La jornada dominical no logra salvar el fin de semana y aporta otro día inestable, aunque con menos lluvia que el sábado. Conserva la posibilidad de que todo quede resumido a algunas pocas lloviznas entrecortadas. Vuelven las mañanas frescas, con 12°C al amanecer, con viento sur durante todo el día, que puede llegar a limpiar el cielo antes de tiempo y ofrecer algún pasaje soleado al atardecer. Algunas ráfagas pueden desalentar a sacar la mesa al patio. El mercurio queda condicionado por la nubosidad y el viento frío, pero se anima a marcar 22°C a la tarde.

Spoiler alert:

La semana entrante muestra buenas condiciones meteorológicas, sin ninguna mañana de frío intenso y con el mercurio superando los 20°C todas las tardes. Podría renovar la esperanza de lluvia antes del fin de semana.

Eso es todo amigos. Ya saben que el "buen tiempo" es una cuestión subjetiva y que nuestra suerte meteorológica pasa más por una buena tanda de precipitaciones que por un fin de semana a pleno sol, así que estaremos cruzando los dedos para que llueva de una buena vez.

Hasta la semana que viene

